Экономико-правовой и Медицинский колледжи Международного гуманитарного университета встречали абитуриентов.

День открытых дверей в колледже – особенное событие, для тех, кому предстоит сделать выбор: пополнить или нет ряды этой большой дружной команды.

Экономико-правовой колледж Международного гуманитарного университета – молодое, но вполне сформировавшееся учебное заведение европейского уровня, основанное 16 лет назад по инициативе Президента Международного гуманитарного университета Сергея Кивалова при поддержке всего коллектива, в том числе и студенчества.

Здесь готовят младших специалистов по ряду специальностей, таких как экономика, дизайн, перевод, а также востребованных специалистов в сфере IT. И надо сказать – готовят хорошо, нареканий на качество обучения за все годы не возникало ни у кого.

Тем, кто поступает сейчас колледж, это очень выигрышно: во-первых, и, наверное, это главное - экономится время – а ведь это драгоценный год наиболее активного жизненного периода, когда человек способен максимально усвоить и реализовать преподаваемые ему знания.

Потому так ценна, или, вернее, бесценна ранняя профориентация: она дает человеку возможность наилучшим образом определиться с выбором профессии, и оставляет временной люфт для маневра тем, кто пожелает изменить направление деятельности.

Во-вторых, это высококлассный преподавательский состав. Как известно, кадры – это основа основ. А в колледже преподаватели – доценты, кандидаты наук, профессора, те же, что обучают студентов университета.

Таким образом, обучаясь в колледже, ребята не только получают качественные знания в изложении остепененных вузовских преподавателей, но и закладывают основу на будущее: выпускники продолжают получать высшее образование, автоматически, без экзаменов и сдачи внешнего независимого оценивания, становясь студентами третьего(!) курса Международного гуманитарного университета, где на основе базового колледжного образования могут выбирать специализацию по таким направлениям как право, экономика, начальное образование, перевод, IT-сфераи другие.

Не секрет, что существуют высшие учебные заведения, где студенты за все годы учебы могут не знать в лицо руководство учебного заведения. В Международном гуманитарном университете ситуация прямо противоположная. Президент вуза Сергей Киваловвсегда держит на личном контроле то, как студенты питаются в новой большой столовой, какова дисциплина и как работает система безопасности. Общественная жизнь студентов, даже «самых маленьких», как их иногда называют, тоже всегда в зоне его самого пристального внимания.

Сегодня мы встретились с молодежью, которая хочет учиться у нас. И мы удовлетворены тем обстоятельством, что таких ребят много. И даже визуально понятно, что это хорошие, очень приятные молодые люди, которых мы будем учить. Если сравнить выпускников колледжа с теми студентами, что поступают к нам со школьной скамьи, то с учетом своей многолетней преподавательской деятельности могу заверить вас, что разница огромная. Потому что ранняя профессиональная ориентация – это великое дело. Президент нашего университета – народный депутат Украины академик Сергей Васильевич Кивалов выстроил систему ступенчатого образования, когда мы берем молодежь в колледж, готовим ее, и они становятся студентами вуза, уже со знанием дела понимая, о чем профессура университета читает им лекции.

- подвел итог встречи ректор Международного гуманитарного университета Юрий Евгеньевич Полянский.

Одним из самых больших структурных подразделений Международного гуманитарного университета является Институт права, экономики и международных отношений.

Мы автоматически, без ЗНО, зачисляем всех студентов после третьего курса Экономико-правового колледжа на третий курс нашего института, где есть такие специальности: правоведение, международное право, международные экономические отношения, предпринимательство, торговля и биржевая деятельность, публичное управление и администрирование, а также очень востребованные сегодня IT-технологии.

- пояснил директор Института права, экономики и международных отношений кандидат юридических наук, доцент Константин Викторович Громовенко.

Как известно, Международный гуманитарный университет – негосударственное учебное заведение. Однако по количеству абитуриентов - вуз в числе лидеров по Украине. Объяснение простое: одна из причин – это забота руководства вуза о трудоустройстве студентов на протяжении всего срока обучения. Уже со студенческой скамьи молодым людям предлагается выбрать работу по интересам и в соответствии с личными возможностями. Для этого руководством вуза проводится ряд мероприятий, в том числе - ярмарки вакансий.

