Если завтра Зе президент

Мысль о том завтра Зе президент, меня лично настораживает. И вот почему. Я успел застать начало революции 1991 года, которая никак не может завершиться в нашей стране и продолжается сполохами нескончаемых майданов вот уже более четверти века.

Тогда в конце 80-х начале 90-х я был в возрасте сегодняшних молодых, и конечно же был на стороне революции и верил в капиталистический рай, который вот-вот свалится нам на голову, как вызревший плод тучного западного мира. Однако счастья никак не наступало, заводы распиливались, равно как худеющий бюджет, все наглее и откровеннее. Для социального государства все меньше оставалось места и денег, а возникшие как грибы после дождя «эффективные собственники», так и не сумели, даже отдаленно приблизиться к показателям эффективности «ненавистного совка».

В общем тенденция шла к постепенной утилизации народного хозяйства, правда, не всегда равномерно. Серая и скучная бюрократия и условная «партия начальников» пытались законсервировать ситуацию полураспада. Понимая, что наследство советской экономики их единственно возможная база кормления. Пытались не дать экономике страны так уж быстро скончаться, они даже успевали иногда где-то что-то построить.

Но им на смену всегда приходили веселые «демократические силы» обильно вскормленные бесплатным сыром из мышеловки по уничтожению геополитических конкурентов Запада и делали нашу жизнь беднее и интереснее. Вспомните хотя-бы призыв Мустафы Наема прийти на очередной майдан с кофе и хорошим настроением. Что было дальше вы, наверное, еще помните.

День сегодняшний, впереди второй тур, два кандидата Петр Порошенко и Владимир Зеленский. Кто они? «Бывалый» и «зеленый». Один надоел, от другого ждут чуда.

Трагедия Петра Алексеевича в том, что он пять лет играл не свою роль. Будучи плоть от плоти выходцем из «партии начальников», русскоязычный Порошенко усердно играл роль этакого залихватского дерьмократа-бандеровца, показного ненавистника России и всего русского. Получилась гремучая смесь в природе не встречающаяся, потому от выступлений Петра Алексеевича всегда отдавало душком фальши и переигрывания. Что не могло не раздражать зрителя вне зависимости от политических взглядов. Перекрасившиеся бывшие регионалы, создавшие костяк БПП «Солидарность», воспринимали президента своим, классово близким, обеспечившим им нахождение во власти с полагающимися от такого нахождения гешефтами. А вот «соросята-дерьмократы» быстро учуяли недоброе и стали мутить против Петра Алексеевича, не выходя из его фракции.

Так что появление на авансцене Зеленского, потянувшего за собою всю дерьмократическую шушеру от Лещенко до Супрун и от Абрамявичуса до Саакашвили вполне логично. Вот она, проверенная в боях компашка по дальнейшей зачистке страны. И политический, или прости Господи, административный опыт, отсутствующий у Зеленского тут совершенно не помеха. Ломать не строить!

А что же бывалый Петр Алексеевич? Опять собирается играть не свою роль, неубедительно корчить из себя националистического праворадикала или неожиданно для всех станет отцом нации, собирателем народа и земель во всех их этнонациональном многообразии? Заявит ли большую повестку на разворот в сторону социального государства? Хватит ли у него на это смелости? Если нет. То голосовать не за кого.