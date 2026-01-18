Президент США Дональд Трамп считает, что Украина, а не Россия тормозит потенциальное соглашение о завершении войны. Об этом он заявил в интервью Reuters.

Детали

«Я думаю, что он готов заключить сделку, – сказал Трамп о Путине. – Я думаю, что Украина менее готова заключить сделку».



У Трампа спросили, почему переговоры под руководством США до сих пор не решили самый крупный конфликт в Европе со времен Второй мировой войны. На это он ответил: «Зеленский».

На вопрос, почему, по его мнению, президент Украины сдерживает переговоры, Трамп не ответил, сказав лишь: «Я просто думаю, что ему, знаете, трудно этого достичь».

Он не исключил встречи с Зеленским в Давосе на Всемирном экономическом форуме на следующей неделе.

Также Трамп заявил, что ему неизвестно о возможной предстоящей поездке спецпосланников США Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера в Москву, о чем ранее сообщало Bloomberg.

Как отмечает Reuters, комментарии Трампа свидетельствуют о возобновлении разочарования украинским лидером. Между двумя президентами уже давно сложились нестабильные отношения, хотя их взаимодействие, похоже, улучшилось в течение первого года возвращения Трампа на должность, пишет издание.

Reuters напомнило, что Володмиир Зеленский публично исключил любые территориальные уступки Москве, заявив, что Киев не имеет права согласно Конституции отказываться от какой-либо территории.

Контекст

Украина готова отвести свои войска с территорий восточной части Донетчины лишь при условии аналогичного шага со стороны России, подчеркнул ранее Зеленский. Демилитаризованная зона не может быть односторонней и не должна создавать новые угрозы безопасности Украины.

Между сторонами в пределах такой зоны должно действовать буферное пространство под контролем международных сил, которое предотвратит возобновление боевых действий, отметил президент.

Это предложение стало ближайшим к решению сложных территориальных споров, которые неоднократно срывали мирные переговоры, писало The New York Times. Это свидетельствует о готовности Зеленского к компромиссу после нескольких недель переговоров при посредничестве США. Однако Россия пока не показала готовности к компромиссу и требует полного контроля над регионом.

Предложение о создании демилитаризованной зоны является частью обновленного 20-пунктного мирного плана, над которым Украина работала вместе с США в течение последних нескольких недель.

8 января Зеленский сообщил, что Украина подготовила к финализации на высшем уровне с президентом США двусторонний документ о гарантиях безопасности.





Источник