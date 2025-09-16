 
Трамп: Зеленському доведеться піти на угоду задля завершення конфлікту

Категория: Новини / Політика

Президент США Дональд Трамп заявил, что украинскому лидеру Владимиру Зеленскому придется заключить сделку, чтобы добиться завершения конфликта Москвы и Киева. Об этом Трамп сказал журналистам накануне вылета в Великобританию.

"Зеленскому придётся заключить сделку. А Европе нужно прекратить закупать нефть у России", — отметил президент США.

По словам Трампа, его встреча с президентом России Владимиром Путиным на Аляске месяц назад позволила "многого достичь", но "для танго нужны двое". Трамп допустил, что ему самому придется присутствовать при переговорах Зеленского и Путина, поскольку те "ненавидят друг друга" и "не могут находиться в одной комнате".

"Добиться урегулирования сложнее, чем я надеялся, потому что между Путиным и Зеленским огромная ненависть. Но мы это остановим", — подчеркнул президент США.

Госсекретарь США Марко Рубио ранее сообщил, что Трамп может встретиться с Зеленским на следующей неделе в Нью-Йорке на полях 80-й сессии Генассамблеи ООН. Глава Госдепартамента отметил, что президент провел "множество" телефонных разговоров с Путиным и встречи с Зеленским, но все ещё намерен положить конфликту конец.

"В какой-то момент президент может прийти к выводу, что это невозможно. Он пока не достиг этой точки, но это может произойти", — предупредил Рубио.

Киев возможность встречи президентов США и Украины не комментировал. Владимир Зеленский в интервью Sky News призвал Трампа занять "чёткую позицию" в вопросе санкций против России и гарантий безопасности для Украины. Также он назвал необходимым проведение трёхстороннего саммита президентов России, Украины и США, чтобы добиться результата.

Кремль, в свою очередь, заявил, что трёхсторонний саммит в ближайшее время не планируется. Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков подчеркнул, что Москва заинтересована в урегулировании политико-дипломатическими средствами, но Киев затягивает процесс.




