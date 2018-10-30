В Одесской национальной научной библиотеке представят выставку старинных гравюр и новый информационный веб-ресурс

22 ноября 2018 года, в 11.00, в помещении Одесской национальной научной библиотеки состоится презентация проекта «Старинная гравюра - национальное достояние Украины», которое пройдет под эгидой Министерства культуры Украины и при поддержке Украинского культурного фонда.

Проект Одесской национальной научной библиотеки направлен на сохранение и популяризацию культурного наследия Украины, введение в научный оборот документов изобразительного искусства. Он одержал победу в конкурсе культурных проектов, проведенном Украинским культурным фондом в 2018 году. Впервые так масштабно будут представлены результаты многолетней кропотливой работы библиотечных специалистов по научной обработке коллекции артефактов, которая является одной из самых ценных среди миллионного фонда библиотеки.

В рамках проекта была осуществлена оцифровка более 600 гравюр XVI-XIX вв. мастеров из Англии, Италии, Нидерландов, Германии, Украины, Франции, а также разработан современный веб-ресурс, который будет предоставлять свободный онлайновый доступ к оцифрованному материалу - отечественных и зарубежных гравюр XVI-XIX вв., которые хранятся в фонде ОННБ. История формирования, состав и содержание этой коллекции заслуживают внимательного изучения и популяризации, ведь привлекательность гравюры как вида искусства заключается именно в том, что каждый из отпечатков является самостоятельным оригинальным художественным произведением. Веб-портал предоставит возможность свободного доступа к указанному ресурсу поклонникам искусства, исследователям украинской и мировой культуры,

искусствоведам, историкам, работникам музеев, реставраторам, библиотекарям всего мира.