Выпускница Одесской Юракадемии возглавила Молодежный совет

На второй сессии обновленного Молодежного совета при Одесском городском голове прошли выборы руководящего состава и глав комиссий.

Все, кто сегодня претендует на пост руководителей, и те, кто собирается, набираясь опыта, работать в Молодежном совете – пришли сюда со своими идеями, планами. Я хочу вам напомнить, что ваша миссия очень важна, вы являетесь частью системы органов местного самоуправления. Залог успеха Молодежного совета – объединение усилий, работа одной командой. Я уверен, что вы все это хорошо понимаете.

– напутствовал молодежь директор Департамента внутренней политики одесского горсовета Александр Жильцов.

Претенденты на пост президента Молодежного совета подготовили презентации, которые они представили собравшимся.

Желание баллотироваться на пост президента организации высказали трое – Кристина Шовкун, выпускница Национального университета «Одесская юридическая академия», глава общественной организации «Молодой инвалид»; Иван Глебов, представитель Одесского национального политехнического университета; Александр Майнов, имеющий десятилетний опыт работы в общественных организациях, в том числе и Молодежном совете.

Я согласен, что нам надо искать консенсус, идти на диалог, работать одной командой. Здесь собрались представители разных направлений – образовательных, спортивных, инновационных, социальных, волонтерских, исторических, коммуникационных и других. Выработка единого плана работы – залог нашего успеха. Я считаю, что программа, представленная Кристиной Шовкун соответствует такой стратегии развития больше всего, и хочу поддержать успешную выпускницу лучшего вуза страны - Одесской юридической академии.

– выступил глава Молодежной платформы «Будущее» Владимир Сивак.

По итогам голосования магистр права Кристина Шовкун заняла пост президента Молодежного совета.

На меня возложена большая ответственность, но я точно знаю, что весь мой опыт, знания, полученные в Юридической академии, пригодятся для того, чтобы правильно организовать работу Совета. Важно, чтобы к идеям членов Молодежного совета прислушивались и помогали нам воплощать их в жизнь. Таким образом предложенная стратегия развития обновленного состава Совета будет развиваться и давать свои плоды. И это важно для нашего города, нашего студенчества.

– подчеркнула Кристина Шовкун.

Главой комиссии по культурно-массовой деятельности избрали также студентку Одесской Юракадемии Анастасию Буйневич:

У меня есть опыт в организации мероприятий, и я долгое время была волонтером, помогала в организации различных городских мероприятий. В том числе, в стенах родного университета. Я считаю, что эта комиссия включает в себя по-сути самые разнообразные отрасли и охватывает довольно таки большое количество различных тематик.

Отметим, в этом созыве из 80 заявок было отобрано всего 54 претендента. В состав Молодежного совета вошли представители - Международного гуманитарного университета, Одесской Юракадемии, а также экономико-правового и юридического колледжей.

Студенты крупнейших вузов Украины – Национального университета «Одесская юридическая академия» и Международного гуманитарного университета традиционно принимают активное участие в работе Молодёжного совета при Одесском городском голове. Президент обоих университетов, академик Сергей Кивалов всемерно поощряет активную гражданскую позицию студентов и поддерживает их начинания.

На сегодняшний день в Международном гуманитарном университете обучается свыше 5 тысяч студентов. Это ребята со всех уголков Украины, а также из 48 стран мира. У всех нас есть возможность получать качественное образование европейского уровня, а также представлять интересы студенчества в Молодежном совете. И у нас есть, с кого брать пример. Президент университета, академик Сергей Васильевич Кивалов, являясь народным депутатом Украины на наивысшем уровне в стенах Верховной Рады отстаивает интересы одесситов и всего Одесского региона. И мы в Молодежном совете эти инициативы также будем поддерживать, подкреплять их нашими решениями для того, чтобы Одесса сохранила статус культурной столицы, столицы спорта, и чтобы в наш город продолжали приезжать студенты со всех уголков Украины и мира.

– отметила член Молодежного совета от Международного гуманитарного университета Наталия Опара.

Хочу поблагодарить коллектив Экономико-правового колледжа за то, что делегировал меня в Молодежный совет, а также выразить большую благодарность Президенту нашего университета за то, что он всячески поддерживает нашу молодежь и дает большую возможность реализовать себя в дальнейшем.

– сказала член Молодежного совета от Экономико-правового колледжа Международного гуманитарного университета Александра Воскобойникова.

Секретарем Молодежного совета стала студентка Национального университета «Одесская юридическая академия» Юлия Шишацкая.

Напомним, что многие успешные политики, депутаты нынешнего созыва горсовета, начинали свою деятельность именно в Молодежном совете.