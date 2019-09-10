Обязательное декларирование доходов для всех – дело добровольно-принудительное

Ну, вот мы и дождались, дорогие мои читатели, когда «загребущие» руки власти протянулись вплотную к нехитрым сбережениям украинцев, хранящимся у кого где – «в чулке», «в матрасе», «в наволочке», в «земельном» банке в огороде, условно говоря, припрятанные на чёрный день.

Во вновь созданном правительственном Комитете по вопросам налоговой, таможенной и финансовой политики додумались-таки, как гипотетически можно легализовать все доходы, утаиваемые народом от государства. По словам одного из вновь избранных нардепов «Слуги народа», профессора КНУ им. Т. Шевченко, Даниила Гетманцева, это можно осуществить путём введения обязательного декларирования для граждан и так называемой «нулевой декларации», которые, по сути, являются налоговой амнистией капиталов.

Между тем, как не допустить, чтобы без нормально функционирующих правоохранительной системы и судов в стране обязательное декларирование и «нулевая декларация», призванные содействовать экономическому развитию, не превратились в средство государственного грабежа населения и даже усмирения непокорных?

И раз уж всех нас этот вопрос может коснуться в любой момент, давайте, дорогие мои читатели, разбираться в деталях!

Что за зверь такой – «нулевая декларация»?

Даниил Гетманцев отмечает, что в настоящее время одним из способов уклонения от уплаты налогов является получение зарплаты в конвертах. Сущность идеи «нулевой декларации» заключается в установлении точки отсчета, после которой все граждане должны платить налоги в соответствии с действующим законодательством в обязательном порядке без утайки каких-либо состояний.

В декларации должны быть отражены финансовые средства, недвижимость, другие ценности. В случае необходимости – неуплаченные ранее налоги. Ставка налогов может быть разной – в зависимости от суммы задекларированных средств или от объектов, которые декларируются.

Однако для того чтобы легализовать наличные накопления, нужно будет не только задекларировать всю имеющуюся сумму, уплатить с нее налог, но и положить их на банковский счет. Если человек не хочет нести деньги в банк, ему не удастся их легализовать. Но если украинец вложит накопления в государственные облигации, их не только легализуют, но и снизят налоговую ставку.

Даниил Гетманцев рассказывает, что «нулевые декларации» могут ввести уже в следующем году – законопроект полностью готов, остается лишь несколько принципиальных моментов – размер ставок и форма легализации активов. В команде «Слуги народа» планируют ввести обязательное декларирование через год или два после налоговой амнистии. Обещают, что это будет «семейное декларирование» – уплата налогов за семью в целом. Новая власть успокаивает при этом – подобное налогообложение в конечном счёте будет выгоднее для населения, чем действующая сегодня система налогообложения доходов.

Вместе с тем, по мнению экспертов и налоговых адвокатов, всеобщее декларирование доходов и затрат существует и сейчас. Оно закреплено законодательно в Конституции Украины (ч. 2 ст. 67). Декларирование доходов нашло также свое отражение в статьях Налогового кодекса, который более подробно раскрывает процедуру такого декларирования.

Однако ежегодно в нашей стране подают декларации относительно своего материального положения не все, а только отдельные категории граждан – государственные чиновники. В то же время для большинства украинцев до сих пор не принято ни одного специального закона, который регулировал бы процедуру ежегодной фиксации доходов и расходов.

Бюджетники не предоставляют декларацию вообще, вместо работающих легально украинцев декларацию подает налоговый агент по месту работы.

То есть предполагается, что изменения должны коснуться механизма таких выплат, чтобы привлечь как можно больше граждан к непосредственному заполнению и представлению декларации в Государственную фискальную службу. Идеальным вариантом, по задумке новой власти, стало бы декларирование всеми гражданами на постоянной основе всех имеющихся у них активов.

В этой связи большинство финансовых экспертов и аналитиков считают введение всеобщего декларирования преждевременным, обращая внимание на дополнительную нагрузку в виде обработки полученных деклараций для государственной машины.

Кто получит право на «отпущение грехов»?

Определение круга физических и юридических лиц, которые в принципе имеют право на «отпущение грехов» налоговой – это, пожалуй, самый важный вопрос, четкого ответа на который также пока нет.

С теми, кто получает легальную зарплату, например, все понятно. А как быть с работниками «теневой экономики»?

Инициаторы реформы пока обозначили один критерий: 300 тыс. грн. активов «простят» всем автоматически, а выше – налоговая амнистия становится платной. Если не можешь объяснить происхождение накопленного – заплати 5% и спи спокойно! Такой подход использовал президент Голобородько в известном сериале и, судя по результатам выборов, зрителями был оценен на «ура!» Хотя при таком подходе остается «простир для манипуляций».

