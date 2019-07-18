Обманутые ожидания и упование на «счастливый» дизайн

Президентская партия «Слуга народа» пока отказалась от логотипа велосипедиста с булавой и решила остаться с проверенным на президентских выборах «зе-дизайном». Об этом сообщил глава предвыборного штаба Александр Корниенко, передает «Радио Свобода» 13 июля. Последние недели партия «Слуга народа» теряет рейтинги народного доверия и дело не только в неудачах брендирования. Заявленные «новые лица», отобранные по сомнительным критериям, тоже рейтингов не добавит. А запоздалый приказ, запрещающий Зе-кандидатам общаться с электоратом, да бы скрыть запредельную глупость некоторых экземпляров, тоже вряд ли поможет. По сути это повторение «подвига» «Народного фронта» – бесславно сошедшего с политического олимпа.

В конце мая политсила представила логотип, на котором изображен силуэт мужчины на велосипеде с поднятой вверх булавой. Не трудно догадаться, что этот логотип повторяет рекламный плакат сериала «Слуга народа», где на велосипеде ехал главный герой в исполнении тогда еще актера Владимира Зеленского – Василий Голобородько. Беззастенчивая эксплуатация рекламного образа полюбившегося зрителю персонажа, как минимум, на уровне партийного промоушена, сменилась суеверием – веры в «счастливый» дизайн.

Правды ради, надо сказать, что на «победоносную» энергетику «Зе-дизайна» уповают и другие кандидаты в Верховную Раду. Так, в конце июня представители «Слуги народа» обратились с заявлением в МВД по факту регистрации в одномандатных округах кандидатов-клонов, которые незаконно используют бренд партии в своей избирательной кампании.

Шумно разрекламированный окружением президента Зеленского, кадровый проект «Лифт» – предполагающий замещение руководящих постов «новыми людьми» как-то тоже плохо едет. Привлекательный образ уже запущен пиарщиками в медийное пространство, а вот как этот механизм будет работать на практике и будет ли работать вообще, до сих пор не понятно.

Первый этап отбора Зе-кандидатов занял всего 4 дня (потому что сайт был открыт за 4 дня до съезда), что заставило многих заподозрить, что речь идёт о профанации. Если учесть, что партия не справилась с заполнением участковых комиссий, подозрения еще больше усиливаются…

Кандидаты должны вести свою кампанию сами, областной штаб определяет им только формат программы и рекламы. То есть Зе-кандидатом могут стать опять только богатые. Так что же нового?

На втором этапе предполагалось оценить добропорядочность кандидата, кажется, проводить эту проверку должны были в те же 4 дня.

На практике, как это обычно бывает, всё оказалось не так. Достоверно никому не известно все ли кандидаты в депутаты проходили через заявленные уровни контроля. О чём точно можно говорить однозначно, так это о том, что ни один из кандидатов от «Слуги народа» ранее в Раду не избирался. В действительности же отбор не проходил автоматически, а осуществлялся кураторами областей, которые рисовали результаты в соответствии со своими представлениями о прекрасном.

В результате Одессой области помимо откровенно слабых, никому не известных кандидатов встречаются и представители все еще действующей власти, вроде замглавы областной администрации Сергея Колебошина, назначенного на должность Петром Порошенко. В Днепропетровской области в Зе – команде «чудом» оказался кандидат олигарха Виктора Пинчука, Дмитрий Киселёвский — директор по корпоративным отношениям в компании «Интерпайп». В Херсонской области — Виктория Вагнер, представляющая интересы группы Путиловых, а еще она вместе с покойной активисткой Гандзюк собирала деньги на памятник, который был в итоге построен на бюджетные средства. Очевидно, проверку на добропорядочность она тоже прошла…