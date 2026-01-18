ИнвестиционныйС требует от Москвы выплатить $225 млрд по долговым обязательствам Российской империи. Об этом пишет The Moscow Times.

Соответствующий иск к Российской Федерации, Минфину РФ, Центробанку РФ и Фонду национального благосостояния поступил в федеральный суд США в округе Колумбия.

“Российская Федерация, нарушая доктрину преемственности власти, отказалась и продолжает отказываться от выполнения определенных обязательств по государственным долгам, взятым в долг ее предшественником, Российской империей”, — говорится в исковом заявлении.

Nord Capital RSD называет себя законным владельцем облигаций Российской империи на $25 млн с процентной ставкой 5,5%, которые были выпущены в 1916 году.

Истец считает, что Россия как правопреемник СССР унаследовала долги.

Окончательный размер возмещения будет определен в ходе судебного разбирательства.

Сумма, которую требует Nord Capital, — 17,5 трлн рублей по текущему курсу, равна 43% годового бюджета России (40,2 трлн рублей), а также превышает стоимость Сбербанка РФ, “Газпрома” и “Роснефти” вместе взятых (6,5 трлн, 2,9 трлн и 4,2 трлн рублей соответственно).

Фонд предлагает погасить долг за счет замороженных после 2014 и 2022 годов активов России





Источник