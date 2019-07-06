«Дружба» – последний парусник Украины

Прогуливаясь в районе Воронцовского дворца на Приморском бульваре города Одессы, либо проходя через легендарный «Тещин мост», вы обязательно обратите внимание на возвышающиеся над Военной гаванью мачты – это наш парусник «Дружба».

Что-то величественно печальное скрыто в этом последнем сохранившемся украинском парусном судне, ожидающем более 20 лет решения своей судьбы. Судно и его команда, люди, любящие парус, все те, кого жизнь связала когда-то с этой частичкой души Одессы, ждут того человека, который, появившись на небосклоне украинской политики, будет, как и они, небезразличен к судьбе «Дружбы». А пока календарь безжалостно отмеряет год за годом время, с каждым днем делая решение этой задачи все сложнее и дороже. Но люди продолжают верить и надеяться, вспоминая славные страницы его еще очень молодой, по меркам мировых парусных судов, истории.

Как и у любого одухотворенного создания, у парусника «Дружба» есть свой прародитель и свои собратья. Таким прародителем «Дружбы» стал польский парусник «Дар Млодзежи» («Дар Молодежи») – корабль назвали так потому, что его строительство финансировали польские молодежные организации. Проект этого успешно зарекомендовавшего себя парусника был разработан известным инженером ЗигмунтомКореном. «Дар Молодежи» был построен на Гданськой верфи им. Ленина и спущен на воду в 1982 году, в том самом городе, и в то самое время, когда появилось движение «Солидарность», приведшее через 9 лет к краху социалистического строя в Польше. После падения этого режима верфь переименовали; однако, по иронии судьбы, производство так же пало жертвой политических перемен и верфь закрылась в 1997 году как неприбыльная. Ну, а все это время барк «Дар Молодежи» продолжал регулярно принимать участие в парусных соревнованиях и совершает множество походов, среди которых плавание в Японию (1983 г.) и участие в трансатлантических состязаниях в Квебеке (1984 г.).

Хорошие показатели барка «Дар Молодежи» и политическое сотрудничество между странами во многом определяют выбор СССР в пользу польских кораблестроителей. Именно они получают заказ на строительство пяти аналогичных «Дару Молодежи» парусников для нужд морских учебных заведений СССР. Вскоре со стапелей Гданськой судостроительной верфи им. Ленина сходят еще 5 парусных кораблей-близнецов, среди которых – и спущенная в 1987 году для нужд Одесского морского училища – «Дружба», а также «Херсонес» (для Черноморского отряда учебных судов), «Паллада» (для Дальневосточного морского училища), «Мир» (для Ленинградского морского училища), «Надежда» (для высшего морского училища им. Г.И. Невельского.

Эти парусные суда строились под надзором Польского Регистра судов, по правилам, согласованным и одобренным Регистром СССР, как учебные парусники, с возможностью использования также в качестве научно-исследовательских и туристических судов. По своим техническим характеристикам эти фрегаты соответствовали требованиям всех международных конвенций. Как и «Дар Молодежи», все пятеро младших собратьев долгое время были самыми крупными действующими парусниками с полной оснасткой. И только в 2000 году их обогнал пятимачтовый «РоялКлиппер». По-разному складывались их судьбы... Как оказалось, впоследствии не только морские шторма проверяют суда и их команды на прочность, но и куда более коварные политические шквалы. К счастью, все испытания, осложненные распадом страны, которая выступала заказчиком их создания, были с честью преодолены. И практически все эти парусники, за исключением нашей «Дружбы», успешно бороздят просторы мирового океана, обучая будущую морскую элиту.

В этом году «Дружбе» исполняется 32 года. Позади остались многомильные учебные рейсы с курсантами ОНМА, поскольку парусник был и остается собственностью этого учебного заведения. Один из самых известных дальних походов – это поход наших курсантов к берегам США, состоявшийся в 1990 году. Тогда около 120 курсантов во главе с легендарным капитаном Константином Александровичем Кремлянским, отправились через океан для дружеской встречи с коллегами из морских академий штатов Мэн и Массачусетс. Много молодых моряков прошли свое незабываемое морское крещение и проверку на профессиональную пригодность на «Дружбе». С уверенностью можно сказать, что воспоминания о тех днях сохраняются в памяти на всю жизнь. Успешно проведя рейс, переполненные позитивными эмоциями, набравшиеся опыта молодые моряки вернулись к одесским берегам, где их ожидал новый исторический этап: наступивший 1991 год положил конец в истории существования Советского Союза и дал начало истории независимого государства Украина.

Начало 90-х годов было сложным во всех сферах жизни для всех государственных учреждений, не стало исключением и Одесское высшее инженерное мореходное училище имени Ленинского комсомола (сейчас – НУ "Одесская морская академия"). Для жизнедеятельности учебного заведения и парусника необходимы были финансовые средства. В результате чего появилась идея реконструировать и частично перепрофилировать парусник в учебное парусно-пассажирское судно, что и было сделано в 1992 году в итальянском порту Мессина. В результате парусник «Дружба» получает свой первый опыт в качестве туристического судна. По окончанию контракта между академией и итальянской стороной, хорошо себя зарекомендовав в туристических переходах, появляется естественная идея продолжения подобной практики. В этот период в истории парусника и произошли события, которые могли повлечь за собой события, аналогичные тем, которые произошли с парусником «Товарищ» (бывший – «Горх Фок»).

