Учора, 18:00

Водопровідна вода Одеси відповідає всім санітарним нормам

Одесский областной центр контроля и профилактики болезней информирует жителей региона о правилах безопасного употребления воды после подтоплений или наводнений. В первую очередь специалисты предупреждают: нельзя употреблять воду из колодцев и родников, особенно если рядом находятся свалки, скотомогильники или выгребные ямы — такие источники не имеют систем обеззараживания и могут быть загрязнены.

Что касается централизованного водоснабжения города Одессы, вода подается из реки Днестр и проходит многоступенчатую очистку и обеззараживание на современном европейском оборудовании. Качество воды ежедневно контролируется лабораториями «Инфоксводоканала» по более чем 55 показателям, а также – специалистами Одесского областного центра контроля и профилактики болезней. Контроль качества воды проводится ежедневно. По данным лабораторных исследований проб, взятых 1–3 октября из централизованных и альтернативных источников (в том числе бюветов) в Одессе и Черноморске, все показатели соответствуют санитарным нормам.

Эпидемическая ситуация в Одессе и Одесском районе стабильна. По информации Одесского областного центра контроля и профилактики болезней, уровень заболеваемости острыми кишечными инфекциями находится в пределах сезонных показателей, чрезвычайных биологических ситуаций не зарегистрировано. Специалисты продолжают усиленный мониторинг инфекционной заболеваемости и санитарного состояния окружающей среды. В то же время медики рекомендуют:

  1. употреблять бутылированную или кипяченую воду;
  2. не использовать для питья или приготовления пищи воду из подтопленных источников;
  3. тщательно мыть овощи и фрукты;
  4. соблюдать правила хранения продуктов и избегать покупки пищи в неустановленных местах;
  5. обязательно мыть руки после улицы и перед едой;
  6. при первых симптомах кишечной инфекции (тошнота, боль в животе, диарея, повышение температуры) — незамедлительно обращаться к врачу.

