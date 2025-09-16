осударственная компания «Укрпочта» остается убыточной и нуждается в немедленной докапитализации. Финансовое состояние компании критическое: капитализация упала почти в 13 раз, долговая нагрузка чрезвычайно высока, а ликвидность уменьшилась. Эксперты и Нацбанк предупреждают о рисках дефолта и рекомендуют пересмотреть планы создания банка на базе компании.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на проект бюджета на 2026 год (№ 14000).

По данным проекта бюджета, компания зафиксировала убыток в 413,2 млн. грн. в 2024 году, тогда как в 2023 году он составлял 796,4 млн. грн.

Ликвидность компании снизилась на 9%, а текущие обязательства превысили оборотные активы на 3,7 млрд. грн. Коэффициент ликвидности упал с 0,69 в 2023 году до 0,63 в 2024 году. Долговая нагрузка остается очень высокой: в 2024 году долг к активам достиг 98%.

Капитальные расходы сейчас сосредоточены на развитии логистической сети за счет кредитов ЕБРР (63 млн. евро) и ЕИБ (30 млн. евро). В базовом сценарии на 2025-2028 годы предполагается доходность благодаря росту доходов от пересылки посылок и контролируемым расходам. Альтернативный сценарий прогнозирует возможный ущерб уже в 2026 году, а негативный сценарий — постоянный ущерб с резким ухудшением после 2025 года.

Национальный банк Украины оценивает финансовое состояние «Укрпочты» как критическое. За 2022-2024 годы компания получила убытки на сумму 2,5 млрд. грн., а капитализация упала с 2,8 млрд. грн. до 0,2 млрд. грн. Это создает реальные риски дефолта со стороны кредиторов и потребность в докапитализации стратегического предприятия.

По оценкам, объем необходимой докапитализации на май 2025 года составляет по меньшей мере 826 млн грн. В то же время, рассматривается возможность передачи Первого инвестиционного банка «Укрпочте» для создания банка финансовой инклюзии, однако НБУ предостерегает из-за критического состояния компании и отсутствия эффективной бизнес-модели в банке. Нацбанк советует правительству рассмотреть вариант сдачи лицензии банку вместо его передачи «Укрпочте» во избежание накопления рисков и дальнейшего «проедания» капитала.

Кроме того, Укрпочта выставила на продажу более 40 объектов недвижимости общей площадью более 30 000 кв. м, общей стоимостью более 333 млн. грн., что может стать частью стратегии по улучшению финансового состояния.

Напомним, АО "Укрпочта" заключило договор с ООО "Украинские интеллектуальные системы" на поставку сортировочного оборудования для писем, а также его техническое обслуживание и ремонт на сумму 169,89 млн грн.

