В Одессе профинансируют реставрацию ключевых памятников архитектуры. Об этом сообщают городские власти. Верховная Рада Украины ратифицировала Грантовое соглашение между правительствами Украины и Италии, которое предусматривает финансирование восстановления и реставрации объектов культурного наследия в историческом центре Одессы. Эта территория внесена в Список всемирного наследия ЮНЕСКО и находится под международной защитой.
В рамках соглашения планируется восстановление следующих знаковых объектов:
- Одесская филармония (здание «Новая биржа»);
- Дворец Потоцких — ныне Одесский художественный музей;
- Дворец Абазы — Музей западного и восточного искусства;
- Одесский литературный музей;
- Дворец бракосочетаний на Ришельевской (ул. Ришельевская, 4);
- Дом Зонтага (Приморский бульвар, 6).