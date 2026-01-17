 
Одеса отримає грант на реставрацію пам'яток в історичному центрі міста

В Одессе профинансируют реставрацию ключевых памятников архитектуры. Об этом сообщают городские власти. Верховная Рада Украины ратифицировала Грантовое соглашение между правительствами Украины и Италии, которое предусматривает финансирование восстановления и реставрации объектов культурного наследия в историческом центре Одессы. Эта территория внесена в Список всемирного наследия ЮНЕСКО и находится под международной защитой.

В рамках соглашения планируется восстановление следующих знаковых объектов:

  1. Одесская филармония (здание «Новая биржа»);
  2. Дворец Потоцких — ныне Одесский художественный музей;
  3. Дворец Абазы — Музей западного и восточного искусства;
  4. Одесский литературный музей;
  5. Дворец бракосочетаний на Ришельевской (ул. Ришельевская, 4);
  6. Дом Зонтага (Приморский бульвар, 6).

 

