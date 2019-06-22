Перепродать нацизм ВИДЕО

Страна, затаив дыхание, ожидает, какую идеологию предъявит новый президент. Все ждут чего-то нового. А вдруг напрасно?! Что если актеры сменились, а курс останется прежним? Курс, конечно, либеральный, отсюда и вброс про либертарианство, озвученный командой Зеленского. Потом были пояснения, разъяснения... «не о том мы, поди, грезили в часы уединения» ...

Все это говорит об одном: на фоне идеологической расхристанности проводится четкий либеральный курс, в самой Европе вызывающий серьезную оппозицию. А все попытки использовать пещерное русофобство как консолидирующий принцип для нации могут давать лишь временный пропагандистский эффект, да и то при условии эскалации страха.

Может быть, именно поэтому государство продолжает новые вливания бюджетных средств в ультранационалистические формирования. Якобы на «патриотическое воспитание» молодёжи, 440 тысяч гривен получили неонацисты из группировки С14; одновременно почти 800 тысяч выделено общественной организации «Голосіївська криївка», подконтрольной ультраправому ВО «Свобода». Понятно, о каком воспитании молодежи идет речь. Мы помним, как С14 устраивали травлю неугодных журналистов, цыганские погромы, драки во время массовых манифестаций и тому подобные акции устрашения. Казалось бы, либерализм, увлеченный получением выгод из всего сущего, с его мелочной волей к выделению частных интересов, должен был бы стирать национальные признаки, придавая забвению всеобщие ценности. Однако существует потребность в самоидентификации, которая проистекает в форме национальной принадлежности.

Национальность перестает быть предметом самоописания, становясь способом самоутверждения в действии. Для государства это место в международном разделении труда превращается в признак национальной автономии. На уровне индивида это – экономическое признание статуса этноса, к которому он относится. В случае недостаточного уровня экономического положения можно при помощи революционного насилия захватывать статус социальный, и тут же пуститься в разные формы мародерства, спеша закрепить захваченный статус материально. Кто же главный идеолог и верховный жрец неолиберального мифотворчества? Главный жрец украинской власти – не Филарет, и тем более не Епифаний с Варфоломеем, как многие могут ошибочно подумать. Верховным жрецом, насаждающим религию злопамятства, является Вятрович и его институт. Именно им и ему подобными движет провинциальная тяга к суверенизации жизни на хуторской лад, с их потребительским отношением к институтам, которыми они стремятся овладеть, и сообществам, членами которых они являются. Политика, которая должна быть искусством самоопределения, сегодня становится ложно понятой этикой и сводится к борьбе «всего хорошего со всем плохим».

Тогда как этнические конфликты, спонтанно возникающие в процессе общественных трансформаций, порождают необратимые социальные изменения. И вот мы видим, как рожденные фундаменталистской идеологией выгоды, глобальный либерализм и национализм тесно переплетены друг с другом, и избежать этого кошмара можно лишь при условии осуществления новых универсалистских проектов, не опирающихся на идеологию выгоды и не сводящихся к национализму.