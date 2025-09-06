Сентябрь уже давно имеет неблагоприятную репутацию для мировых фондовых рынков, и европейские акции не являются исключением.

Исторические данные показывают, что этот месяц неизменно приносит слабые результаты для основных континентальных индексов, повторяя негативную сезонную картину, наблюдаемую на Уолл-стрит.

За последнее тридцатилетие средний сентябрьский убыток индекса Euro Stoxx 50, ведущего европейского бенчмарка "голубых фишек", составил 1,56%, немного уступая августовскому снижению на 1,59%, которое стало худшим месяцем в году. Ровно в половине из последних 30 лет индекс закрывал месяц в минусе, что подчеркивает вероятность негативного исхода, близкую к вероятности подбрасывания монеты.

Негативная сезонность сохраняется даже при сужении кругозора до последнего десятилетия.

С 2014 года Euro Stoxx 50 в среднем падает на 1% в сентябре, причем шесть из десяти случаев заканчиваются убытками.

И не только Euro Stoxx 50 ощущает сентябрьский спад. Более широкий индекс Euro Stoxx 600 также оступился в этом месяце.

Это отражает динамику S&P 500, который за последние десятилетия в среднем терял около 1% в сентябре, что является худшим показателем доходности среди всех месяцев для американских акций.

Сентябрьская сезонная слабость на фондовых рынках может быть связана со стечением факторов: ребалансировкой институциональных инвесторов после летнего периода, возобновлением макроэкономической неопределенности в конце года и традиционным снижением объемов торгов после праздничных дней.

Национальные индексы не остались в стороне

В основных европейских индексах влияние сентября проявляется в равной степени.

Показатель немецкого индекса DAX в сентябре составил -1,62 %. Французский CAC 40 демонстрирует аналогичные результаты, в среднем снижаясь на 1,49% в сентябре, оставляя за ним звание самого неудачного месяца в году.

Итальянский FTSE MIB, хотя в долгосрочной перспективе его средняя доходность в сентябре составляет 0%, в настоящее время он находится в полосе из четырех отрицательных сентябрей подряд.

Европейские акции, сильнее всего потерявшие в цене

На уровне отдельных акций некоторые европейские компании продемонстрировали устойчивую тенденцию к снижению доходности в сентябре, причем средние потери превысили месячные нормы, а во многих случаях сентябрь стал худшим месяцем в году.

Infineon (Германия): Средние потери этой группы полупроводниковых компаний в сентябре составили 6,13 %, что является самым слабым показателем за всю ее историю. Акции закрывались ниже в течение четырех сентябрей подряд, а худшее падение на 52,34% произошло в 2001 году.

Vivendi (Франция): С удручающим показателем 33% в сентябре и средним убытком в 4,07%, французская медиакомпания пережила рекордное месячное падение на 66% в 2021 году.

Airbus (Нидерланды/Франция): Акции этого аэрокосмического гиганта падали шесть сентябрей подряд, в среднем на 4,01%. Худший сентябрь был в 2001 году, когда акции упали на 37,04%.

LVMH (Франция): Крупнейшая в Европе группа компаний, производящая предметы роскоши, в среднем падает в сентябре на 3,42%. Худший сентябрьский убыток был зафиксирован в 2001 году и составил -34,71%.

Société Générale (Франция): Показатель ценных бумаг этого французского банка в сентябре составляет -3,11%. Самое сильное падение было в 1998 году -40,38%.

Schneider Electric (Франция): Средняя доходность акций этой компании, производящей электрооборудование, в сентябре на уровне -2,16%, а самое резкое падение - на 34,43% - произошло в 2001 году.

E.ON (Германия): Средние сентябрьские потери этой компании составляют 2,18%. Самое сильное падение произошло в 2015 году -24,03%.

Deutsche Post AG (Германия): Группа компаний, занимающаяся логистикой и курьерской доставкой, в сентябре потеряла в среднем 1,97%. Самое резкое месячное падение -22,41% - было зафиксировано в 2002 году.

Kering (Франция): Еще один игрок на рынке роскоши, Kering, в среднем теряет в сентябре 1,76%. Худший сентябрь пришелся на 2002 год (-23,35%), и в настоящее время акции компании находятся в четырехлетней полосе неудач.

SAP (Германия): Акции крупнейшей в Европе компании по производству программного обеспечения упали в сентябре на 1,6%. Шестилетняя серия отрицательных сентябрьских показателей закончилась в 2024 году. В 2002 году стоимость акций компании упала на 40,98% за месяц.