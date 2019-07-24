 «НАСТИНА ОДЕССА» в Летнем театре Горсада 

26 июля в 19.00 в галерее «Artodessa», в Летнем театре Горсада, состоится открытие персональной выставки живописи одесской художницы Анастасии Кирилиной «НАСТИНА ОДЕССА».

На протяжении ряда лет творческой деятельности, Настя всерьез стала прорабатывать тему Одессы: специфику ее архитектуры, ментальности, культуры - стремясь раскрыть феноменальность и эстетическую загадку нашего города.

Серия новых работ, представленная в проекте «Настина Одесса» - в каком-то смысле продолжает изыскания автора на тему города, его истории и его историй.

Только в этот раз появляется новый формат и новые герои. Это не только архитектурные элементы и городские зарисовки, но и образы разных людей - жителей города.

Преобладающая розово-сиреневая или изумрудно-лазурная гамма, создает идиллическое впечатление - город у моря мирный, милый. В нем все на своих местах. Время в нем течет, как положено - медленно и уверенно...

Будь-то: вид типичных одесских двориков или крыш домов, обозреваемых сверху; деревья, укрывающие величественные здания или цветы, украшающие старые, но любимые стены - все настолько узнаваемо, понятно, постижимо. Но в то же время - мистично, стилизовано, загадочно.

Миропонимание автора ведет зрителя по пути, указанном самим городом: море, маяк, улицы, фасады, дворы, кошка (обязательно); детали - старая деревянная резная дверь, надолго оставленный автомобиль, цветочные горшки, лестницы...

Все - признаки жизни определенного уклада. Есть ли это в других городах, озадачим мы себя подобным вопросом?! Есть, конечно - но, точно, - совсем иное, не такое, как у нас. А наше - конечно, самое истинное. Так ведь всегда считают одесситы!

Непревзойденные - и Воронцовский дворец, и Оперный театр, и Кирха - присутствуют также в художественном пространстве автора.

В проекте Анастасии Кирилиной есть и работы, которые тематически стоят как бы в стороне от «одесского» потока. Но, в силу того, что вся серия выполнена на специальной фанерной основе, в авторской технике и, главное, имеет одинаковый размер и квадратную форму, создается ощущение цельности и парадигматичности.

Образы героев, персонажей созданы художником с теплотой и лиризмом. Мама с ребеночком, мальчишка, играющий на трубе, задумчивая клоунесса - странный, но оправданный выбор, имеющий под собой основу - индивидуальный взгляд мастера, Анастасии Кирилиной.

В картинах Насти Кирилиной этот дух присутствует. Будем надеяться, что и зритель проникнется добрым чувством и при этом даст художественным произведениям, представленным на выставке, высокую внутреннюю оценку.

Выставка будет проходить до 2-го августа.

Приглашаем всех на открытие.