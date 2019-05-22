Руслан Сауляк о государственной службе, сотрудничестве с вузами и перспективах для молодых специалистов

Уже не первый год в нашей стране проходит реформа государственной службы, одной из программных целей которой является обновление государственного аппарата и привлечение на госслужбу молодых квалифицированных специалистов. Эту цель волне заслуженно можно назвать важнейшей среди остальных, как минимум потому, что именно она призвана обеспечить многие другие цели данной амбициозной реформы всеукраинского масштаба, такие как повсеместное внедрение электронных сервисов для повышения качества административных услуг и сокращения сроков на их выполнение, уменьшения количества бюрократических процедур, снижения уровня коррупционных рисков, а также в целом создание более эффективного аппарата государственных чиновников. Но ведь для выполнения вышеперечисленных, не побоюсь этого слова, эпохальных задач по переформатированию украинской государственной службы недостаточно быть просто молодым специалистом, необходимо быть настоящим профессионалом своего дела. Как проходит процесс пополнения молодыми кадрами и насколько он эффективен, чем компенсируется недостаток профессионального опыта и почему так важно сотрудничество с учреждениями высшего образования, какие конкретно шаги необходимо пройти для успешного трудоустройства на госслужбу – на эти и другие вопросы мы искали ответы в интервью с начальником Главного территориального управления юстиции в Одесской области Русланом Сауляком.

Вопрос: Добрый день, Руслан Владимирович! Реформа государственной службы одним из своих постулатов провозгласила обновление государственного аппарата и привлечение на работу в нём молодых кадров. Главное территориальное управление юстиции в Одесской области охватывает достаточно большой пласт специалистов, работающих в самых разных государственных учреждениях – сотрудников отделов государственной регистрации актов гражданского состояния – так называемых РАГСов, сотрудников Государственной исполнительной службы, государственных нотариусов, государственных регистраторов, специалистов,предоставляющих первичную правовую помощь – сферы на самом деле существенно отличаются. Поэтому сразу возникает вопрос: имеет ли место омоложение кадров в вверенном Вами ведомстве?

- Спасибо за вопрос, действительно, важнейший пункт реформы об омоложении государственного аппарата получил ожидаемый отклик – в последнее время всё большее количество молодых людей, недавно окончивших учреждения высшего образования, решает связать свою дальнейшую профессиональную деятельность с работой на государственной службе. И я считаю это одним главных достижений проводимой в Украине реформы государственной службы. Если брать Главное территориальное управление юстиции в Одесской области, могу с полной уверенностью сказать, что здесь также проявляется общепризнанная по стране тенденция – молодые специалисты, только что получившие дипломы, выбирают наше ведомство своим первым местом работы, причём это не только соискатели, имеющие степень магистра, как Вы знаете, для работы на государственной службе на сегодняшний день достаточно и диплома бакалавра, конечно если речь не идёт о руководящей должности. И на мой взгляд, это правильно, что имея степень бакалавра, выпускник университета уже может начать полноценно работать по специальности, мы с радостью приглашаем таких соискателей участвовать в конкурсах на замещение вакантных должностей, ну а если потом возникнет желание, сотрудник может доучиться, получить степень магистра и претендовать на руководящие должности.

Вопрос: То есть, насколько я поняла, ряд сотрудников Вы принимаете непосредственно сразу после окончания университета, без предыдущего профессионального опыта. С одной стороны, это очень хорошо – у выпускников вузов есть отличная возможность в достаточно молодом возрасте начать строить свою профессиональную карьеру и развиваться в выбранной специальности. Но с другой стороны такой подход таит в себе некоторые риски. В частности то, что далеко не все выпускники чётко представляют себе особенности работы на той или иной должности, говоря простым языком, проработав некоторое время человек может почувствовать себя не на своём месте. Как удаётся избегать подобных ситуаций?