Обеспечение безопасности на территории колледжа и в его окрестностях - дело чести для вуза. Лицо колледжа - это его проходная, выполняющая роль фильтра уже на подступах к учебному заведению. Кроме того – система видеонаблюдения. Специализированная охрана призвана гарантированно обеспечивать безопасность ребят практически круглосуточно. В условиях существующей криминогенной ситуации важность такой превенции невозможно переоценить – это понимают все родители.

А вопрос питания, как гарантия обеспечения нормальной жизнедеятельности, возведен в ранг вопросов первостепенной важности. На протяжении дня модернизированное по последнему слову кулинарной техники кафе обеспечивает молодые организмы свежей, вкусной и полезной пищей и напитками – здесь также родители могут быть совершенно спокойны. Вообще родители студентов активно вовлекаются в учебный процесс, поскольку открытость и прозрачность образовательного процесса входят в число базовых принципов вуза.

А одним из важных дисциплинирующих факторов является обязательное ношение форменной одежды. Таким образом, ребятам прививается уважительное отношение к командной работе, а также понимание того, что соблюдение дресс-кода является неотъемлемым признаком образованного и воспитанного современного человека.

О перспективах абитуриентов рассказали присутствовавшие на встрече деканы факультетов.

Учиться в школе и учиться в колледже – это, как в Одессе говорят, две большие разницы. Судите сами: пока ровесники наших студентов учатся в 10-11 классах, наши ребята осваивают школьную программу в течение первого года обучения, а на втором курсе они уже получают профильное образование по специальности, и проходят практику в судах, в банках, в территориальном управлении юстиции, в частных структурах и государственных учреждениях.

- говорит директор колледжа Юлия Шарапановская.

Кроме того, Законом Украины «О высшем образовании» определено, что в 2019 году состоится последний набор в колледжи. Что будет дальше – мы не знаем. Потому можем сказать, что возможность, которую имеют сегодняшние абитуриенты - уникальна.

Замдекана факультета лингвистики и перевода Анна Адамова рассказала о том, что по специальности «Перевод» студенты колледжа углубленно изучают иностранные языки. И пока их сверстники еще посещают школьные занятия, студенты колледжа уже сами ведут уроки английского языка в начальной школе. А становясь студентами третьего курса университета, ребята в обязательном порядке проходят практику за рубежом. А переводческую практику ребята приобретают в крюинговых компаниях, бюро переводов и международных отделах различных компаний. Одной из форм тестирования студентов является «Экскурсия по Одессе на английском языке». И это дает возможность молодым людям зарабатывать дополнительно, проводя экскурсию для иностранцев, не говоря уж о прочих преимуществах.

Еще одно из крупных подразделений Международного гуманитарного университета – Одесский медицинский институт.

Институту всего 7 лет, однако он растет, и каждый год число студентов, а, следовательно, и количество преподавателей в нем увеличивается практически вдвое. Директор института - доктор медицинских наук, профессор Шутурминский Виталий Григорьевич.

Материальная база института - две ультрасовременные стоматологические клиники и две аптеки, где молодых фармацевтов учат помогать людям, а не продавать лекарства по максимальным ценам. А ведь согласно принятому в прошлом году закону об аптеках отпускать лекарства имеют права только профессиональные фармацевты. Так что все, абсолютно все фармацевтические кампании испытывают потребность в дипломированных специалистах и с готовностью предоставляют свои аптеки нашим студентам в качестве базовой практики, чтобы в дальнейшем привлечь их к работе в своей аптечной сети.

- рассказал Виталий Шутурминский.

Кроме того, институтом заключен контракт с международной клиникой «ODREX» для подготовки медицинских кадров.

В дальнейшем, так же, как и все остальные специальности, будущие фармацевты переходят на третий курс, становясь бакалавром либо магистром – фармацевтом, стоматологом, врачем, не сдавая внешнее независимое оцениванпие.

Кроме того, пройдя подготовку в колледже, студент может поступить на второй курс медицинского факультета, то есть, стать врачом, тогда как при поступлении на все медицинские специальности сегодня минимальное ЗНО – 150 баллов.