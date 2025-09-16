OpenAI выпустила первое детализированное исследование, посвященное аудитории чатбота ChatGPT и паттернам взаимодействия пользователей с искусственным интеллектом. Работа основана на гигантском массиве данных — логах 1,5 млн пользователей с мая 2024 по июнь 2025 года. Основные выводы:

— Аудитория ChatGPT молодая (почти половину запросов сделали взрослые моложе 26 лет) и преимущественно женская (52%). Это отражает ускоренную адаптацию чатбота в беднейших странах и среди “обычных” людей: на ранних этапах внедрения 80% пользователей были мужчинами, в том числе программистами.

— ChatGPT перестал быть главным образом инструментом для работы: к ней не относятся 73% диалогов с ботом. Тематически от чатбота больше всего хотят практических советов (28,3%) и содействия в написании текстов (24%).

— С обучением, включенным исследователями в “практические советы”, связано 10% диалогов, что делает его одним из основных сценариев общения с ИИ.

— Тип рабочих задач, которые пользователи решают с помощью ChatGPT, удивительно мало зависит от направления бизнеса, и в половине случаев может быть сведен к сбору информации и помощи в принятии решений. Это поддерживает ранее предложенную модель ИИ-агента как двуликого ассистента — коллеги и советчика.

— На текстовые задачи приходится 40% всей “рабочей” нагрузки, и только треть их предполагает генерацию текста с нуля. Остальное это редактура и разного рода улучшения написанного.

— Поисковые задачи за весь период исследования оказались на третьем месте, но их доля росла. В июне этого года они уверенно сравнялись с текстовыми задачами.

— Написанию программного кода было посвящено удивительно немного — всего 4,2% диалогов. Впрочем, именно в этой области модель OpenAI заметно отстает от Claude от Anthropic.

— Вопреки расхожим представлениям, лишь 1,9% диалогов идентифицированы как разговор с ИИ как советчиком в межличностных отношениях и психотерапевтом. Маргинальными остаются и ролевые игры с ИИ, включая сценарии виртуальной подруги — 0,4%.





