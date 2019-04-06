Как удержать мужа

Весна! Кругом – зарождение жизни, вспышка новых чувств. А где любовь – там страсть. И ревность, порой – совершенно беспочвенная, на пустом месте и по невинному поводу. Разлад в семейных отношениях – тема не стареющая и злободневная во все времена. Может, оттого к ней обратился уже в третий раз Одесский академический театр музыкальной комедии имени Михаила Водяного?...

Знаете, чем может закончиться завтрак с чужим мужем? Нет, даже при хорошем воображении это трудно себе представить. И чем гадать, лучше отправиться на премьеру музыкальной комедии Юрия Рыбчинского, Вадима Ильина и Владлена Лукашова «Лгунья» по одноименной пьесе М. Мэйо и М. Эннекена. Для молодого режиссера-постановщика и балетмейстера Екатерины Зеленской (Санкт-Петербург) спектакль стал дебютным. И она постаралась внести в него страсть, свежую струю, сделать искрометным и веселым.

Но какое уж тут веселье, если муж уехал, назвав вас лгуньей? Что делать? Оправдываться? Страдать и плакать? Ну, уж нет! Есть другой, более хитроумный способ вернуть его обратно.

Никто и не предполагал, чем все это обернется в дальнейшем…

Кто же оказался вовлеченным в эту запутанную интригу? Главные действующие лица: семейная пара Гаррисонов – Вильям (Михаил Игнатов) и Кэтти (заслуженная артистка Украины Виктория Подольная). И в этой молодой семье назревает проблема. Преуспевающий инженер страстно мечтает о ребенке, но никак не может уговорить свою очаровательную жену эту мечту осуществить. Кэтти кажется, что о детях пока рано задумываться, она не готова расстаться с беззаботной жизнью, несмотря на то, что любит супруга.

А муж в ответ ревнует супругу без повода и по поводу. И в один злосчастный день, скрыв небольшую деталь об утреннем завтраке с другом семьи и мужем своей подруги Джимми Джексоном (Виталий Платов), Кэтти «наводит тень на плетень», вызывая подозрения ревнивого супруга. Не желая прослыть рогоносцем, Вильям покидает дом. В свою невинную ложь героиня вовлекает друзей. Эх, знать бы заранее, сколько страстей и страхов способна вызвать самая ничтожная ложь.

Как известно, одна маленькая ложь, порождает большую. И, вместо того, чтобы во всем признаться мужу, прояснив ситуацию, Кэтти, по совету подруги Мэджи (Юлиана Игнатовская), идёт на небольшую хитрость…

Так, в благополучном доме неожиданно начинают появляться один за другим … младенцы. А героиня оказывается во власти обстоятельств, в которых она запутывается все больше и больше. Как разорвать порочную паутину лжи без урона для семейного счастья?

С этой сложнейшей задачей главные герои этой смешной и опасной истории сумели справиться. Впрочем, второстепенных героев в «Лгунье» нет.

Директор детского приюта мисс Клара Петинктон (лауреат международных конкурсов вокалистов Екатерина Мысь) своим появлением и энергетикой просто взорвала зал. Ее блистательная игра и незаурядные вокальные данные не оставили равнодушными зрителей. А как хорош и убедителен был метрдотель и полисмен Генри (Сергей Мильков), пытающийся извлечь из щекотливой ситуации свою выгоду и, при этом, оставаться на высоте. Кто во всей этой кутерьме и был способен сохранять невозмутимость и серьезность, так это горничная Бетси (лауреат Международного конкурса вокалистов Наталья Кущенко).

Словом, в эксцентрической истории в остроумной форме поданы практически все блюда семейной жизни – любовь, подозрение в супружеской неверности, выяснение отношений, расставание, встреча, даже похищение детей. Прибавьте к этому стечение самых невероятных обстоятельств и привычку героини не говорить ни слова правды – и бульон под названием «брак» готов.

Знающие толк в семейной жизни подтвердят: ради сохранения семьи мужчины готовы на героизм, а женщины – на подвиг.

Лихой, закрученный сюжет. Кино, да и только. И не абы какое, а черно-белое ретро. В этом стиле строго выдержана вся театральная постановка. Никаких красок и оттенков. Платиновая блондинка Кэтти и жгучая брюнетка Мэджи. Черно-белые костюмы и туфельки. Черно-белые декорации (художник-постановщик – заслуженный художник Украины Станислав Зайцев). Программка к спектаклю – и та оформлена как черно-белая кинопленка. Все это переносило зрителей на сто лет назад. Герои словно сходили с экрана на заднем плане и прямо из кино-павильона ступали на театральную сцену. Прибавьте к этому прекрасную «живую» музыку оркестра (дирижер-постановщик Владимир Дикий), и эффект присутствия достигнут.

Весьма кстати было бы вспомнить, что год 2019-й – юбилейный для Одесской киностудии, созданной ровно сто лет назад и переживающей ныне полный упадок.

Завзятые театралы, возможно, вспомнят и то, что предыдущую постановку искрометной комедии в апреле 1992 года по сценографии Михаила Ивницкого сделал Борис Зайденберг. Тогда спектакль назывался «Моя жена – лгунья». Но в самый первый раз на сцене Одесской оперетты пьесу поставили в 1959 году. Главные роли в ней тогда исполнили легендарный Михаил Водяной и Маргарита Демина. В те времена кино было точно черно-белым.

Словом, репертуар театра пополнился новым (или хорошо забытым старым) отличным спектаклем. За перипетиями героев следить очень увлекательно, есть над чем посмеяться, поразмышлять о смысле жизни и отдохнуть от житейских проблем, которых в нашей жизни, к сожалению, хватает.