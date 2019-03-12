Авиарейсы Рига-Одесса снова открыты

13 марта в Одессе состоялась пресс-конференция, посвященная открытию авиарейсов Рига-Одесса, в которой приняли участие представители одесского аэропорта, департамента культуры и туризма, авиакомпании «airBaltic», а также посол Латвии в Украине.

Юрис Пойканс, чрезвычайный уполномоченный посол Латвийской Республики в Украине, отметил:

«Латвия и Украина выстраивают на сегодняшний день активные взаимоотношения. Это заключается в разнообразном развитии контактов, обучении в университетах, общении между людьми, а также восстановлении человеческих связей.

Мы многое можем предложить друг другу. В Украине в последнее время наблюдается большой приток туристов - по последним данным - около 30 %.

Поэтому - заметил господин Пойканс - мы надеемся, что рейс Рига-Одесса будет не только сезонным - возможно авиаперелеты будут осуществляться в течение целого года».

Павел Прусак, директор международного аэропорта Одесса, добавил следующее: «Рига — это город, являющийся точкой, связывающей с Украиной всю Прибалтику. На сегодняшний день становится все более актуальным деловой, образовательный и медицинский туризм. Поэтому, мы возлагаем большие надежды на развитие этого рейса и возможности путешествовать из Одессы в Ригу».

Отдых в странах Балтии, как раньше это называли - в Прибалтике - всегда был очень популярен. Латвия, Эстония и Литва - удивительные страны, в которых есть множество достопримечательностей, интереснейший, отличающийся от нашего, южного, жизненный уклад. В каждой из стран - свой колорит, своя ментальность, своя история.

Начальник управления культуры и туризма одесского горсовета, Татьяна Маркова, подчеркнула значимость и статусность взаимоотношений между Украиной и Латвией, назвав знаковым проектом будущие возможности, открывающиеся благодаря рейсу между Одессой и Ригой.

«Мы нацелены на подобное взаимодействие еще и потому, что сами по себе крайне интересны страны Балтии, Скандинавские страны.

Наш аэропорт имеет достаточно высокие показатели по росту пассажиропотока. Миллионный пассажир - тому подтверждение.

Реконструкция нашего аэропорта позволит продемонстрировать всему миру, что Украина - туристическая страна, а Одесса, соответственно - город для туристов.

В этом году мы будем праздновать 225-и летие Одессы и с удовольствием приглашаем большую делегацию из Латвии. Мы также со своей стороны окажем всевозможное содействие промо-турам и пресс-турам» - заметила Татьяна Маркова.

В свою очередь, Мария Радченко, представитель авиакомпании «airBaltic», сообщила, что у них есть приятные новости для города и туристов : «Наша авиакомпания является лидирующей в Балтии. Мы осуществляем рейсы в основные аэропорты Европы, а также рейсы на Восток. Есть рейсы из Таллина и Вильнюса. Мы осуществляем полеты более чем в 300-х направлениях, при этом сотрудничая с 21-м партнером. Нас называют «номер один по пунктуальности в Европе» и мы гордимся, что это действительно так.

Мы также занимаем второе место по пунктуальности в мире и являемся лидером рынка.

Мы даже являемся официальным перевозчиком Папы Римского в страны Балтии, чем конечно же тоже очень гордимся.

Мы имеем два класса обслуживания, качественное питание, услуги на борту, а также высококлассный сервис в аэропорту и много других услуг, которые делают перелёт комфортным.

2019 - знаменательный год для нашей авиакомпании. Мы запланировали осуществлять с 31 марта пять рейсов в неделю из Одессы и со временем довести их число до семи раз в неделю» - подытожила Мария Радченко.

Путешествие - это одно из самых приятных развлечений и больших удовольствий. Страны Балтии в этом отношении являются весьма притягательным и не очень далеким местом, в котором можно отдохнуть, познавая иную, интереснейшую культуру и историю.

Берег Балтийского моря и северные леса, и озера; старинные города с многовековой историей - крепости, замки, мощенные улицы, башни; колоритные и загадочные жители с их традициями; местная кухня, одежда, украшения из янтаря, и даже их привычки - все это вдохновляет на открытия...

Нужно только купить билет на самолет и - отправиться в увлекательное путешествие!