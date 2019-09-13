Уроки Макрона для Украины ВИДЕО

В конце августа на традиционной встрече с послами президент Франции Эммануэль Макрон, произнес речь, которую по уровню стратегического видения, многие эксперты поспешили сравнить с Фултонской речью Уинстона Черчилля 1946 г., речью Джорджа Буша-младшего в Вест Пойнте 2002 г., и даже Мюнхенской речью Владимира Путина 2007 г.

Президент Франции в этой речи заявил о себе как ведущий мировой политик, оказывающий влияние на политическое мышление и стратегии развития Европы и мира.

Речь Макрона содержала много мыслей о России и в основном в позитивном ключе. Украине посвящался чуть ли не абзац, и то в российском контексте. И хотя об Африке и бывших французских колониях Макрон говорил еще больше, чем о России о Германии и Великобритании он почти ничего не сказал.

Так же мало он говорил о ЕС и НАТО видимо это связано с глубоким кризисом, которые переживают обе эти организации и что Франция не видит в них ни источники, ни инструменты для своей модернизации и восстановления своего былого влияния в мире.

Франция собирается максимально реализовывать собственные возможности, не ставя интересы союзников выше собственных: «мы не та держава, которая непременно считает врагов наших союзников нашими врагами и запрещает себе говорить с ними. Я считаю, что в этом сила Франции. У нас должна быть наша собственная стратегия, потому что эта стратегия стоит на службе наших интересов и нашей эффективности в мировом сообществе».

Эммануэль Макрон обратил внимание на очевидное крушение миропорядка. Критически выросло количество вооруженных конфликтов, ведущие страны ставят собственные цели выше коллективных. Рыночный капитализм и демократия везде перестали быть привлекательными для среднего класса, а ведь еще недавно они считались главной их опорой. Технологический прогресс, удешевляющий блага цивилизации, только усугубил диспропорции распределения этих благ.

С точки зрения французского президента на первый план выходят страны с мощной мотивацией к историческим достижениям, обладающие «культурной и цивилизационной жизненной силой» — Россия, Индия, даже Венгрия, но особенно США и Китай. Мир движется к новой биполярности, и уже американо-китайской. Причем расслабленная и аморфная Европа к тому же оказалась еще и зоной американо-российского соревнования.

Францию ее второстепенное будущее между США и Китаем не устраивает. Она намерена триумфально вернуться в большую мировую игру. Та глобальная идея, та «жизненная сила», которой Макрон хочет уравновесить США и КНР, — это гуманизм, традиционный и уникальный для Европы. Даже для родственных США, гуманизм вторичен на фоне акцентирования свободы. Человеческое развитие должно стать главным содержанием деятельности французского правительства. Улучшение качества образования и медицины, а главное их всеобщая доступность воодушевит и возродит Европу. Вернет равновесие миру.

Исходя из вышесказанного какие уроки должны вынести мы? А мы должны понять, что мир безвозвратно меняется и старые идеологемы не работают. Что ценности свободы с голой задницей без образования и медицины значительно мене привлекательны, чем ценности гуманизма и справедливости. Вот почему нам, как и Европе необходимо как можно скорее уходить из зоны «американо-российского соревнования», перестав искать себе сильных хозяев на зло кому-то. И чем быстрее мы осознаем эти простые истины, тем лучше для нас.