- Такие ситуации действительно возможны, более того, они имели место быть ранее и для того, чтобы избежать их в будущем, на базе нашего управления юстиции мы создали возможность прохождения стажировок для всех, кто на данный момент получает высшее образование и кто в будущем заинтересован у нас работать. Пока что это безоплатные стажировки, то есть стажёр не получает никакого материального вознаграждения, однако он может попробовать свои силы и поработать по очереди в нескольких учреждениях, входящих в структуру нашего ведомства. И я хочу сказать, что очень многим, кто сейчас у нас работает, прохождение стажировки действительно помогло определиться с выбором своей будущей сферы деятельности – очень часто бывает, что придя к нам, студент говорит, что он видит себя в какой-то определённой сфере, а потом по истечении месяца оказывается, что это совсем не его, он пробует себя в другом месте – таких мест может быть два три, больше пока человек точно не определит, что больше всего соответствует его интересам, уровню подготовки, ожиданиям будущего развития. Ещё раз повторюсь, эти стажировки безоплатные, но тем не менее несут в себе огромную пользу – во-первых человек точно определяется с местом своей будущей работы, во-вторых он получает важный практический опыт, что в потом упростит ему адаптационный после занятия вакантной должности, ну и в-третьих – студент пройдёт положенную в программе того или иного курса обучения в университете практику – мы предоставляем характеристику и всё необходимое для того, чтобы стажировка у нас была засчитана университетом.

Вопрос: Прохождение стажировки во время каникул – это конечно замечательно, но ведь для эффективной работы по специальности нужны не только глубокие фундаментальные знания, но и не менее важные практические навыки. Сейчас много сетуют на то, что современное образование совершенно не готовит к работе по специальности и что работодатели вынуждены в буквальном смысле слова переучивать вновь принятых сотрудников, а несёт в себе немалые временные затраты. Впрочем, эта проблема возникла вовсе не сейчас, ещё от старшего поколения мы знаем такое высказывание, что, приходя на работу, вы должны забыть всё то, чему нас учили в университете. Решение этой можно сказать вечной проблемы – один из вызовов современности, причём тут уже активно подключается и реформа образования. А вот каким образом управление юстиции принимает участие в решении этой проблемы уже на данном этапе?

- Прежде всего это конечно же сотрудничество с учреждениями высшего образования, к которому мы открыты и стараемся по максимуму его реализовывать. Однако тут стоит отметить, что необходима активность и готовность к такому сотрудничеству со стороны самих вузов. У нас есть отличный пример - Национальный университет «Одесская юридическая академия», с которым у нас подписан соответствующий меморандум о сотрудничестве. В рамках данного меморандума проводится масса всевозможных совместных мероприятий, президент университета Сергей Васильевич Кивалов всегда поддерживает наши инициативы, приглашает наших сотрудников, меня лично для проведения лекций, мастер-классов, где мы очень подробно рассказываем студентам о деятельности нашего ведомства, перспективах построения в нём профессиональной карьеры, требованиях, необходимых для трудоустройства и знаете, всегда приятно видеть заинтересованность в глазах студентов, то что они задают много вопросов, мы всегда с радостью даём на них ответы – ведь видим в них наших будущих сотрудников – специалистов, которые будут воплощать в жизнь все наши разработки для повышения эффективности деятельности нашего ведомства и государственной службы в целом. На сегодняшний в структуре Главного территориального управления юстиции Одесской области 50% сотрудников являются выпускниками Одесской юридической академии и я хочу сказать, что это высококвалифицированные сотрудники, которые на отлично справляются со своими профессиональными обязанностями, что говорит об исключительно высоком уровне их образования, а значит и об эффективной организации учебного процесса в данном университете.

Вопрос: А скажите, кто выступил инициатором данного двухстороннего сотрудничества и почему была выбрана именно Одесская юридическая академия?

- Сотрудничество нашего ведомства с этим вузом продолжается уже на протяжении многих лет и началось ещё задолго до моего прихода на должность начальника Главного территориального управления юстиции Одесской области. Решение о сотрудничестве было обоюдным и является взаимовыгодным – Одесская юридическая академия готовит для нас высококвалифицированные кадры, мы всячески ей в этом помогаем. Почему именно этот вуз - я уже частично ответил в прошлом вопросе – в Национальном университете «Одесская юридическая академия» очень высокий уровень образования, к тому же и руководство, и профессорско-преподавательский состав – открыты к сотрудничеству, больше того, сам вуз часто выступает инициатором многих в дальнейшем успешных образовательных проектов. Немаловажна и материально-техническая база, которая без преувеличения может считаться лучшей не только на юге Украины, но и во всей стране. И нам всегда с радостью предоставляют базу для проведения очень многих наших образовательных мероприятий не только для своих студентов, но и для школьников, в частности на базе Одесской юридической академии мы проводим наш ежегодный региональный турнир по правоведению среди школьников под названием «Будущий юрист».

Вопрос: А какие ещё проекты вверенное Вами ведомство реализовывает совместно с Одесской юридической академией?

