10 апреля: помните – да обрящете

Первые впечатления моего детства о Дне освобождения Одессы от фашистских захватчиков связаны с яркими и очень выразительными кадрами фильма «Жажда». Уверена, то ощущение свободы и счастья, с которым, в буквальном смысле слова, плещутся в сверкающих солнечными искрами тугих струях чистой воды измученные обезвоживанием и тяготами военной осады наши с вами земляки, навсегда остается в памяти их потомков благодаря своей искренности и реалистичности, благодаря творческому гению авторов фильма. И, несмотря на то, что фильм «Жажда» – художественный, а не документальный, именно по этой причине он может служить в полной мере примером несломленности духа, воли к победе свободолюбивых одесситов. По той же причине это произведение будет любимым для всех поколений одесситов, даже в самые тяжёлые и, казалось бы, безнадёжные времена, когда Родина чтит других героев, а настоящих – не желает вспоминать или преследует…

Даже если – легенда

Замечательный фильм «Жажда», вышедший на экраны советских кинотеатров в 1959 году, повествует о подвиге диверсионно-разведывательной группы матросов, которые в 1941-м году, проникнув в тыл фашистов и захватив насосную станцию в Беляевке, включили подачу воды для осаждённой и непокоренной Одессы.

Некоторое время 13 героев удерживали позиции и ценой своей жизни помогли окруженному врагами городу. Сценарий фильма был написан известным писателем, поэтом-фронтовиком Григорием Поженяном, бывшим в составе группы разведчиков непосредственным участником событий. Режиссёром фильма был Евгений Ташков, операторскую работу выполнил также фронтовик, не менее знаменитый режиссёр-оператор многих любимых советским зрителем фильмов, Пётр Тодоровский. Одну из ключевых ролей сыграл Вячеслав Тихонов, по сюжету фильма символично переодеваясь в немецкую форму и как бы пробуя себя для будущей роли Штирлица.

Участник того героического рейда Григорий Поженян провел на фронте всю войну, воевал разведчиком-диверсантом морской пехоты, своим геройством заслужил множество наград, в том числе два ордена Отечественной войны I степени, два – Красной звезды, а также по одному – Боевого Красного знамени, За заслуги перед Отечеством III степени, Знак Почета, медали За Одессу, За Севастополь, За Кавказ, За Белград, За Заполярье, За боевые заслуги. Представлялся даже к званию Героя Советского Союза, но не получил его, потому что велел выбросить за борт десантного катера, которым командовал, струсившего замполита и хорошенько прополоскать его в воде, а тот пожаловался в Военный совет. Об отчаянной храбрости Поженяна уже после войны адмирал Октябрьский отозвался так:

«Более хулиганистого и рискованного офицера у себя на флотах я не встречал! Форменный бандит!». Да, он ни перед кем не прогибался и всегда поддерживал друзей в трудную минуту, потому что «жил с правдой, как с ребенком на руках».

Отчаянная морская душа, человек, не склонявший ни перед кем головы, был самым что ни на есть преданным другом, не подписывал обличительных писем, за что и после войны нередко попадал в опалу.

Григорий Поженян скончался 19 сентября 2005 года. Но запись о его смерти ещё при жизни появилась в списке павших, что выбит на мемориальной доске на доме № 43 по улице Пастера в Одессе, где имя поэта значится восьмым…

К сожалению, прошло то время, когда родная страна гордилась тем, что помнит и благодарна мужественным людям, принявшим смерть ради жизни тысяч одесситов. Теперь у нас в чести другие герои, а потому и отношение к бывшим меняется…

Разного рода «историки и мытци», перерыв архивы и нарыв компромат, призывают нас не верить ни единому слову любимого фильма. Ну, посудите сами, дорогие мои читатели, любой историк вам расскажет, что с самого своего основания в 1794 году в районе Хаджибейского лимана Одесса испытывала проблемы с наличием питьевой воды. Из-за сильной минерализации малопригодными для питья были подпочвенные воды, поэтому первым одесситам приходилось рыть достаточно глубокие колодцы, от которых по улицам воду развозили в бочках. Проблему помогли решить открытые неподалёку от города пресные источники – «фонтаны» (которые и дали названия целому ряду районов Одессы).

