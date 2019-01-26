Будущим абитуриентам: завершается регистрация на пробное ВНО

Последний день регистрации – 31 января.

По информации региональных центров, по состоянию на 25 января 2019 сформировано 278 935 заявок на участие в пробном независимом оценивании. Наибольшее количество регистрационных карточек заполнено лицами, проживающими в Харьковской (9241), Днепропетровской (8439), Львовской (7743), Одесской областях (7444) и г. Киеве (6553).

Большинство заявителей изъявили желание сдавать тестирование по двум предметам. Для сдачи теста по украинскому языку и литературе подано 146 849 заявок, математике – 44 680, истории Украины – 35 546, английскому языку – 33106.

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