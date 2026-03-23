Між скорботою і надією: концерт «Музика Страсного часу» в Одеській кірсі

Недільним весняним вечором 22 березня у в Одеській кірсі – Соборі Святого Павла Німецької Євангелічно-Лютеранської церкви України відбувся концерт камерної музики «Музика Страсного часу». Подія зібрала поціновувачів класичної музики, які прагнули доторкнутися до глибоких духовних сенсів і переживань, що особливо відчутні у період перед Великоднем.

Атмосфера старовинного храму, наповненого м’яким світлом і проникливою акустикою, створила ідеальні умови для звучання музики, що торкається найтонших струн людської душі. Концерт став своєрідною медитацією, де кожен твір відкривав нові грані страждання, віри, надії та очищення.

У програмі вечора прозвучали твори видатних композиторів різних епох — від бароко до ХХ століття. Центральне місце зайняла музика Йоганна Себастьяна Баха — глибока й духовно насичена, вона задала тон усьому концерту. Вероніка Струк розпочала з Прелюдії та фуги до мінор. Арія Петра зі «Страстей за Матфеєм», яка у виконанні солістів прозвучала надзвичайно проникливо й драматично. Не менш справило враження на слухачів виконання Веронікою Струк Хоральної прелюдії «О людино, плач, твій гріх великий».

Не менш емоційними стали фрагменти зі Stabat Mater Джованні Баттіста Перголезі — твору, що вже кілька століть залишається символом скорботи й материнського болю. Контрастом до них прозвучав Романс для скрипки Людвіг ван Бетховен, наповнений світлою ліричністю, а також глибока й філософська арія «Urlicht» із симфонії Густава Малера.

Окрасою концерту стали й інші твори — від камерної витонченості Макса Бруха до оперної емоційності молитви Тоски з музики Джакомо Пуччіні. Завершенням програми стали сучасні композиції Джона Раттера, які органічно вписалися в загальну концепцію вечора.

Концерт об’єднав талановитих виконавців: мецо-сопрано Марію Березовську, скрипальку Наталію Литвинову та органістку Вероніку Струк. Їхня майстерність, чутливість до музичного матеріалу та щирість виконання створили особливий емоційний простір, у якому слухачі могли не лише насолодитися музикою, а й пережити глибокий внутрішній діалог.

Ведуча концерту Крістіна Шумєєва допомогла глядачам краще зрозуміти зміст творів, занурюючи їх у історичний і духовний контекст кожної композиції.

«Музика Страсного часу» стала не просто концертом, а подією, що об’єднала мистецтво і духовність, нагадала про вічні цінності та силу музики як універсальної мови почуттів. У цей вечір Одеська кірха знову підтвердила свій статус одного з найважливіших культурних і духовних осередків міста.