Не понятно, что будет с банковскими вкладами? Если «теневые» доходы размещались на депозитах, то можно ли считать такие средства автоматически легализованными? Или если на зарплату в конверте, например, выплачивался ипотечный кредит? Или это станет возможным только в пределах 300 тыс. грн.?

Что же будет с теми, кто не успеет / не захочет «светить» свои активы в рамках общей кампании? И какой будет ответственность за непредоставление регулярной декларации или предоставления недостоверных данных?

На все эти вопросы нет ясных ответов.

Что же касается обычных граждан, невыясненных вопросов ещё больше.

Будет ли, например, зарплата в конверте рассматриваться как причина подачи декларации с «чрезмерными» доходами и сможет ли повлечь наказание для работодателя, который такую ​​зарплату платит?

Будет ли такой доход все же считаться легальным доходом работника в полном размере (который хотя и получен с определенными нарушениями закона, но такие нарушения имели место не по вине работника)?

Будет предоставлено законодателем определенное время, в течение которого зарплата в конвертах считается легальным доходом, но с наступлением определенных условий все должны работать исключительно «по-белому»?

А кто же будет нести ответственность в случае, если будут обнаружены скрытые доходы одного из членов семьи? Каждый член солидарно? Или «глава семьи»?

Если же будет решено применять к рядовым гражданам положения о незаконном или необоснованном обогащении, то в случае несоответствия задекларированных состояния и доходов с законных источников заработка, государство конфискует себе разницу, если только вы не докажете законность происхождения активов (так называемая «гражданская конфискация», о которой пока говорят лишь в контексте топ-чиновников).

Будут ли какие-то ограничения для применения такой конфискации против обычных граждан?

Учитывая, что даже в таких развитых правовых системах, как США, Канада и Австралия по причине гражданской конфискации теряют свое имущество ни в чем не повинные граждане, тратя годы времени и значительные средства на юристов, чтобы вернуть свои накопления через суд, возникает большой вопрос, насколько оправдано давать такой инструмент в руки украинской правоохранительной системы.

Мы не готовы…

«Нулевая декларация» в зарубежных странах существует или параллельно с общим декларированием, или вводится однократно для достижения быстрого эффекта.

Удачным признан опыт введения «нулевой декларации» в Италии в 2000-х годах. Там надо было заплатить 2,5% от стоимости легализованного имущества. В страну за два месяца вернулось более 60 млрд евро, бюджет получил миллиардные поступления. Другой удачный пример – Ирландия, 1988 год. Акция длилась десять месяцев, вместо запланированных 50 млн $ бюджет получил 750 млн $.

А вот в Бельгии в 2004 году и в Грузии в 2005 году налоговая амнистия провалилась. В этих странах легализовали значительно меньше капиталов, чем планировали.

Необходимо отметить, что системы всеобщего декларирования зарубежных стран объединяет, прежде всего, готовность к подаче деклараций всеми гражданами. Удобный сервис, гибкая система сроков предоставления, направленность на получение средств, а не на наказание за несвоевременную уплату – всё это обеспечивает понимание гражданами обязанности предоставления декларации.

Учитывая всё вышеперечисленное, Украина еще не готова к введению всеобщего декларирования. Кроме того, уровень доверия к государственным институтам не дотягивает и до 10%.

Чтобы приблизить момент введения всеобщего декларирования, аналитики рекомендуют предпринять следующие шаги:

провести перепись населения, чтобы осознать количество декларантов. Это будет способствовать открытости и пониманию контрольными органами масштабов проверок.

создание инфраструктуры. Следует создать удобный электронный сервис, который поможет быстро заполнить декларацию. Нужно научить специалистов в контрольном органе, которые могли бы предоставлять качественные налоговые консультации.

установить ограничения по подаче деклараций. Есть два варианта: определить категории граждан, которые не подают декларации, например, пенсионеры и студенты, или установить определенный уровень доходов, например, 5 тыс. грн. или 10 тыс. грн., ниже которого декларации не подаются.

изменение подхода к уплате налогов. Гражданам надо создать условия, при которых их налоговая база может быть уменьшена на расходы по содержанию несовершеннолетних детей и их образование, благотворительную деятельность.

Без проведения такого рода подготовительных мероприятий готовиться к налоговой амнистии и всеобщему декларированию нам с вами, как и всем украинцам, как минимум, преждевременно.