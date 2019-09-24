«Усадьба Курисов» – архитектурный шедевр Большой Одессы

В 70-ти км от Одессы, в уютном уголке Лиманского района, недалеко от зеркальной глади Тилигульского лимана, утопает в зелени удивительной красоты усадьба.

Её уникальная архитектура, хоть и истерзана вандалами, но всё равно настолько разнится с другими постройками в этой части юга Украины, что местные жители называют это творение зодчих начала 19-го века – замком. Причудливое смешение стилей и талантливые творческие находки талантливых мастеров говорят с нами сквозь века языком архитектуры этой усадьбы.

Первый вопрос у большинства из тех, кому посчастливилось сюда попасть: кто, когда и почему построил такой красоты дом здесь?

История, собранная нами по крупицам, с использованием материалов из архивных собраний, доносит следующую информацию.

Владельцем этих земель с начала 19-го века являлся Иван Онуфриевич Курис (1760 – 1836 гг.) – грек по происхождению, посвятивший свою жизнь военному делу и проявивший себя храбрым и верным воином. На определенном этапе своей службы ему посчастливилось стать «правителем дел Генералиссимуса А.В.Суворова по секретной части».

Пройдя рядом с великим полководцем военными дорогами, за боевые заслуги при взятии турецкой крепости Измаил 28 сентября 1793 Иван Онуфриевич был награждён орденом св. Георгия 3-й степени, который был закреплен на его мундире рукой самого А.В.Суворова.

Статус полученного повелением Императрицы Екатерины II ордена давал возможность Курису стать потомственным дворянином, а также получить полновластное владение над обширными землями в южной части империи: «...Господину подполковнику и кавалеру Ивану Онуфриевичу Курису по прошению его назначена земля в новоприобретенной от Порты Оттоманской области по правую сторону речки Тилигула, при устье речки Балая и по обоим сторонам оврага Балайчук шесть тысяч десятин...», – значилось в «открытом листе» Екатеринославского Правителя генерал-майора В.В.Каховского. В южной половине этих земель новый владелец и определил участок, где суждено было появиться родовой усадьбе, ставшей жемчужиной этого поселения, именуемого отныне – Курисово-Покровское.

В 1810 году здесь начинается строительство восточной части усадьбы. К сожалению, нам достоверно неизвестно, кто был первым архитектором, но среди старожилов бытует легенда о легендарном Ф.К. Боффо, авторству которого принадлежит Воронцовский дворец в Алуште, построенный позднее и имеющий аналогичный восточный фасад.

В 1824 году И.О.Курис возводит также каменную церковь, освященную в честь Покрова Пресвятой Богородицы, неподалёку от которой был в последствии размещён и семейный склеп, где нашёл свой последний приют верный сын Отечества Генерал-майор И.О.Курис, ушедший из жизни 18 апреля 1836 г.

Родовая усадьба часто меняла свой облик и перестраивалась уже молодым поколением семьи Курисов. Последним из архитекторов, увековечивших своё имя в этом строении, был Н.К.Толвинский в 1892г. В этот период имение получает свой окончательный вид, напоминающий некоторым средневековый замок. Архитектор умело соединил в его декоре элементы готики и мавританского архитектурного стиля.

Наиболее известным из потомков Ивана Онуфриевича был его внук – Иван Ираклиевич Курис, родившийся 31 декабря 1841 года в селе Селичевка Чериковского уезда Могилевской губернии в родовом имении матери Любови Станиславовны Курис. Учился в одесском Ришельевском лицее на юридическом факультете. С молодых лет сблизился с известным в Одессе историком, профессором Ришельевского лицея Николаем Никифоровичем Мурзакевичем, который ввел Ивана Ираклиевича в одесское общество, представлявшее передовую часть местной интеллигенции, своеобразный клуб любителей старины.

С тех пор И.И. Курис приобрел известность маститого коллекционера, став в 1865 году действительным членом Одесского общества истории и древностей. Если первоначально его привлекал в основном античный период, то впоследствии его интересы расширились настолько, что и дом в Одессе и родовая усадьба в Курисово-Покровском уже едва вмещали ценные исторические экспонаты. Его библиотека насчитывала более 20 тысяч томов, причем для особо интересных книг он специально заказывал дорогие кожаные переплеты с фамильными тиснеными суперэкслибрисами на них. В коллекции гравюр и литографий Ивана Ираклиевича находилось немало редких работ, и обладателю этих собраний даже завидовали музеи. Особой гордостью своего собрания он считал подлинные рукописи и автографы, некогда принадлежавшие русским и зарубежным знаменитостям. Здесь были письма и бумаги А.С. Пушкина, П.А. Вяземского, Ф.И. Тютчева, Вольтера, неопубликованные произведения В.А. Жуковского и Н.В. Гоголя.

