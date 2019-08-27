В нашу гавань заходили корабли: баркентина «Палинуро»

В августе 2016 года в Одесском порту можно было наблюдать уникальный парусник «Palinuro» («Палинуро») ВМС Италии, впервые посетивший Южную Пальмиру с дружеским визитом.

За 4 дня пребывания в Одессе парусник смогли посетить более 10 000 человек, каждый из которых соприкоснулся с фрагментом богатой морской истории Италии.

Согласно классификации парусных кораблей, учебное судно «Палинуро» является баркентиной и было оно спущено на воду 21 марта 1934 года на верфи Anciens Chantiers Dubigeon во французском городке Нанте под названием «Commandant Louis Richard». К началу Первой мировой войны на паруснике, принадлежащем французской частной компании, занимались выловом и доставкой трески в водах Ньюфаундлендской банки. В 1948 году шхуна была приобретена судовладельческой компанией из города Нуармутье-ан-Иль и переименована в «Jean Marc Aline». Далее парусник эксплуатировался для рыболовного промысла в южной части Индийского океана, однако эта предпринимательская деятельность вскоре стала убыточной, и корабль был выставлен на продажу. В конце Второй мировой войны учебное судно ВМС Италии «Cristoforo Colombo» – однотипное паруснику «Amerigo Vespucci» – отправилось на территорию бывшего Советского Союза по репарации. И стало учебным судном уже для курсантов Одесской мореходки. Но после окончания войны, не желая мириться с утратой «Cristoforo Colombo», командование военно-морских сил Италии принимает решение: во что бы то ни стало восстановить количество учебных парусных судов и сохранить накопленный десятилетиями профессиональный опыт морской практики на парусниках как один из основных элементов обучения членов экипажа судовождению. Таким образом, в 1950 году на замену «Христофору Колумбу» у частной компании на собранные средства приобретается парусник «Commandant Louis Richard», который после доставки на верфь в Ла-Специя был подвержен полной реконструкции, после которой он и превратился уже в учебное судно «Палинуро». Даже окрас корпуса постарались сделать аналогичным утраченному "Христофору Колумбу".

"Палинуро " был введен в эксплуатацию 16 июля 1955 года и с тех пор успешно эксплуатируется для подготовки курсантов. На борту "Палинуро" проходят службу 133 человека, среди которых 33 – кадеты знаменитой итальянской Военно-морской сержантской школы Mariscuola Taranto, как мужчины, так и женщины. Как сообщил капитан корабля Г.Бельфйоре, судно выполняет функции учебного для подготовки будущих офицеров и унтер-офицеров ВМС Италии наряду с другим, более известным итальянским парусником «Amеrigo Vespucci». Паусное вооружение «Палинуро» состоит из трех мачт. Общая площадь 15 парусов составляет около 1000 кв.м. Высота самой высокой фок-мачты составляет 35 м, грот-мачты – 34,5 м, бизань-мачты – 30 м. Корпус парусника имеет три палубы. Интересной конструктивной особенностью баркентины является отсутствие дымовой трубы. В качестве дымохода для отработанных газов двигателя используется труба, проходящая сквозь третью матчу парусника. Поэтому при движении без парусов из нее идет дым. Порт приписки – Генуя, Италия.

Само название "Палинуро" было выбрано не случайно. Согласно древнегреческой мифологии, Палинур был верным кормчим (рулевым) Энея. Только магия богов смогла оторвать Палинура от его ответственной задачи на корабле. В результате он оказался за бортом и по преданию был убит на одном из островов. Его образ увековечен кормовой фигурой на паруснике.

Находясь в составе ВМС Италии, баркентина «Palinuro» выполняет две основные роли: обеспечивает необходимую подготовку курсантов морской школы и способствует формированию позитивного имиджа итальянских военно-морских сил.

Выполнение первой задачи достигается в ходе ежегодных морских походов. Во время морской практики учащиеся проходят интенсивную программу по навигации, отрабатывают элементы подъема и уборки парусов, обучаются оказанию первой медицинской помощи и регулярно участвуют в обслуживании и эксплуатации судна. Отметим, что судно не имеет подруливающих устройств для швартовки, поэтому проводка его к причалу представляет некоторую сложность. Это, в свою очередь, является хорошей школой для курсантов, которые находятся на борту судна.

Выполнение второй задачи осуществляется главным образом за счет посещения парусником портов разных стран. Во время таких судозаходов местному населению демонстрируются традиции Военно-морских сил Италии. С 1955 года по сегодняшний день баркентина «Палинуро» посетила множество портов Средиземноморья и Северной Европы. Уникальные технические характеристики позволяют судну принимать участие в самых престижных морских мероприятиях старинных парусных кораблей, в том числе и регатах «Tall Ships», «Amsterdam Sail» и других.

Программа пребывания в Одессе была насыщенной и содержала в себе в равной мере как официально-протокольные мероприятия, так и культурно-туристическую составляющую. 15 августа на борту "Палинуро" для официальных представителей города и области состоялась пресс-конференция для СМИ, в процессе которой журналисты смогли задать капитану все интересующие вопросы и ознакомиться с баркентиной.

На следующий день, соблюдая незыблемую традицию почтить память погибших за освобождение своей Родины воинов, капитан корабля и старший офицерский состав парусника "Palinuro" ВМС Италии вместе с курсантами Школы старшинского состава (г. Таранто), а также Чрезвычайным и Полномочным Послом Итальянской Республики возложили цветы к памятнику Неизвестному матросу на Аллее Славы.

Кроме того, 17 августа на базе стадиона "СКА" состоялась дружеская встреча по мини-футболу между командой парусника "Палинуро" и сборной командой ВМС ВС Украины, завершившийся победой украинских военнослужащих.

Вечером итальянские кадеты в сопровождении старшего командного состава "Палинуро" посетили Одесский национальный академический театр оперы и балета, где получили незабываемые эмоции от просмотра концерта "Музыкальные хиты мирового кино".

18 августа состоялось знакомство с Одесской морской академией, в результате которого итальянская делегация ознакомилась с особенностями обучения курсантов, историей академии и факультетом ВМС.

Особый интерес у гостей вызвала история нашего барка "Дружба", единственного парусника Украины, являющегося учебной базой и символом мореходки, и вот уже почти 20 лет стоящего без движения в военной гавани, куда, после осмотра Академии, и направилась итальянская делегация. Здесь для гостей была организована экскурсия на флагманский корабль ВМС Украины "Гетман Сагайдачный", также была возможность увидеть стоящий рядом парусник "Дружба".

19 августа 2016 года, под звуки военного оркестра, состоялось торжественная процедура отбытия судна. Надеемся, что члены итальянской делегации увезли с собой положительные эмоции и желание ещё не раз вернуться к берегам гостеприимной Одессы. Хотелось бы верить, что когда-нибудь и наши украинские курсанты смогут совершить ответный визит к берегам Италии на борту парусника "Дружба"!