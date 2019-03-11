Заграница нам поможет?

«Исправить» ход нынешних выборов в Украине всё активней тщатся политики зарубежья, не смущаясь, что этим нарушают нашу Конституцию. Для «бесед» с политическими лидерами и VIP-чиновниками (о местной «коррупции» и «правильности» выборов) в Киев 5 марта прилетел на 3 дня даже заместитель госсекретаря США Дэвид Хейл. Это укрепит влияние действующих дипломатов и спецпредставителя К. Волкера. Но ряд решающих воздействий уже совершены ранее: в Президенты Украины выдвинут явный «американофил» А. Гриценко, а в помощь ему против основных соперников (начав с П. Порошенко и Ю. Тимошенко) ширят контр-агитацию, смущая оглаской новых доз «компромата». Ассистируют в этом мобилизована рать послушных «грантополучателей» и агентов более высокого уровня в рядах чиновников и «политиков» (ждущих назначений). Ради чего же тратят силы и средства закордонцы: пожалели разоренных украинцев или… не прочь обогатиться – по-крупному?

Метания П. Порошенко – канун грандиозного провала

В 9-ю неделю с. г. боящийся отставки с поста президента П. Порошенко удивил несведущих «странными» метаниями: сперва совершил два «рабочих визита» в Одессу, потом при «выходах в народ» стал дико хулиганить (с вопрошавшей в Запорожье гражданки сорвал шапку, другую в Александрии – злобно хлопал по лицу и т. п.). Сочувствующие предположили, что у «гаранта» – нервный срыв в предчувствии, что его «сливают». Основания для этих подозрений – веские, главное из них – рост поддержки американцами другого пана: Анатолия Гриценко, давно поджидавшего «на запасном пути».

О том, что власти США – не в восторге от президентства П. Порошенко, последний смог убедиться 26 февраля на встрече с группой их дипломатов и военных в полутемном интерьере кают-компании ракетного крейсера Donald Cook. Примчавшись в Одесский порт из Киева по вызову приглашению К. Волкера (прежде казавшегося почти «своим» покровителем), незадачливый «главком» ВСУ поспешил с утра отметиться «тамадой» на показном «совещании с руководящим составом» ВСУ, но лишь посмешил тем трюком знающих американцев. Осталось секретом для украинских граждан – о чем там расспрашивали и что порекомендовали «шоколадного Петру», но отсутствие его радостных реляций подсказывает: не сладко прошел опрос в той компании, хмуро изучавших с признаками недоверия и неодобрения. И ход «беседы» на крейсере Cook рекламисты Порошенко постарались затмить живописанием концерта, срочно устроенного по соседству на украинском фрегате «Гетьман Сагайдачный» для фотосессии Порошенко-жены. А потом, воротясь в столицу, «гарант» еще и спел толкнул речь на собрании «представителей ведущих IТ-компаний».

Но трудно утаить (как «шило в мешке») плохую весть в информационную эру: о том, что «Белый Дом» не поддержит П. Порошенко на этих выборах дал понять сам К. Волкер, публично заявив 27 февраля на форуме в Киеве, что:

1) Вопреки «коррупции» выборы 31 марта надо провести честно, карая нарушителей закона;

2) США намерены «поддерживать Украину» независимо от исхода выборов (т. е. выход в финал П. Порошенко – не актуален).

При этом в тот же день К. Волкер вместе с послом США М. Йованович провели «собеседования» с другими вероятными финалистами украинских выборов В. Зеленским и Ю. Тимошенко.

Эти встречи с наиболее «рейтинговыми» кандидатами в Президенты Украины были проведены на фоне муссирования в СМИ скандальных облачений, дискредитирующих П. Порошенко и Ю. Тимошенко.

«Утка» от Ю. Мостовой, как зеркало «честного кандидата»

5 марта в день прибытия в Украину Д. Хэйли на сайте «Зеркала недели» (ЗН), редактируемом Ю. Мостовой, нынешней женой «честного» кандидата А. Гриценко (сыгравшего по утверждению другого информированного СМИ не менее 7 свадеб), опубликовали статью-донос под броским заголовком «Зеленский, Тимошенко и Порошенко не реформируют Украину – BBC». В публикации «зеркальщики» сообщали, будто корреспондент ВВС Джон Фишер, взяв интервью у озадачившего британский политикум украинского кандидата Зеленского, дал негативные отзывы об этом актере.

Однако в оригинале той статьи Фишера нет никаких «оценочных суждений» ни о Зеленском, ни о Тимошенко и Порошенко (которые автора там не интересовали). По факту в ЗН опубликовали грубо сфабрикованную дезинформацию («утку»), причем переврали статью – не свежую, а опубликованную четырьмя неделями ранее. От «мочилова» второсортных изданий та лже-новость имеет веское отличие: её наверняка включат в свои обзоры СМИ («дайджесты») соответствующие сотрудники посольства США и… как-то сообщат о том Д. Хейли, прибывшему инспектировать «украинские дела»…

Тот подлог редакции «ЗН» – типичен для грубоватой ангажированности этого издания и отчаянного авантюризма тех, кто взялся продвигать на выборах кандидата от группы Ю. Мостовая и Ко. Следуя штампам агипропа 15-летней давности, они будто следуют комическому совету французского драматурга XVIII века П. Бомарше: «Клевещи – смело, что-то запомнится».