Не был Иван Ираклиевич Курис равнодушен и к живописи, стены усадьбы в Курисово-Покровском украшали картины всемирно известных художников – Буше, Ван Дейка, Мурильо, Альбрехта Дюрера, Ганса Гольбейна, Филиппино Липпи, Андреа дель Сарто, Карла Брюллова, Венецианова, Миньяра, Айвазовского и других. В общественной жизни Одессы и Херсонской губернии Иван Ираклиевич Курис занимал значительное положение. В 1869 году он был избран почетным мировым судьей Одесского уезда, после чего его трижды избирали почетным мировым судьей города Одессы (1884-1893). Своими общеизвестными качествами: честностью, неподкупностью и беспристрастностью, прямотой и одновременно корректностью – он снискал уважение дворян всей Херсонской губернии. С 1871 по 1877 гг. он занимал пост предводителя дворянства Одесского уезда, а с 1876 по 1895 гг. – всей Херсонской губернии. По свидетельствам современников, умеренность и уравновешенность помогали Ивану Ираклиевичу уверенно председательствовать в уездных и губернских собраниях, куда он не раз с 1871 по 1895 годы избирался в числе гласных.

В мае 1883 года И.И. Курис вместе с Одесским градоначальником Г.Г. Маразли принимали участие в торжествах по случаю коронации Императора Александра III.

Иван Ираклиевич приложил немало сил для того, чтобы усадьба в Курисово-Покровском стала поистине образцовой во всех отношениях. Как в растениеводстве, так и в животноводстве в его хозяйстве находили применение новейшие достижения того времени. Это позволяло ему завоевывать множество наград на различного уровня сельскохозяйственных выставках. В течение четырех лет (1886-1890) он являлся президентом Императорского общества сельского хозяйства в Одессе. Долгие годы вместе со своей женой Любовью Ивановной, урожденной Гижицкой, они были членами Одесского отделения Общества садоводства. С огромной любовью занимались в своем имении богатой экзотическими растениями оранжереей, которую затем подарили Одесскому университету, разбили оригинальный плодовый сад и парк, а окрестные земли засадили молодым лесом, который сегодня входит в состав заповедной части регионального ландшафтного Тилигульского парка.

Хорошо известен был в Одессе Иван Ираклиевич и как меценат. Он стоял у истоков создания многих благотворительных обществ и клубов: Временного приюта для призрения беспомощных младенцев и беднейших родильниц, Общества попечения о недостаточных студентах Новороссийского университета, Одесского местного общества Красного Креста, клуба Русского общества пароходства и торговли, Черноморского яхт-клуба; материально помогал немалому числу богоугодных заведений: Одесскому комитету попечительного общества о тюрьмах, Вознесенской женской гимназии, Александрийскому уездному училищу и др., в течение многих лет нес почетную должность старосты Свято-Покровской церкви в своем имении до последнего дня своей жизни.

После Октябрьской революции поместье Курисов подверглось дикому разграблению, а оставшееся имущество было национализировано. Семья Курисов вынуждена была эмигрировать.

В 1930-х годах останки нескольких поколений славного рода Курисов были варварски выброшены из семейного склепа в овраг, а само сооружение разрушено. Их местонахождение до сих пор остаётся неизвестным. Кованая ограда, окаймляющая некогда их семейное захоронение, была использована в качестве обрамления места захоронения революционера Синюрина И.Н, убитого местными жителями в период продразвёрстки.

Здание церкви в этот период начало использоваться в качестве продуктового склада. В 1921 году новая власть в здании усадьбы открывает сельскохозяйственную трудовую школу, в которой обучалось 57 детей, и в этом же году в честь председателя ВУЦИК Г.И.Петровского селение переименовали в Петровское. С 1937 года Петровское стало Петровкой, а школа была преобразована в техникум.

В период оккупации Одессы фашистскими захватчиками в поместье была устроена румынская комендатура.

Румынские солдаты сделали то, на что не хватило сил местным большевикам – вывезли при отступлении старинные зеркала, дубовые двери и паркет. Оккупанты вырубили также английский парк Курисов и изувечили прекрасные статуи, его украшавшие.

После окончания войны была проведена реставрация поместья, на которую государством было выделено около 2 млн. руб. В 1967 году в здании усадьбы Курисов был открыт краеведческий музей, в котором хранилось около 700 экспонатов. Очередная реставрация поместья была запланирована на 1990 год, однако летней ночью разразилась невероятной силы гроза, в поместье ударила молния, и начался пожар, который продолжался несколько дней.

К сожалению, ввиду полного отсутствия квалифицированной пожарной помощи, за несколько дней здание усадьбы выгорело дотла.

Позже местные власти вместе с руководством техникума предпринимали многократные попытки восстановить усадьбу, но они были безрезультатны, т.к. через год после инцидента закончил своё существование Советский Союз, а у молодой Украины ресурсов и желания восстановить легендарное поместье не нашлось.

В 2000 году Петровку впервые посетил Александр Александрович Курис, прямой потомок рода, ведущий очень скромный образ жизни и проживающий во Франции. Горечь осознания несправедливости и варварского отношения к наследию его предков, сделавших так много для этого края, оставили тяжелый отпечаток в его душе.