Первый одесский водопровод, организованный купцом Тимофеем Ковалевским от Фонтанов в 1853 году, оказался неэффективным и через 20 лет пришёл в упадок. Однако уже в 70-х годах в городе был открыт полноценный водопровод, строительство которого вела английская компания. Вода для Одессы бралась из реки Днестр, где в селе Беляевка была построена водозаборная станция. Именно эта водоводная линия, модернизированная с течением времени, и обеспечивала Одессу к моменту начала Великой Отечественной войны.

В ходе военных действий эта линия была разрушена румынскими войсками, и горожане действительно испытывали проблемы с пресной водой.

И вместе с тем, Одесса вполне могла обходиться внутренними пресноводными источниками, действовавшими ещё со времён XIX века. Дюковские источники, источник на Польском спуске (действующий, кстати, до сих пор), по одной-две артезианской скважине ещё с дореволюционных времён были пробиты практически на каждом промышленном предприятии города (а это около трёхсот заводов в советское время). Именно к этим водным источникам и стояли люди в больших очередях с бидончиками и вёдрами в руках. Кроме того, были карточки на воду – каждому жителю полагалось ведро воды на сутки.

Нынешние историки утверждают также, что подача воды от Беляевки до Одессы была физически невозможна – водоводный путь был разрушен обстрелами румынской артиллерии.

Спасибо ещё, что никто не отрицает, что диверсионный отряд, в который и входил Григорий Поженян, действительно существовал (как и пять ему подобных групп). Эти отряды занимались разведывательной и диверсионной деятельностью в прифронтовой полосе. Более того, случай с захватом водокачки тоже имел своё место. В ходе рейда по тылам противника отряд Поженяна обнаружил водокачку, которую охранял небольшой отряд румынских жандармов. Охранников этих советские диверсанты, конечно же, ликвидировали, но толку от водокачки не было никакого – пустить воду в город возможности всё равно не было.

Григорию Поженяну, шутнику и балагуру, любителю розыгрышей и мистификаций по жизни, инкриминируют то, что он, просто-напросто, творчески переработал историю с водокачкой, превратив её в красивую легенду для кино, которой одесситы гордятся до сих пор…

Не знаю, как вы, дорогие мои читатели, отнеслись к такого рода информации, а моё мнение – однозначно. Даже если случай с водокачкой – вымысел и не имел смысла, или, допустим, не стоило делать фильм о незначительном, с точки зрения нынешних историков, эпизоде, я считаю, что именно из таких эпизодов и складывалась вера советских людей в победу, в то, что партизанские отряды действуют и наносят урон фашистам! Кто может с полной определённостью гарантировать, что эта акция никому не принесла пользы? Зато фильм принес огромную пользу! Именно такие фильмы рождают гордость и патриотизм, а легенды создаются для того, чтобы в героическое сопротивление врагу верили и равнялись на героев! Так поступают сильные державы, сохраняя не только память о подвиге, но и наращивая вокруг любого исторически достоверного факта флёр героизации.

Зигзаги памяти

Надо признать, что мы не всегда столь пристрастны в сохранении исторической памяти. Скорее всего, про неё забыли, когда ставили в Черновцах памятник 118-му батальону шуцманшафта – коллаборационистскому шуцманшафт-подразделению немецкой вспомогательной охранной полиции, сформированному в июле 1942 года в Киеве на основе одной из рот 115-го батальона охранной полиции, бывших служащих Буковинского куреня. Хочу напомнить, именно участники этого подразделения сожгли в рамках карательной операции жителей белорусской Хатыни. Но увековечили их память как борцов за независимость Украины, закрыв глаза на все остальные аспекты. Почему же мы так избирательны с памятью?

