«Человек-спектакль»: юбилей Юрия Олеши

Олеша был ярким прозаиком, талантливым поэтом и драматургом, блестящим сатириком. С юных лет его называли королем метафор и прочили блестящее литературное будущее. Детство, отрочество, юность, несомненно, связаны с городом у Черного моря, хотя своим рождением Юрий Карлович обязан другому городу:

«Чтобы родиться в Одессе, надо быть литератором. Я, впрочем, родился в Елисаветграде, но всю лирику, связанную с понятием родины, отношу к Одессе», – писал Олеша.

Из Елисаветграда (сейчас Кропивницкий) семья переехала в 1902 году. И 20 лет жизни будущего писателя прошли в Одессе. Здесь семья сменила четыре квартиры: Театральный переулок, 14 (ныне пер.Чайковского); ул. Греческая, 12; ул. Канатная, 7 и, наконец, ул. Карантинная, 3 – ныне улица Юрия Олеши...

В квартире двухэтажного флигеля в глубине двора будущий автор «Трех толстяков» жил с 1912 по 1921 год, здесь провел свое отрочество, отсюда шагнул во взрослую жизнь, навсегда войдя в большую литературу, как одесский писатель.

В Одессе Олеша с отличием окончил Ришельевскую гимназию. В 1915 году дебютировал как поэт в газете «Южный вестник». В 1917-м поступил на юридический факультет Новороссийского университета, стал поэтом и активным участников поэтических вечеров. В Одессе же дебютировал как драматург – пьесой «Маленькое сердце».

В журналах «Фигаро», «Огоньки» выходили его первые рассказы, стихи, поэмы. В 1920 г. Олеша работал в газете ОдУкроста – рисовал плакаты и писал тексты. После окончания гражданской войны в 1921 году по приглашению Владимира Нарбута Ю.Олеша вместе с Валентином Катаевым переехал сначала в Харьков, а спустя год – в Москву…

Там к Олеше пришла настоящая слава. В 1924 году он написал первое большое прозаическое произведение – роман-сказку «Три толстяка». А когда писателю было всего 28 лет, в 1927 году, вышел его роман «Зависть», окончательно сделавший его знаменитым.

О том, что Юрий Олеша по праву входит в «одесский список», наверное, лучше всего сказал Леонид Утёсов:

«Я не знаю, кто виноват. Солнце? Море? Небо? Но – под этим солнцем, под этим небом, у этого моря родятся особые люди.

Может быть, виноват Пушкин? Может быть, это он оставил в Одессе «микробы» поэтического и прозаического творчества? Но обратите внимание: Юрий Олеша, Валентин Катаев, Илья Ильф, Евгений Петров, Эдуард Багрицкий, Семен Кирсанов, Исаак Бабель, Лев Славин... – это мальчишки, создавшие, как принято было тогда говорить, «одесский период» нашей литературы.Среди них затесалась и одна девчонка – Вера Инбер.

Ах, одесские мальчишки!»

Но в годы большого террора, под пристальным вниманием компетентных органов писатель замолчал, верней, стал писать в стол – пьесы, иронические стихи, шаржи. Его книги не печатали. Его пьесы запрещали. «Король метафоры» вынужден был зарабатывать литературной критикой, сценариями и инсценировками для театров.

Но зато проскочил, его не посадили, не сослали.

Оттого литературное наследие мастера невелико: сказка, роман, рассказы и пьесы, сценарии и стихотворные фельетоны. И оттого главной книгой, которую он писал всю жизнь, историей трагедии таланта – стала книга «Ни дня без строчки», ныне «Книга прощания». Ее по дневниковым записям и черновикам составили вдова писателя Ольга Суок и Виктор Шкловский. Книга вышла спустя пять лет после смерти писателя.

Кто знает, сколько еще замечательных произведений удалось бы создать Олеше, живи он в более благополучные времена. Но и в том, что удалось опубликовать и оставить читателям, писатель выразил свое отношение к миру, и его талант, проникнутый оптимизмом и светом, перешагнув свой век, являет и сегодня нам качества подлинно художественной прозы.

Двадцать лет назад, в 1999 году, к 100-летию со дня рождения Ю.Олеши в Одессе была издана книга его лирических стихов «Облако» крошечным тиражом всего в сто экземпляров.

Десять лет назад – 1 декабря 2008 года, к 110-летию Юрия Олеши в Одессе на доме № 3 по переулку, носящему имя писателя, стараниями мецената Евгения Деменка появилась мемориальная доска работы скульптора Александра Князика, уже вторая. Первая, бронзовая, была украдена вандалами.

Совсем недавно на Аллее Звезд в Одессе появилась и Звезда Юрия Олеши.

В 2016 году имя Юрия Олеши, которого еще один наш знаменитый земляк писатель и драматург Лев Славин называл «Человек-спектакль», вполне заслуженно присвоено Одесскому ТЮЗу.

Имя писателя все прочней укореняется в его родной Одессе.

Да, неплохо было бы выпустить новую книгу нашего земляка, включив туда неизданные при его жизни произведения. Как неплохо было бы поставить в Одесском ТЮЗе замечательную сказку «Три толстяка», инсценировку для которой сделал сам автор и которая идет на сценах многих театров мира. Ведь там сплошь и рядом – приметы родной Одессы.

Да и его «взрослые» спектакли еще ждут своего часа.

Но хорошо и то, что ТЮЗ откликнулся на нынешний юбилей писателя, придумав и проведя в прошлое воскресенье для ребят школьного возраста литературно-театральный квест «Время волшебников».

В рамках празднования юбилея есть и мероприятия для взрослой аудитории.

10 марта в помещении театра (ул. Греческая, 48А) состоится встреча с автором книги «Миф Юрия Олеши» Владимиром Варной. Начало в 14.30.

16 марта там же пройдут Открытые читки по двум пьесам Юрия Олеши – «Список благодеяний» и «Заговор чувств». Начало в 15 часов.

В Одесском литературном музее открылась выставка, посвященная 120-летию «Короля метафор», где можно увидеть интереснейшие экспонаты из фондов музея.

20 марта, в Международный день ТЮЗов в Одесском ТЮЗе откроется выставка детского рисунка, посвященная творчеству Ю.Олеши, подготовленная совместно с детской библиотекой им. А.П.Гайдара. Начало в 11.20.

Завершит юбилейные торжества творческий вечер в Одесском ТЮЗе, посвященный Юрию Олеше, с участием писателей, поэтов, художников. Начало в 17 часов.