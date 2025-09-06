



На Экспо 2025 в Осаке, Кансай, Япония, неделя тематики «Обучение и игры» исследует, как искусственный интеллект, творчество и разнообразие могут изменить образование и общество.

Медиа-художник Отиаи Еити, создатель павильона с зеркалами null² открыл дебаты о том, как технологии меняют обучение. Тарин Клануват, научный сотрудник Sakana AI, предупредил об ограничениях ИИ: «Когда вы полагаетесь только на ИИ, возможно, вы получите неправильную информацию. ИИ все время галлюцинирует. То, что создает ИИ, как правило, обычное, посредственное. Но у людей есть творческий потенциал, который ИИ не может превзойти».

Музыкант, математик и защитник образования в области STEAM Накадзима Сатико — продюсер тематического проекта «За игровой площадкой жизни»: Павильон медуз. Она рассматривает ИИ как союзника: «Я совсем не боюсь, потому что для меня ИИ – это как друг. Мы должны научиться жить вместе с ИИ». Она также подчеркнула, что выставка Экспо 2025 посвящена инклюзивности: «Все люди разные, и мы считаем, что каждый человек — это меньшинство. Поэтому у каждого из нас есть какие-то уникальные особенности. Мы ценим эти разнообразные индивидуальности и особенности каждого человека».

Кинематограф был представлен в качестве еще одного инструмента для социального взаимодействия. Чилийская режиссер Майте Альберди сказала, что фильмы помогают «преодолеть предвзятость», особенно в отношении старения, рассказывая уникальные, личные истории.

Затем внимание было обращено на мир. Изуми Накамицу, заместитель Генерального секретаря ООН и Высокий представитель по вопросам разоружения, предупредила, что предвзятость — это «тихий архитектор конфликта» и призвала молодежь принять участие в формировании мирного будущего.

В День памяти жертв Хиросимы дети зачитали Декларацию о мирном послании, подчеркивая призыв Экспо-2025 к креативности и разнообразию в построении мостов в разделенном мире.