В 2004 году мне довелось впервые побывать в этом месте, и с того самого дня усадьба и её удивительная атмосфера навсегда поселились в моём сердце. Тогда, будучи ещё студентом Одесского Национального медицинского университета, я начал мечтать о том, что когда-нибудь обязательно получится спасти от незаслуженного забвения и варварского уничтожения этот удивительный объект!

А пока поместье продолжало разрушаться не только под влиянием погодных условий, но во многом благодаря активному участию «местных энтузиастов», считающих, что это просто склад доступных строительных материалов. По воспоминаниям местных жителей, в 2006 году внимание на этот объект обратил брат тогдашнего президента – Петр Андреевич Ющенко, но дальше планов и проектов дело не пошло, и от приобретения усадьбы он отказался. Виной всему, вероятно, послужила банальная математика процесса восстановления и последующей эксплуатации.

И вот, спустя почти 10 лет после первого знакомства с усадьбой Курисов, мне всё же представился случай вернуться к идее реставрации и сохранения этой померкнувшей архитектурной жемчужины Украинского Причерноморья. Встретившись с надежным единомышленником в лице своего товарища по коллекционированию предметов старины и коллеги по депутатской работе в областном совете Кондратюка В.С., мы решили во что бы то ни стало вернуть усадьбу Курисов к жизни. Планируя её будущее предназначение, мы единогласно определили, что усадьба должна стать новым центром семейного ЭКО-туризма в Одесской области, где разместится краеведческий музей, рассказывающий о истории прекрасной семьи её основателей, выставочный зал, небольшой ресторан и несколько номеров для желающих разместиться на ночь. Удивительные пейзажи, наличие рядом леса позволят предложить нашим гостям прогулки верхом либо в экипаже, как это было заведено самим Иваном Онуфриевичем Курисом.

Воодушевлённые этой идеей, мы взялись за дело!

С учётом статуса памятника архитектуры все годы независимости Украины усадьба Курисов являлась собственностью громады Одесской области и находилась на балансе управления имущественных отношений и приватизации Одесского областного совета, впрочем, как и многие другие печально известные и дошедшие до аналогичного состояния архитектурные объекты.

И вот, в 2013 году по инициативе этого управления на аукцион было выставлено несколько родовых поместий, среди которых была и усадьба семьи Курисов. Технические и организационные трудности потребовали значительного времени для осуществления процедуры выкупа через аукцион и последующего оформления всех правоустанавливающих документов с учётом особого статуса объекта. Итак, с осени 2013 года, благодаря финансовому участию В.С.Кондратюка началась новая история усадьбы.

Далее мы создали благотворительную организацию «Фонд им. И.Куриса», основной целью которого является сбор средств и проведение различных имиджевых мероприятий, ускоряющих возможность реставрации усадьбы.

За истекшее время в усадьбе побывали представители культурной общественности, сотрудники большинства музеев Одессы и области, делегации и экскурсионные группы, среди которых отдельного внимания заслуживает визит директоров Национальных библиотек Украины. В окрестностях усадьбы за этот период был отснят ряд сюжетов и роликов, среди которых выделяется своей самобытностью видеоклип на песню «Золоте» одесской певицы и художницы Леси Вербы.

Начиная с 2013 года во время всех наших мероприятий в усадьбе, будь это субботник или чистка родников речки Балай, нам открывались всё новые и новые загадки и секреты этого места. Однажды на дне засыпанного искусственного водоёма мы обнаружили остатки мраморной скульптуры со следами пулевых отверстий и фрагменты марсельской черепицы, некогда покрывавшей крышу строения.

Разобрав уродливый кирпичный дымоход, пристроенный к фасаду неизвестными зодчими в послевоенное время, мы обнаружили единственную сохранившуюся скульптуру сказочной горгулии, венчающей водосточный желоб под крышей.

За этот период было выпущено несколько книг авторства талантливых краеведов В.А.Михальченко и О.Г.Сивирина, а также различная полиграфическая продукция с видами усадьбы.

Несмотря на тяжелую экономическую обстановку, на сегодняшний день уже сделано многое, но ещё больше нас ожидает впереди.

В конце лета этого года начата реставрация кровли. Все работы по восстановлению этого уникального объекта производятся за личные средства участников этого проекта, движимых уважением к истории и совестью перед прошлым и будущим.

Несмотря на титаническую работу по восстановлению усадьбы и её исторического ландшафта в условиях реальной жизни, приходится также периодически отвечать на различные запросы и письма кляузников, всячески желающих продлить забвение имения, и, по сути, использовать его по-прежнему, как привычный склад подсобного бесплатного строительного материала.

Но мы, большей частью вопреки, нежели благодаря, продолжаем восстанавливать утраченное, руководствуясь девизом семьи Курисов, украшающим их фамильный герб, который пройдя сквозь бури более чем двухвековой истории, продолжает смотреть на нас монолитом уверенности в будущем – «...Да будет Правда!».