 
Информация к новости
0
Сьогодні, 14:00

Болгарія відмовилася від заяви про те, що Росія заглушила GPS-навігатор літака фон дер Ляйєн

Категория: Новини / Видео

У нас появился канал в Telegram, в котором мы будем делиться с Вами новостями


Премьер-министр Болгарии заявил, что "нет никаких доказательств" "длительного вмешательства или глушения" сигнала GPS на самолете фон дер Ляйен.

Болгарские чиновники опровергли заявления о том, что они подозревают Москву в глушении GPS-навигации самолета, на борту которого находилась председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен, спустя несколько дней после того, как Комиссия сослалась на болгарские власти, предположив, что инцидент произошел "из-за вопиющего вмешательства России".

Премьер-министр Болгарии Росен Желязков заявил в четверг в парламенте, что самолет фон дер Ляйен не испытывал "длительных помех или глушения".

В интервью болгарскому каналу bTV вице-премьер и министр транспорта Гроздан Караджов опроверг информацию о том, что правительство представило какую-либо информацию по этому вопросу в Европейскую комиссию, что противоречит утверждению Комиссии о том, что болгарские власти подозревают, что сбои были результатом гибридной войны Кремля.

Болгарские чиновники также подтвердили, что расследование инцидента проводиться не будет.


источник




Если вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.

Вернуться

Наш сайт рекомендует:

Распечатать
Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
 