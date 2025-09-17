Средний уровень бедности в структуре количества населения в странах ЕС составляет 21%.

Об этом со ссылкой на данные visualcapitalist.com пишет сайт Dengi.ua

В 2024 году рейтинг стран Европы по уровню количества бедных возглавляют Болгария (30,3%), Турция (30,4%) и Румыния (27,9%), говорится в сообщении.

Отмечается, что эти высокие показатели отражают более низкую среднюю заработную плату, большее неравенство доходов и слабые системы социальной защиты по сравнению с ядром ЕС.

Лица включаются в выборку, если они соответствуют любому из перечисленных ниже пороговых значений (но учитываются только один раз, если они соответствуют нескольким критериям):

Доход ниже 60% от медианного показателя по стране.

Материальная депривация: когда они не могут соответствовать или не имеют семи из 13 основных базовых потребностей, например, возможности покрыть непредвиденные расходы, поддерживать тепло в доме, иметь подключение к интернету и т. д.

Низкая интенсивность труда: Взрослые (18-64 лет) в домохозяйстве работали ≤20% от возможного количества месяцев прошлого года.

Греция (26,9%) и Испания (25,8%) также выделяются на юге Европы, где уровень безработицы вырос после кризиса суверенного долга 2008-2014 годов и так и не восстановился полностью. Постоянная безработица среди молодежи затрудняет накопление богатства молодым поколением.

Литва (25,8%) и Латвия (24,3%) лидируют в Балтийском регионе, что свидетельствует о сохранении разрыва между городом и деревней. Поскольку домохозяйства в сельской местности зарабатывают примерно на 20% меньше, чем в городах, что увеличивает уязвимость к социальной изоляции.

В то же время, северная и центральная Европа демонстрируют самый низкий риск бедности. Так, наименьшая доля бедных зафиксирована в Чехии - 11,3%, за ней следуют Словения (14,4%) и Нидерланды (15,4%). В этих странах более высокая медианная заработная плата сочетается с масштабными программами социальной помощи, которые смягчают резкие колебания доходов, говорится в публикации.

Также скандинавские страны располагаются вблизи среднего показателя по ЕС: Финляндия (16,8%), Швеция (17,5%) и Дания (18,0%).

При этом уровень Германии (21,1%) немного выше среднего по ЕС (21,0%), что отражает различия между промышленными юго-западными регионами и восточными землями с низким уровнем дохода. Это отголосок разногласий, возникших в период воссоединения, который и сегодня влияет на уровень жизни.

