В Одессе состоится большой благотворительный концерт памяти Монсеррат Кабалье

Одесситов приглашают посетить концерт памяти великой певицы Монсеррат Кабалье. Мероприятие состоит завтра, 10 ноября, в Большом зале Одесского музея западного и восточного искусства (улица Пушкинская,9). Вход - свободный.

В концерте примут участие около двадцати вокалистов - лауреатов международных конкурсов.

Концерт организован театром Opera Vo Blago. Молодые одесские исполнители уже не раз радовали слушателей своим исполнительским мастерством, при этом оказывая благотворительную помощь.

Стоит отметить, что в этот раз все средства, которые удасться собрать на мороприятии, будут переданы на лечение Ксении Вяленко, которая переносит тяжелые последствия химиотерапии.