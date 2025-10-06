Одесский областной центр контроля и профилактики болезней информирует жителей региона о правилах безопасного употребления воды после подтоплений или наводнений. В первую очередь специалисты предупреждают: нельзя употреблять воду из колодцев и родников, особенно если рядом находятся свалки, скотомогильники или выгребные ямы — такие источники не имеют систем обеззараживания и могут быть загрязнены.

Что касается централизованного водоснабжения города Одессы, вода подается из реки Днестр и проходит многоступенчатую очистку и обеззараживание на современном европейском оборудовании. Качество воды ежедневно контролируется лабораториями «Инфоксводоканала» по более чем 55 показателям, а также – специалистами Одесского областного центра контроля и профилактики болезней. Контроль качества воды проводится ежедневно. По данным лабораторных исследований проб, взятых 1–3 октября из централизованных и альтернативных источников (в том числе бюветов) в Одессе и Черноморске, все показатели соответствуют санитарным нормам.

Эпидемическая ситуация в Одессе и Одесском районе стабильна. По информации Одесского областного центра контроля и профилактики болезней, уровень заболеваемости острыми кишечными инфекциями находится в пределах сезонных показателей, чрезвычайных биологических ситуаций не зарегистрировано. Специалисты продолжают усиленный мониторинг инфекционной заболеваемости и санитарного состояния окружающей среды. В то же время медики рекомендуют:

употреблять бутылированную или кипяченую воду; не использовать для питья или приготовления пищи воду из подтопленных источников; тщательно мыть овощи и фрукты; соблюдать правила хранения продуктов и избегать покупки пищи в неустановленных местах; обязательно мыть руки после улицы и перед едой; при первых симптомах кишечной инфекции (тошнота, боль в животе, диарея, повышение температуры) — незамедлительно обращаться к врачу.

