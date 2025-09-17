Министерство финансов Украины представило три сценария развития экономики на следующий год.

В проекте бюджета на 2026 год (№14000) в приложении "Информация о фискальных рисках" представлены базовый, альтернативный и негативный сценарии, пишет УНИАН.

При подготовке проекта Минфин отказался от базового сценария, в котором говорится, что война закончится в следующем году.

А плановые бюджетные показатели на 2026 год не совпадают с представленными цифрами в альтернативном или негативном сценарии. Инфляция ближе к альтернативному, а курс доллара к отрицательному.

По базовому сценарию предполагается, что морские порты полностью восстанавливают работу с 2026 года. Экономика постепенно возвращается к рыночным условиям, обменный курс гривни снижается на 3,2% в год, а инфляция составляет 8,7% в год.

В этом сценарии ожидается прибыльность большинства государственных компаний и стабильные поступления в бюджет.

В альтернативном варианте развития экономики порты полностью заработают с 2027 года из-за продолжения войны. Возвращение к рыночным условиям будет медленным, курс гривни падает на 4,5% в год, а инфляция растет до 10,2%.

Государственные компании остаются преимущественно прибыльными, но финансовые поступления в бюджет будут ниже, чем в базовом сценарии.

Третий - негативный сценарий предусматривает длительные последствия войны и возобновление работы портов с 2027 года. Возвращение к рыночным условиям еще медленнее, курс гривни падает на 8,9% в год, а инфляция составляет 9,8%.

В этом случае государственные компании получат более значительные финансовые нагрузки, а поступления в бюджет могут существенно сократиться.

В своем анализе Минфин сделал вывод, что ожидается, что 11 из 12 государственных компаний будут приносить прибыль при любом развитии событий. Основной вклад в госбюджет будут вносить НАК "Нафтогаз Украины", АО "НАЭК "Энергоатом", ЧАО "Укргидроэнерго" и АО "Укрзализныця", которые будут оставаться прибыльными.

"Укрпочта" будет убыточной в негативном сценарии, частично убыточной в альтернативном и прибыльной в базовом.