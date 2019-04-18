Почему ничего не изменится?

Вот и совсем не долго осталось до завершающего второго тура президентской гонки и каким бы ни был ее результат я не вижу оснований для принципиальных перемен, которые требует время от нашей страны.

Дело в том, что народ критически не осведомлен о происходящем в Украине. Будучи исключенным из общественной дискуссии большинство граждан не видят смысла в информации, которую им навязывают в огромном количестве СМИ. В отсутствие демократической дискуссии люди не стремятся к овладению знаниями, которое сделало бы их полномочными гражданами. Дискредитировав мировоззрение большинства, меньшинства, захватившие власть, авторитарно заменяют его своим, превращая в правящую идеологию. А как только знание становится идеологией, то больше нет необходимости спорить с оппонентами на интеллектуальной основе и прислушиваться к их точке зрения, достаточно маркировать их как политически неблагонадежных. В нашем случае это обвинения в антиукраинстве, сепаратизме и т.д.

А не видит народ того, что какие бы режимы в Украине не сменяли друг друга, под какими флагами не выступали, бело-голубыми, красно-черными, не меняется главное: все они являются является режимами диктатуры класса бюджетников (и бюджетных воров, которые являются, впрочем, такою же разновидностью бюджетников, как и работники дотационных производств).

Любой украинский режим всегда душит бизнес без разбора, кто перед ним компрадорский ли он, или средний и малый производящий. Вот почему от майдана к майдану не теряют актуальности призывы не притеснять бизнес, каким бы он ни был.

Бюджетники одобряли эту классовую борьбу, считая, что для наполнения бюджета достаточно отчислений компрадорского класса, в виде налогов, акцизов и экспортных пошлин и т.д. По итогам этой классовой борьбы мы пришли к ситуации, когда ВВП примерно в пять раз меньше того, который мог бы быть создан, если бы не был уничтожен предпринимательский класс.

Период классовой борьбы государства бюджетников с предпринимателями закончен. Предпринимательство уничтожено, а компрадоры стали по сути бюджетниками, поскольку их экспортные схемы уже несколько лет как убыточны – и убыточны навсегда. По сути, все компрадорские бизнесы уже живут на бюджетных дотациях и тоже стали частью класса бюджетников.

Можно с уверенностью констатировать, что на первый план выходят новые классы – постиндустриальные производители, нетократия и корпоратократия. Корпоратократия, к примеру вполне усилилась, одолев финансовый капитал в борьбе за власть в старых государствах мира. А поскольку все они действуют на новых управленческих укладах, нежели привычный нам менеджмент, то и опасность в случае прямого классового столкновения абсолютна: шансов против нового соперника у архаичного режима нет, так как его военные и управленческие технологии не позволят даже идентифицировать противника. Они до сих пор верят, что воюют с Россией, у которой на самом деле те же самые проблемы.

Единственная причина, по которой наше государство ещё существует – оно не интересно новым классам. Обладание власти в этом государстве никак не увеличит доходность и конкурентоспособность их бизнесов. Поэтому и захват власти в государстве бюджетников никому, кроме самих бюджетников, неинтересен.