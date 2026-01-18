Президент США Дональд Трамп считает, что Украина, а не Россия тормозит потенциальное соглашение о завершении войны. Об этом он заявил в интервью Reuters.
Детали
«Я думаю, что он готов заключить сделку, – сказал Трамп о Путине. – Я думаю, что Украина менее готова заключить сделку».
- У Трампа спросили, почему переговоры под руководством США до сих пор не решили самый крупный конфликт в Европе со времен Второй мировой войны. На это он ответил: «Зеленский».
- На вопрос, почему, по его мнению, президент Украины сдерживает переговоры, Трамп не ответил, сказав лишь: «Я просто думаю, что ему, знаете, трудно этого достичь».
- Он не исключил встречи с Зеленским в Давосе на Всемирном экономическом форуме на следующей неделе.
- Также Трамп заявил, что ему неизвестно о возможной предстоящей поездке спецпосланников США Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера в Москву, о чем ранее сообщало Bloomberg.
- Как отмечает Reuters, комментарии Трампа свидетельствуют о возобновлении разочарования украинским лидером. Между двумя президентами уже давно сложились нестабильные отношения, хотя их взаимодействие, похоже, улучшилось в течение первого года возвращения Трампа на должность, пишет издание.
- Reuters напомнило, что Володмиир Зеленский публично исключил любые территориальные уступки Москве, заявив, что Киев не имеет права согласно Конституции отказываться от какой-либо территории.
Контекст
Украина готова отвести свои войска с территорий восточной части Донетчины лишь при условии аналогичного шага со стороны России, подчеркнул ранее Зеленский. Демилитаризованная зона не может быть односторонней и не должна создавать новые угрозы безопасности Украины.
Между сторонами в пределах такой зоны должно действовать буферное пространство под контролем международных сил, которое предотвратит возобновление боевых действий, отметил президент.
Это предложение стало ближайшим к решению сложных территориальных споров, которые неоднократно срывали мирные переговоры, писало The New York Times. Это свидетельствует о готовности Зеленского к компромиссу после нескольких недель переговоров при посредничестве США. Однако Россия пока не показала готовности к компромиссу и требует полного контроля над регионом.
Предложение о создании демилитаризованной зоны является частью обновленного 20-пунктного мирного плана, над которым Украина работала вместе с США в течение последних нескольких недель.
8 января Зеленский сообщил, что Украина подготовила к финализации на высшем уровне с президентом США двусторонний документ о гарантиях безопасности.