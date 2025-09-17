[media=youtu.be/uviyYA_Xw9c?t=574]

Авторський проєкт Фелікса Кохріхта «ДІАЛОГИ НА НІЖИНСЬКІЙ» з програмою «ПРО МОВУ ЄДИНУ - ПІД ЧАС ВІЙНИ» Так сталося, що зйомки цієї програми почалися під оголошення повітряної тривоги, і це – символічно, бо серед учасників загальнонаціонального конкурсу «Українська мова - мова єднання» багато захисників нашої країни. У цьому році Конкурс подолав чвертьвіковий рубіж - в ньому прийняли участь представники регіонів усієї країни. Ідея щорічного проведення Конкурсу народилася у 1999 році серед одеських журналістів та найшла підтримку по всій Україні. Про це, про традиції та нові ідеї у бесіді з Феліксом Кохріхтом розповів голова Одеської регіональної організації Національної спілки журналістів України Юрій Работін. Він та член оргкомітету конкурсу, поет та перекладач Анатолій Глущак, говорили про різноманіття напрямків творчості та громадянську активність учасників конкурсу, про особливий – патріотичний настрій, що панує між ними під час війни. Цього року Конкурс був присвячений памʼяті та плідній діяльності великого патріота України, нашого земляка Євгена Чикаленка. Його портрет - на першій сторінці спеціального випуску газети «Золотослів». Камера та монтаж Олександр Галантер