Премьер-министр Юлия Свириденко обнародовала декларацию за 2025 год, ее совокупный доход составил 4,76 млн грн, и львиную долю этой суммы обеспечили гонорары от Киевской школы экономики. Об этом говорится в реестре деклараций.

Из декларации следует, что за работу в Кабинете министров Свириденко получила 1,37 млн грн. В то же время гонорары от КШЭ принесли ей еще 3,24 млн грн. Дополнительно она задекларировала 5195 грн гонорара от Киевской школы государственного управления имени Сергея Нижного.

Среди денежных активов премьер указала 138,7 тыс. грн на счету в ПриватБанке, 100 тыс. грн гарантийного залога по договору аренды и 10 тыс. долларов наличными. На счету в АО “Универсал Банке” — 1 грн.

В собственности Свириденко есть квартира в Киеве площадью 33,5 кв. м, квартира в Чернигове площадью 74,3 кв. м, а также 25% еще одной квартиры в Чернигове, которой она владеет вместе с родственниками. В 2025 году она также начала арендовать квартиру в Киеве площадью 92,7 кв. м.

Кроме этого, в декларации указан земельный участок площадью 1496 кв. м в селе Клочков на Черниговщине, приобретенный в 2022 году. Также премьер-министр пользуется BMW X3 2016 года выпуска.





