Сьогодні, 14:00

Спів як жива традиція віри

Категория: Новини / Духовність

Громада святого Павла Німецької Євангелічно-Лютеранської Церкви України активно вдосконалює спів церковних гімнів за участі професійного викладача хорового мистецтва. Заняття відбуваються щонеділі після богослужіння у приміщенні Музею причорноморських німців — просторі, де оживає історія та поєднується духовна і культурна спадщина.  

Для лютеран спів є невід’ємною частиною богослужіння. Недарма їх часто називають «співаючими християнами». Засновник лютеранства Мартін Лютер наголошував на особливій ролі церковної музики та активній участі всієї громади у співі, вбачаючи в цьому повернення до традицій ранньої християнської церкви.  

Лютеранство — одне з найдавніших протестантських течій, що виникло у XVI столітті в добу Реформації. Його богослужіння вирізняються простотою, демократичністю, акцентом на проповідь і музику. Центральне місце в них займають гімни, створені Мартіном Лютером та його послідовниками, серед яких відомий хорал «Ніч тихо відступає» (Die Nacht ist vorgedrungen).

У своєму віросповіданні лютерани визнають основи християнства — Святу Трійцю, божественність Ісуса Христа, Таїнства Хрещення і Причастя, поєднуючи вірність традиції з відкритістю до діалогу та осмислення віри в сучасному світі.  

Таким чином, для лютеран спів є не лише музичною практикою, а й глибоким способом вираження віри, молитви та спільного духовного єднання громади.

 