Сегодня стало модным обсуждать творчество украинского советского актёра Владимира Талашко, Народного артиста Украины, ставшего знаменитым благодаря роли героического советского летчика, старшего лейтенанта Скворцова в фильме «В бой идут одни старики». Сегодня актёр и педагог щедро делится своими пробандеровскими взглядами, но без роли старшего лейтенанта Скворцова – прообраза легендарного советского лётчика Николая Гастелло, протаранившего своим боевым самолётом колонну немецких машин, актёра бы не знала наша страна.

Да и у нас, в Одессе, всё чаще раздаются голоса «благодарных» потомков, желающих улицу и переулок имени Николая Гастелло переименовать. И не просто декоммунизировать, нет – развенчать миф о герое, потому как на месте падения, как считалось, экипажа Гастелло, нашли останки экипажа его ведомого, Маслова (идентифицировали по номерам двигателей и пулеметов). А подбитая машина Гастелло также заходила в атаку, но упала, не долетев до цели. Поэтому подвиг как бы был, а тарана не было. Чувствуете, дорогие мои читатели, какой тренд наметился – стало модным «развенчивать мифы», клеймить и проклинать наше прошлое, в котором светлых страниц, на поверку, было больше, чем теперь.

Память о них священна

К счастью, и в Одессе сохранились и трепетно оберегаются места боевой и трудовой славы нашего народа. И это не только памятник Неизвестному матросу или стела «Крылья Победы» на площади Десятого апреля. Памятник воспитанникам Детгородка имени Коминтерна, который находится на территории Национального университета «Одесская юридическая академия» на 4-й станции Большого Фонтана, особенно дорог студентам и преподавательскому составу образовательного учреждения.

В апреле 1921 года на этом месте было создано первое в истории не только Одессы, но и Украины государственное показательное учебно-воспитательное учреждение – Детский городок имени Коминтерна.

В то время на территории, которая простиралась от 4-й до 6-й станции Большого Фонтана, расположились 23 детских дома, 14 мастерских, лечебно-воспитательные школы. В 1940 году городок был реорганизован в крупнейшее в Украине ремесленное училище, где учились 1500 воспитанников городка. Многие из них героически погибли в борьбе с фашизмом в годы войны. «Память о них священна» – так гласит табличка на памятнике Коминтерновцам, который возглавляет центральную аллею кампуса Юридической академии.

Тысячи детей-сирот получили в Детгородке имени Коминтерна путевку в жизнь. Единицы его бывших воспитанников в День освобождения Одессы и в День Победы приходят возложить цветы к памятнику «Спасенное детство». Это славная, устоявшаяся традиция.

«Этот памятник – отражение героизма людей, отстоявших нашу свободу. Шестеро выходцев из Детгородка стали Героями Советского Союза! Я благодарен ветеранам-коминтерновцам, которые приходят сюда и поддерживают эту традицию, за то, что они говорят правду о войне молодому поколению, встречаясь с ними. Чтобы кровавые страницы истории никогда не повторились, мы должны извлечь уроки из этой истории», – рассказывает народный депутат Украины, почётный гражданин Одессы и Одесской области, академик Сергей Кивалов.

У памятника в почётный караул и для возложения цветов выстраивается студенческая молодёжь – студенты Юридического колледжа НУ «ОЮА», Экономико-правового колледжа Международного гуманитарного университета и учащиеся Морского училища №3 НУ «ОЮА». Они считают, что очень важно, почетно и ответственно – вместе с президентом Одесской юридической академии Сергеем Васильевичем Киваловым возлагать цветы к памятнику коминтерновцам. Такие же, как они – юные одесситы, росли, учились, защищали наш город, отстраивали его в послевоенное время, подарили всем нам мирное небо и свободу. И сохранение этой памяти – наша святая обязанность, основа и неотъемлемая часть образовательного и воспитательного процесса подрастающего поколения.

Черту под спорами о нашем славном прошлом можно подвести только таким образом: это прошлое стало нашей цивилизацией и нашим способом отличить цивилизацию от варварства. Опыт прошлого – это представления о приличиях и долге, производственная этика, соответствующие градации работы и досуга, добра и зла, дозволенного и запретного. Любая форма отказа от этих представлений – не просто варварство. Это и есть коллаборационизм.