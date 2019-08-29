Иноагенты тырят у нас «Нафтогаз»: кому выгоден крах украинского транзита

Украинских энергопотребителей этой зимой могут обобрать новым изощренным способом. Как публично остерег 1 октября экс-начальник пресс-центра «Нафтогаза Украины» Юрий Корольчук, нынешние главари управляющие этой компании лгут, будто обеспечили (как запас на зиму) закупку и закачку в украинские подземные газохранилища (ПГХ) необходимые 21 млрд. м³ газа для отечественных потребителей. На самом деле, по данным этого специалиста, для нас запасено лишь 8 млрд. м³, а остальные объемы хранимо газа – не наши: 7 млрд. м³ – числятся в собственности ряда частных (в т. ч. иностранных) компаний, а ещё 6 млрд. м³ – «буферный» газ, который не извлекают для потребления, а держат в ПГХ для поддержания давления. Поэтому на зиму нам уготован острый дефицит этого топлива и тогда 7 млрд. м³ «частного» газа будут нам проданы – как «голубое золото»: «…хоч 400, хоч 500 дол. А якщо дійсно угоду між «Нафтогазом» і «Газпромом» не буде укладено і транзит зупиниться, то кризова ситуація приведе до росту цін на газ на ринку до 600-800 дол. за 1000 куб. м. До таких цін готуються у песимістичному сценарії європейські трейдери…».

Увы, ни КМУ, ни СБУ, ни Офис Президента пока не реагируют на эту угрозу, сравнимую с подготовкой «Холодомора». И никто не решается дать пинка или хотя бы урезонить зарвавшихся иноагентов в Правлении «Нафтогаза». Хотя те не особо скрывают подготовку «кризиса» путем прекращения зимой еще и транзита по украинской ГТС российского газа.

«Холодомор» готовят с весны

Берегите нервы (или запасайте корвалол): к концу этого года грядёт вал «вестей» о крупном ущербе госбюджету Украины и массе её жителей из-за прекращения прокачки по украинской ГТС на Запад газа из РФ. О цене и условиях этой услуги уже лет пятнадцать внушают публике свои версии ведающие таким транзитом «национального значения», но скоро ему, по прогнозам энерго-экспертов, положат конец: поломать это дело с 2020-го года настроены влиятельные иноагенты. Их умысел осознали уже и с той стороны «газового фронта». Так, зам. директора российского Фонда национальной энергетической безопасности Алексей Гривач публично увещевает: «...для всех очевидно, что базовый вариант менеджмента «Нафтогаза Украины» — это прекращение транзита с 1 января. То есть они сфокусированы на этом, а вовсе не на конструктивном решении вопроса, о чем заявлял новый министр энергетики Украины в Брюсселе».

Аномален отказ управляющих «Нафтогза» от получения крупных доходов (как в сюжете «пчёлы — против меда»), вопреки экономическим интересам страны и указанию профильного министерства, но такое — реально из-за серии махинаций «трансформаций», учиненных в период президентства П. Порошенко, когда это стратегическое предприятие Украины объявили – «приватной собственностью» пока не выявленных лиц.

Зато уже никто не скрывает, что деяния её нынешних «менеджеров» направляет не Кабмин или Министр энергетики, а влиятельные иностранцы, чьи агенты внедрены в состав Наблюдательного совета (НС) и Правления «Нафтогаза». Недавно Президент Д. Трамп разболтал пикантную подробность воздействия на украинские власти: он лично (по предложению Министра энергетики США Р. Перри) убеждал Президента Украины В. Зеленского ввести в состав НС «Нафтогаза» помимо англичан и представителя интересов одной из американских газовых компаний.

Еще более скандально прославились защитой от удаления из «Нафтогаза» лоббиста А. Коболева – переговорщики из числа послов «стран Большой семёрки G7». Все эти «гранды» видят свои стратегические интересы в распоряжении украинским «Нафтогазом» и газовым хозяйством «нашей» (?) страны. А платить за творимые новации всё чаще вынуждают украинцев (кому еще экс-президент В. Ющенко назойливо внушал, что мы – «маленькi»). Решающим «рубиконом» такой глобализации-прихватизации может стать поломка прежнего партнерства «Нафтогаза» с РАО «Газпром».

