Священник Почаевской лавры во время фестиваля колядок напомнил про благочестивые традиции украинцев и настораживающие нововведения современников.

11 января 2026 года во время фестиваля колядок в Свято-Успенской Почаевской лавре к верующим обратился с проповедью священнослужитель обители. Монах напомнил, что с давних времен благочестивый украинский народ прославлял Богомладенца Христа через особые песнопения и уникальные традиции. Однако, по его словам, то, что в этом году повсеместно начали использовать языческие атрибуты в рождественские праздники, настораживает.

«До сих пор трудно было представить праздник Рождества Христова без церковной службы, без вифлеемской звезды, елки, колядок, без других народных традиций», – говорится в проповеди.

Священник поделился наблюдениями, что в декабре братия, посещая Киев, не увидела ни одного баннера со словами «С Рождеством Христовым», а лишь несколько безликих плакатов «С Рождеством».

«С каким Рождеством, с чьим Рождеством? Это настораживает. Чтобы впоследствии и у нас не случилось так, как это было в Британии 40 лет назад. Однажды, когда митрополит Антоний Сурожский на лондонском радио поздравил всех верующих с праздником Рождества Христова, ведущий с удивлением переспросил владыку: "А что, между Christmas и Jesus Christ (то есть между Рождеством и Иисусом Христом) есть нечто общее?" У владыки голос задрожал после этих слов. Действительно, есть о чем переживать», – отметили в обители.

Священнослужитель Лавры назвал также настораживающим то, что в больших городах Украины стали украшать елки не звездами, а дидухами и другой языческой атрибутикой.

«Наша миссия – продолжать благочестивые традиции наших предков, которые были миссионерской проповедью даже в советские времена, где упоминалось имя Иисуса Христа. Более того, нам предстоит передавать эти традиции следующим поколениям, чтобы никакие силы не смогли отнять у нас самое дорогое сокровище – веру православную», – призвали в обители.





Источник