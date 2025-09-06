Премьер-министр Болгарии заявил, что "нет никаких доказательств" "длительного вмешательства или глушения" сигнала GPS на самолете фон дер Ляйен.

Болгарские чиновники опровергли заявления о том, что они подозревают Москву в глушении GPS-навигации самолета, на борту которого находилась председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен, спустя несколько дней после того, как Комиссия сослалась на болгарские власти, предположив, что инцидент произошел "из-за вопиющего вмешательства России".

Премьер-министр Болгарии Росен Желязков заявил в четверг в парламенте, что самолет фон дер Ляйен не испытывал "длительных помех или глушения".

В интервью болгарскому каналу bTV вице-премьер и министр транспорта Гроздан Караджов опроверг информацию о том, что правительство представило какую-либо информацию по этому вопросу в Европейскую комиссию, что противоречит утверждению Комиссии о том, что болгарские власти подозревают, что сбои были результатом гибридной войны Кремля.

Болгарские чиновники также подтвердили, что расследование инцидента проводиться не будет.