Вот как это происходило:

в 1994 году был заключен договор с туристической болгарской компанией, пожелавшей взять парусник «Дружбу» в тайм-чартер, однако отсутствие у администрации мореходки в то время опыта в заключении международных договоров привело к тому, что форс-мажорные обстоятельства были выписаны односторонне в пользу болгарской компании. Во время нахождения судна в порту Варна искусственно сформировались условия, которые требовали оплаты в отсутствии прибыли. Задержка либо невыплата приводила к аресту, и возникла угроза (в соответствии с договором) лишиться судна. Тогда эта проблема сплотила небезразличных к судьбе парусника людей. За помощь Одесской морской академии в деле возвращения парусника в Одессу взялись руководство мэрии города того периода, Одесское областное управление СБУ и Народный депутат Украины С.В.Кивалов.

В результате украинская сторона впервые пошла на открытый судебный процесс, в ходе которого с «Дружбы» был снят арест, и она триумфально вернулась в Одесский порт. На тот период это было беспрецедентное событие на фоне бездарно утраченных кораблей Черноморского флота.

После всех торжественных мероприятий по случаю восстановления справедливости и возвращения «Дружбы» домой, руководство Одесской морской академии опять стало перед вопросом содержания и эксплуатации парусника. Как и в первые годы независимости деньги из госбюджета на достойное содержание морского символа страны не выделялись.

Содержание парусника только в учебных целях продолжало быть непосильной задачей. Наученные горьким опытом, руководство академии принимает смелое решение снова использовать «Дружбу» в смешанном режиме: и как учебное, и как пассажирское. Уже с особым вниманием подходя к вопросу поиска коммерческих партнеров и боясь заключать договор с иностранными компаниями, руководство академии входит в партнерские отношения с представителями одесского бизнеса. А именно с проявившей в этот сложный период интерес к этому проекту Финансово-промышленной группе «Приморье». Эта компания и берет судно в бербоут-чартер, для совершения туристических рейсов по Средиземноморью. И вот, в 1996 году парусник «Дружба» под командованием капитана Владимира Михайловича Душина вышел в свой первый круиз.

Туристические рейсы осуществлялись по Средиземному морю с заходами в Бодрум, Косс, Мармарен. Основная масса туристов были обеспеченные люди пожилого возраста, отдавшие предпочтения не комфортным пассажирским лайнерам, а парусной экзотике. Рекорд поставила 102-летняя путешественница из Британии. Особое место при наличии такого контингента отводилось медицинскому обслуживанию, за которое отвечал судовой врач, опытный хирург-травматолог В.Волошенков.

К сожалению, в силу целого ряда факторов коммерческие надежды этого тура не оправдались и компания-арендатор от дальнейшей эксплуатации «Дружбы» в таком режиме отказалась. Виной этому послужили разногласия со швейцарской агентской фирмой «I.C.H.», а также все еще недостаточно комфортабельные каюты «Дружбы». Финансовая сторона вопроса сложилась не в пользу арендаторов, в результате чего к наступившим холодам парусник «Дружба» уже не смог уйти на зимовку на Сейшелы.

Вот так торжественно зашедшее в Одесский порт судно с наступлением 1998 года стало на якорь в Военной гавани, между выкрашенными серой краской кораблями. С тех пор много судов сменилось по соседству с парусником «Дружба», а сейчас с обеих бортов его окружает основная часть кораблей ВМС Украины, нашедших здесь свое пристанище после ухода из Крыма.

До сих пор нас не оставляет вопрос – как вернуть парусно-пассажирскому судну «Дружба» жизнь? Ведь парусник – такая же визитная карточка Одессы, как Оперный театр и памятник Дюку де Ришелье! В 2013 году Одесская областная администрация вместе с руководством ОНМА максимально близко приблизились к осуществлению задуманного.

К сожалению, на сегодняшний день нет ни государственной поддержки этому проекту, ни энтузиастов в правительстве. Наверное, кто-то скажет, что это сейчас не самая важная задача, но, напомним вам, что так думали и в случае с первым парусником «Товарищ» (бывший «Лауристон»), когда молодое советское государство, только поднимавшееся в начале 20-х годов на ноги после революции, сделало все, чтобы поставить его под паруса. И в случае с парусником «Товарищ» (бывший «Горх Фок»), поднятым из глубин Штральзундского пролива и восстановленного для нужд молодого поколения послевоенной страны. Все это было, потому как были люди, умеющие мыслить государственно и думать о будущем.

Обнадёживает, что вопрос восстановления парусника «Дружба» является одним из основных пунктов предвыборной программы Народного депутата С.Кивалова, уже однажды сыгравшего свою важную роль в деле возвращения судна на родину. Возможно и теперь удастся убедить государство обратить внимание на этот символ морской Украины и выделить необходимое финансирование для его оживления и содержания.

Ну а мы пока продолжаем верить, что освященная в испанском Кадисе и согретая любовью неравнодушных людей «Дружба» снова поднимет белоснежные паруса над Одесским заливом!

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