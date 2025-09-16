Представителям США показали в Украине первые месторождения, которые могут стать стартовыми проектами для Инвестиционного фонда восстановления Украины.

Как передает "Экономическая правда", об этом сообщил министр экономики Алексей Соболев.

"Вместе с делегацией U.S. International Development Finance Corporation посетили Кировоградскую область, чтобы оценить инвестиционные возможности добычи и переработки в регионе", - отметил он.

По его словам, они осмотрели Бирзуловский горно-обогатительный комбинат и Ликаревское месторождение - перспективные площадки, которые стороны рассматривают для портфеля проектов Фонда.

"Здесь добывают прежде всего титановые руды и планируется также добыча циркониевых руд в будущем. Есть и потенциальные залежи гафния - одного из редкоземельных металлов, который используют в ядерной энергетике, аэрокосмической отрасли и не только", - отметил Соболев.

Он напомнил, что Украина - один из ключевых поставщиков титана в мире, который применяется в оборонной, авиакосмической и высокотехнологичной промышленности. И пользуется огромным спросом, как в США, так и странах Европы и Латинской Америки.





Напомним:

30 апреля 2025 года Украина и США подписали соглашение по минералам, которое предусматривало создание украино-американского инвестиционного фонда, который должен оперировать украинскими ресурсами.

Украинская делегация 11-12 апреля провелатехнические консультации в Вашингтоне с администрацией президента Дональда Трампа по соглашению о доступе к полезным ископаемым.

Свириденко обнародовало текст меморандума с США по завершению официального соглашения об экономическом партнерстве и инвестиционном фонде для восстановления.

Будущий совместный инвестиционный фонд Украины и США будет иметь право инвестировать как в разработку месторождений полезных ископаемых, так и в инфраструктурные проекты.