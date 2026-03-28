В канун Международный день театра в Одесса состоялось торжественное награждение работников театральной сферы. В рамках мероприятия отметили лучшие постановки 2025 года, а также вручили почетные награды деятелям культуры.

За лучшую премьеру года награды получили театры города. В частности, в Одесском национальном академическом театре оперы и балета отметили оперу «Запорожец за Дунаем». Одесский академический театр музыкальной комедии имени Михаила Водяного получил награды за мюзиклы «Гуцулка Ксеня» и «Канкан».

Также среди лауреатов:

Одесский академический украинский музыкально-драматический театр имени Василия Василько — спектакль «Эмигранты»; Одесский областной академический драматический театр — спектакль «Попкорн»; Одесский академический театр юного зрителя — постановка «35 кило надежды»; Одесский академический театр кукол — спектакль «Репка»; Одесская областная филармония имени Давида Ойстраха — проект «Мольфарка»; Одесский муниципальный музыкальный театр имени А. Салика — проект «Планета счастливых детей».

По случаю профессионального праздника почетными наградами Одесского городского головы отмечены ведущие артисты и деятели сцены. Ценными подарками – наручными часами — награждены:

заслуженный деятель искусств Сергей Мюльберг; солист театра музкомедии Сергей Богаченко; заслуженный артист Украины Павел Шмарев.

Почетным знаком «Трудовая слава» награжден заслуженный артист Украины Сергей Поляков.

Почетные грамоты исполнительного комитета Одесского городского совета получили артисты, музыканты и работники театров и филармонии, среди которых Сергей Позняк, Анна Богач, Павел Смирнов, Дмитрий Узун, Инна Куликова, Сергей Корнейко, Павел Примак, Эльвира Паламарчук.

