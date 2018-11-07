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  • Дата: Сегодня, 15:30
Сегодня, 15:30

В Одессе состоится большой благотворительный концерт памяти Монсеррат Кабалье

Категория: Новости

В Одессе состоится большой благотворительный концерт памяти Монсеррат Кабалье

  Одесситов приглашают посетить концерт памяти великой певицы Монсеррат Кабалье. Мероприятие состоит завтра, 10 ноября, в Большом зале Одесского музея западного и восточного искусства (улица Пушкинская,9). Вход - свободный.

В концерте примут участие около двадцати вокалистов - лауреатов международных конкурсов.

Концерт организован театром Opera Vo Blago. Молодые одесские исполнители уже не раз радовали слушателей своим исполнительским мастерством, при этом оказывая благотворительную помощь.

Стоит отметить, что в этот раз все средства, которые удасться собрать на мороприятии, будут переданы на лечение Ксении Вяленко, которая переносит тяжелые последствия химиотерапии.


Источник: КЕКС



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