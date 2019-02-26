Выпускница Одесской Юракадемии возглавила Молодежный совет

На второй сессии обновленного Молодежного совета при Одесском городском голове прошли выборы руководящего состава и глав комиссий.
Все, кто сегодня претендует на пост руководителей, и те, кто собирается, набираясь опыта, работать в Молодежном совете – пришли сюда со своими идеями, планами. Я хочу вам напомнить, что ваша миссия очень важна, вы являетесь частью системы органов местного самоуправления. Залог успеха Молодежного совета – объединение усилий, работа одной командой. Я уверен, что вы все это хорошо понимаете.
– напутствовал молодежь директор Департамента внутренней политики одесского горсовета Александр Жильцов.
Претенденты на пост президента Молодежного совета подготовили презентации, которые они представили собравшимся.
Желание баллотироваться на пост президента организации высказали трое – Кристина Шовкун, выпускница Национального университета «Одесская юридическая академия», глава общественной организации «Молодой инвалид»; Иван Глебов, представитель Одесского национального политехнического университета; Александр Майнов, имеющий десятилетний опыт работы в общественных организациях, в том числе и Молодежном совете.
– выступил глава Молодежной платформы «Будущее» Владимир Сивак.
По итогам голосования магистр права Кристина Шовкун заняла пост президента Молодежного совета.
– подчеркнула Кристина Шовкун.
Главой комиссии по культурно-массовой деятельности избрали также студентку Одесской Юракадемии Анастасию Буйневич:
Отметим, в этом созыве из 80 заявок было отобрано всего 54 претендента. В состав Молодежного совета вошли представители - Международного гуманитарного университета, Одесской Юракадемии, а также экономико-правового и юридического колледжей.
Студенты крупнейших вузов Украины – Национального университета «Одесская юридическая академия» и Международного гуманитарного университета традиционно принимают активное участие в работе Молодёжного совета при Одесском городском голове. Президент обоих университетов, академик Сергей Кивалов всемерно поощряет активную гражданскую позицию студентов и поддерживает их начинания.
– отметила член Молодежного совета от Международного гуманитарного университета Наталия Опара.
– сказала член Молодежного совета от Экономико-правового колледжа Международного гуманитарного университета Александра Воскобойникова.
Секретарем Молодежного совета стала студентка Национального университета «Одесская юридическая академия» Юлия Шишацкая.
Напомним, что многие успешные политики, депутаты нынешнего созыва горсовета, начинали свою деятельность именно в Молодежном совете.