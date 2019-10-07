В Одессе прошел 5-й открытый кубок OOKAMI-KAN DOJO по контактному каратэ

Спортивный комплекс Международного гуманитарного университета на 8-й станции Большого Фонтана уже второй раз принимает участников открытого кубка OOKAMI-KAN DOJO по контактному каратэ. В этот раз 5-й юбилейный турнир был посвященный 10-летию клуба.

В этом зале открытый кубок мы проводим уже второй раз. Нам очень понравилось здесь в прошлом году. Во-первых, рядом море, во-вторых, очень просторный зал, светлый, не душный, и нас всегда здесь гостеприимно встречают. Мы знаем, что Сергей Васильевич Кивалов очень много делает для развития спорта. Мы благодарны ему, что здесь всегда открыты двери для нашего клуба. Знаем, что этот зал очень востребован, здесь проводятся разные соревнования почти каждые выходные,

- отметил президент клуба «OOKAMI-KAN DOJO» Роман Сергеев.

Соревнования были представлены тремя версиями контактного каратэ – киокушин каратэ, где идет работа ногами, но запрещены броски и захваты; полуконтактное каратэ и более простая версия – семи-поинт.

В нашем каратэ используется два стиля – киокушинкайкумитэ –это полноконтактное каратэ, где разрешены удары в живот на всю силу и ногами в любую точку тела, кроме спины; и полуконтактсиммей-до каратэ – это система полного контакта, руками в лицо. Мы работаем с боксерскими перчатками, используется бросковая техника, болевая техника. Отличаемся тем, что работаем во всех направлениях полноконтактного каратэ. У нас дети, начиная с 4 лет, выходят и работают во всю силу,

- рассказывает Роман Сергеев.

Гость из Николаева, представитель Всеукраинского альянса Киокушин каратэ Юрий Бабенко отмечает, что с каждым годом турнир становится все масштабнее.

За этот год, во-первых, подросли ребята, во-вторых увеличилось представительство команд, их стало на порядок больше. Турнир растет, набирает силы, все больше желающих принять участие в мероприятии – это престижно и достойно. И нас всегда здесь хорошо принимают,

- отметил Юрий Бабенко.

Всего на открытый кубок OOKAMI-KAN DOJO собралось более 500 участников из разных городов Украины. Одесская сборная была представлена практически в полном составе – почти 90 человек. В следующий раз организаторы собираются поднять планку, увеличив количество и географию участников. Как рассказал президент Всеукраинского альянса Киокушин каратэ и Всемирной федерации симмей-до Александр Рожанский, на 6-й кубок, который также планируется провести в спорткомплексе «Университет», будут приглашены гости из ближнего зарубежья.

Нам очень нравится этот спорткомплекс, мы здесь не первый раз, поэтому сюда возвращаемся и готовы возвращаться снова и снова. Обстановка хорошая, расположение возле моря, гостям приятно из приезжих команд, что они подъезжают и можно пройтись возле моря, в принципе все очень комфортно. Надеюсь, что мы проведем здесь еще не один турнир,

- отметил Александр Рожанский.

На торжественное открытие с показательным выступлением были приглашены участники клуба Айкитэдо «Хикари», с которыми клуб «OOKAMI-KAN DOJO» давно поддерживает хорошие дружеские отношения. Как рассказал основатель Айкитэдо и президент Всемирной организации Айкитэдо Анатолий Матюненв этом виде боевого искусства используется более прикладная техника с элементами самообороны.

Мои ученики часто участвуют в показательных выступлениях на открытии соревнований. Нам очень нравится организация этого турнира и обстановка. Мы благодарны Сергею Васильевичу Кивалову за то, что он предоставляет такой замечательный спортивный комплекс для проведения различных мероприятий. Когда мы проводили семинар памяти Любови Матюненой, моей супруги и ученицы, он также предоставил нам зал в Одесской юридической академии. При его поддержке проводится большоет количество мероприятий в плане развития спорта. Он много работает с детьми, молодежью, помогает – это очень правильно. Ведь подрастающее поколение – будущее нашей страны,

- отметил Анатолий Матюнен.