- В рамках подписанного Меморандума о сотрудничестве на базе Юридической академии был открыт методический кабинет Института права и последипломного образования Министерства юстиции Украины. Благодаря этому на базе университета проходят курсы повышения квалификации нотариусов, регистраторов, работников государственных нотариальных архивов и судебных экспертов. Ранее такие курсы проходили только в Киеве, открывая их в Одессе, мы в основном рассчитывали на южный регион, чтобы жителям Одесской, Херсонской, Николаевской областей не нужно было ехать в столицу, чтобы они могли немного сэкономить на проезде, на проживании. Но наш первый и все последующие наборы превзошли все наши ожидания – приехали специалисты со всей Украины. Курсы проходят действительно на очень высоком уровне, вся необходимая теория и максимум практических знаний, кроме того, всем иногородним для проживания предоставляется общежитие в непосредственной близости к месту обучения, цены очень демократичные. Слушатели наших курсов всегда очень приятно удивлены нашим одесским гостеприимством, они делятся впечатлениями со своими коллегами, а поэтому с каждым новым набором появляется всё больше желающих пройти повышение квалификации не в Киеве, а в Одессе на базе Одесской юридической академии.Еще один наш совместный с Одесской юридической академией проект - это курсы подготовки частных исполнителей. В своё время Юракадемия стала первым учреждением высшего образования, где были открыты такие курсы и на сегодняшний день остаётся единственным вузом, в котором произведён уже 4-й выпуск слушателей.

Вопрос: Вернёмся к теме приобщения молодых специалистов к работе на государственной службе. Бытует мнение, что сейчас на государственной службе наблюдается большая текучесть кадров. Выпускники вузов, пару лет проработав на госслужбе и наработав необходимый опыт/стаж, уходят в частную практику. Говоря откровенно, уходят чтобы улучшить своё материальное положение – ни для кого не секрет, что уровень заработной платы в частном секторе намного выше, чем на государственной службе? Наблюдается ли такая тенденция в Вашем ведомстве и каковы Ваши действия для того, чтобы мотивировать молодёжь работать на госслужбе?

- Не буду скрывать, такие случаи действительно есть. Дело в том, что к нам приходят устраиваться на работу молодые люди, которые приехали в Одессу из других городов и областей нашей страны – я уже говорил, о том, что половина наших сотрудников – это выпускники Одесской Юракадемии, а в этом вузе, как известно, учатся ребята со всех регионов Украины. И если во время учёбы они жили в студенческих общежитиях, то сейчас им необходимо снимать квартиру, а это немалые затраты. Мы сейчас активно работаем в направлении повышения заработной платы нашим сотрудникам, чтобы у нас была возможность финансово мотивировать их и поощрять за хорошие результаты работы. Также мы стараемся создавать различные нематериальные стимулы –вот хотя бы даже делаем ремонт в здании нашего управления, чтобы всем сотрудникам было комфортно, было приятно здесь находиться, создаём доверительную обстановку в коллективе, организовываем совместный отдых наших сотрудников в период отпусков, у нас создан профсоюз, который предоставляет материальную помощь на лечение ив случае наличия у сотрудника сложного материального положения. В дальнейшем мы будем расширять наш социальный пакет и добиваться увеличения заработной платы для наших сотрудников, чтобы они были заинтересованы развиваться и работать на благо нашего государства.

Вопрос: Так, значит молодые люди получили высшее образование, прошли стажировку в Вашем ведомстве – уже точно знают, в какой сфере хотят работать, осталось только трудоустроиться по выбранной специальности. Где именно можно узнать об открытых вакансиях и о том, как проходит сам конкурс на замещение вакантных должностей?

- Информация обо всех открытых на данный момент вакансиях имеется на нашем официальном сайте. Перечень должностей, на замещение которых проводится конкурс, порядок проведения конкурса, состав конкурсной комиссии, информация об аттестации, подтверждающей свободное владение государственным языком – всё это подробно изложено на портале «Вакансии», на который можно перейти с главной страницы сайта.В описании конкретной должности детально описаны должностные обязанности, сведения об оплате труда, квалификационные требования, перечень необходимых документов, а также информация о месте и времени проведения конкурса. На том же портале размещена информация относительно победителей уже состоявшихся конкурсов. И я советую всем, кто сейчас учится на последних курсах университетов,мониторить этот портал, собирать необходимые документы, готовится по вопросам, повторять законодательство, чтобы по получении диплома пройти ближайший конкурс и занять желаемую должность на государственной службе.