Многие избиратели Украины и штабы других кандидатов в президенты поспешили списать А. Гриценко в – «непроходные» (хотя порошенковцы подозревали риск подвохов и пытались чинить препятствия, в т. ч. организацией хулиганского нападения на А. Гриценко в ходе визита в Одессу). Оказалось, что бывший соратник В. Ющенко (под его покровительством проводивший разоружение ВСУ в бытность Министром Обороны) еще сохранил «порох в пороховницах». Но главное Ю. Мостовая смогла мобилизовать разнообразные деловые связи, в т. ч. в рядах «журналистов-разоблачителей коррупции». И теперь выдвиженцы А. Гриценко надеются, что он вскочит во 2-й тур голосования, благодаря дискредитации П. Порошенко и Ю. Тимошенко в «войне компроматов», а далее – дело техники. Ведь любого из визави можно за 3 недели можно сильно осрамить, против чего у А. Гриценко выработан «иммунитет»: стерпев множество разоблачений (даже подлога с диплома об окончании Академии), он упрямо твердит: «Я – честный и таких нас много». При этом запас штаб А. Гриценко и «презенты» для самых влиятельных «цензоров» демократии – политиков Запада.

Зе-млю-мать – готов продать

В предвыборной программе «честного» кандидата, наряду с обязательствами противодействовать России, вступать в НАТО, «глубже интегрироваться» в ЕС и т. п. явно заявлена готовность ввести в Украине требуемую транснациональными корпорациями (особенно – финансовыми спекулянтами) свободу торговли землями сельскохозяйственного назначения: «ринок земель буде». Вероятность исполнения этого обещания подтверждается не столько риторикой этого «чеснока», но и прежде проявленной готовностью в чине Министра Обороны послушно выполнять даже сомнительные «хотелки» зарубежных знатоков. И этим он кое-кому более цене, чем даже П. Порошенко, много сделавший для наказания современной Украины – руиной.

Уроженец Черкасчины А. Гриценко порой уверяет публику, что следует идеям именитого земляка Т. Шевченко («Кобзаря»). В ходе этой предвыборной кампании «наследник» (с сопровождающими) и даже посетил могилу «Кобзаря» и 22 января о том в Интернете поместили фоотоотчет с проникновенным «комментарием» от имени кандидата:

«… Мы с ним родились и выросли на одной земле, среди тех же людей, пили одну воду, насыщались одними мечтами – о свободе простого человека».

Не поддаваясь слезоточению, а внимательно перечитав фразу, легко заметить, что и в ней какой-то автор – приврал («переборщил» или «загнул»): не мог Анатолий общаться с «теми же людьми», что и Т. Шевченко полтора века назад. Недоказуемо и «насыщение одними мечтами». Общее в их биографиях лишь то, что (по разным причинам) оба покинули свою малую родину, пробиваясь «в люди»: Тарас – через обучение живописи и литературе под патронатом царского полковника П. Энгельгардта, а Анатолий – через окончание советского военном училище КВВАИУ и знакомство с расторопной женой предприимчивого постсоветского чиновника А. Разумкова. Поэтому и цели их карьерных взлетов – разные, что А. Гриценко не раз подтверждал готовностью интриговать, вопреки давнему предостережению земляка:

«Доборолась Україна

До самого краю.

Гірше ляха свої діти

Її розпинають».

«Командора» оценивайте по его команде

Не сформировав по всей Украине широкую сеть своих региональных предвыборных штабов, наставники Гриценко справедливо полагают, что в случае его выхода во 2-й тур с этим проблем не будет: перебежчики из БПП и других «злачных» групп станут в очередь, чтобы приобрести право причаститься к возможности его прорыва к президентскому посту.

Пока же команда «честных» опирается на часть агентуры НГО, существующих на «гранты» из зарубежья и прежние личные связи. Так штабы этой команды пополнились причудливым собранием престарелых партийно-хозяйственных активистов и ярых молодых борцов за дальнейшее «реформирование» Украины.. В Одессе, например, одним из первых к А. Гриценко прибился амбициозный сторонник «жестких мер» А. Юсов, но главой штаба утвержден более испытанный ветеран выборных дел Н. Макул (что уже вызвало дискуссию и подобие раздрая среди профессиональных «волонтеров» и «активистов»).

Но для одесских избирателей более существенны не литературные изыски противников и адвокатов А. Гриценко, а грубая правда фактов: «благодаря» его решениям 10 лет назад Одесский институт сухопутных войск был почти уничтожен («передислокацией» во Львов), мошеннически распроданы и разорены стадион СКА, военные городки и другие объекты ВСУ. При том мало кто из офицеров ВСУ получил тогда полагающееся жилье от финансовых средств, незаконно перекочевывавших при тогдашнем реформирования-расформировании и распродаж «излишнего» имущества украинской Армии.

P.S. Чиих «слугой» является «бравый» военный техник – достоверно известно: он – это муж и ведомый «политик» Юлии Мостовой, а с кем связана та повелительница «Зеркала недели» – тоже «секрет полишинеля»… Единственная загадка: чем расплатятся украинцы в случае пришествия на президентство в Украине бывшего подручного В. Ющенко.