Польские команды по борьбе с беспилотниками пройдут обучение у украинских специалистов, чтобы помочь им получить опыт на случаи будущих актов военной агрессии РФ. "У украинцев есть лучшее оборудование для борьбы с российскими дронами, и у них гораздо более глубокий и современный опыт противодействия российской армии", - заявил министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский. Его слова британская газета The Guardian привела вечером в воскресенье, 14 сентября.

Обучение будет проходить в учебном центре НАТО на территории Польши, где "более безопасно", чем в Украине, указал Сикорский. "Общественность и правительства на Западе должны срочно усвоить в своем сознании, что именно украинцы будут обучать нас противостоять России, а не наоборот", - добавил глава польского МИД.

Идея отражения атак РФ над территорией Украины силами НАТО

Ранее в тот же день Сикорский в интервью германскому изданию Frankfurter Allgemeinen Zeitung заявил, что Польше и союзникам по НАТО стоит рассмотреть вопрос о перехвате воздушных целей над территорией Украины, напомнив, что та же идея обсуждалась еще год назад. "Технически мы, как НАТО и ЕС, были бы в состоянии это сделать, но это не решение, которое Польша может принять в одиночку, а только совместно с союзниками", - приводит его слова агентство РАР.

"Если вы спрашиваете мое личное мнение, то я считаю, что нам следует это обдумать", - добавил польский министр, подчеркнув, что отражение воздушных атак РФ над украинской территорией "будет в интересах" Варшавы. Он подчеркнул, что с опытом Украины по отражению воздушных атак пока не могут сравниться "ни Германия, ни Польша".

По мнению Сикорского, недавний инцидент с российскими дронами над территорией Польши можно рассматривать как "сигнал ускорить наши приготовления к обороне". Глава МИД также заявил, что реакция страны была бы "гораздо жестче", если бы атака привела к ранениям или гибели людей на ее территории, но отказался вдаваться в подробности о том, как такой ответ может выглядеть в будущем, пишет The Guardian.





Польша и Румыния вновь поднимали самолеты из-за угрозы дронов РФ

Самолеты ВВС Польши и стран-союзников 13 сентября были подняты в связи с угрозой российских БПЛА для граничащих с Польшей регионов Украины. Аэропорт близ города Люблин был закрыт для полетов "в связи с деятельностью военной авиации", сообщило Польское агентство аэронавигационных услуг. Через два часа польский премьер-министр Дональд Туск объяснил, что воздушная угроза отменена, но страна "остается начеку".

В тот же день истребители были подняты в Румынии в связи с тем, что один дрон РФ нарушил воздушное пространство страны во время атаки по Украине, сообщало Минобороны страны.

Ранее, в ночь на 10 сентября, в воздушное пространство Польши вторглись не менее 19 российских дронов. Пять беспилотников упали в Люблинском воеводстве, один повредил жилой дом в деревне Вырыки. Для перехвата были задействованы истребители НАТО. После атаки Польша объявила о намерении перебросить к границе с Беларусью и Россией 40 тысяч военных и обратилась к союзникам за поддержкой.

Источник