Как подгадили украинским энергопотребителям и Министру США

В интригах борьбы за контроль иностранцев над «Нафтогазом» показательна история компрометации политика-недоразумения Александра Данилюка. Этот киевлянин (уроженец Молдавии) знаменит не какими-то крупными достижениями в бизнесе или госуправлении, а выпячиванием своего «американофильства», хотя жене и детям уже обеспечил гражданство Великобритании. И команда «Зе» в противостоянии с подбританской братией порошенковцев привлекла на свою сторону столь «знакового» вестернизатора, но зная о его профнепригодности не доверили ему даже министерства, назначив на представительский пост «Секретаря СНБО». Мог бы тот (именующий себя «Alex Danyluk») выпускник бизнес-школы в университете Индианаполиса благополучно секретарить на хлебном месте лет пять, но что-то вовлекло его в авантюру…

Интригующие против политиков из Республиканской партии США использовали «Алекса» Данилюка для компрометации техасского политика и бизнесмена-газовика Рика Перри (Rick Perry), вынуждая того оставить пост Министра энергетики США из-за «коррупционного» скандала. Западные СМИ разнесли весть, что Пери, «лоббируя» закупки для Украины (дорогостоящего) сжиженного газа американской добычи, добивался назначения на пост главы «Нафтогаза» нынешнего заместителя главы Правления этой «группы» Андрея Фаворова и завёл коррупционную связь с… агентом-бестолочью Данилюком. Кто-то как-то задокументировал нечто незаконное в сношениях Перри с Данилюком и предъявил компромат влиятельным лицам.

В итоге неприятели активизировали кампанию за отставку Перри, но сперва спешно «ушел» Данилюк. Реальную причину «выпадения» последнего из команды В. Зеленского от украинцев пытаются таить: «Алекс» (не получив подсказки от «Юстаса») не сочинил даже версию-«отмазку», сподобившись лишь поместить 27 сентября в Facebook сообщение, усилившее любопытство недосказанностью о кадровом ЧП:

У уповавших на «работу» украинского СНБО такой «реверс» Секретаря Данилюка вызвал оторопь: ведь двумя днями ранее тот бодро рапортовал о

своем показательном выезде в воинские части ВСУ в зоне ООС и призвал «однозначно» улучшить там социально-бытовые условия «наших бійців», но вдруг – дезертирует с поста?

Прецедент смещения «Алекса» порадовал противников «ЗЕ», но реальную выгоду получили нынешние держатели контроля над «Нафтогазом»: отбили претензии американцев и припугнули местных чиновников, чтоб не смели такие сторонние «совать свой нос», кто и как воротит сделки этой компании-монополиста. А помогла сместить Министра Перри широкая огласка его соучастия в подписании 31 августа в Варшаве сомнительного «Меморандума», состряпанного при содействии «Алекса» А. Данилюка (чем последний хвастался в Фэйсбуке, велиречиво назвав то бумагомарательство «кроком на шляху до енергетичної незалежності не тільки України, а й усієї Європи»).

Потеря главных подписантов того документика не вызвала после их отставок ни паники «усієї Європи» (мол, срывается движение к «енергетичної незалежності»), ни особого интереса деловых кругов, Ведь в том случае г-на Перри «развели как лоха»: техасец сильно переоценил значимость Данилюка и обещанной сделки по закупкам частной компанией «Энергетические ресурсы Украины» (ЭРУ) в ноябре с. г. у американцев партии сжиженного газа, доставляемого через (ныне простаивающий) LNG-терминал в польском Свиноуйсце и ГТС, принадлежащие компании PGNiG, (которая прописана в Польше, но давно перекуплена финансистами Западной Европы) и… отсутствующий пока трубопроводный «интерконнектор Украина-Польша» близ села Германцы.

Техническую и экономическую несуразность того «распиаренного» проекта обстоятельно разбил в пух и прах энергоэксперт Королюк, отметив важные детали. Так, афера с сооружением «интер-коннектора Украина-Польша» очень похожа на (сверхубыточный) для Украины прожект недоделанного «нефтепровода Одесса-Броды». А в рекламе обещанных закупок сжиженного газа вызывает подозрения нарочитое выпячивание мнения, будто продаваемый украинцам газ будет – именно «американским», а не закупаемым поляками по завешенной цене в Катаре (что сейчас «компенсируют» добавлением газа из России, получаемого значительно дешевле).

«Интересно было посмотреть, как поляки или украинцы отбирают и сортируют, как клубнику, молекулы газа в трубе на американские, норвежские и российские. И хотя это выглядит смешно, но заметная демонстрация со стороны Польши и Украины, что газ из Польши будет именно американский. Хотя согласно логистики и маршрутов доставки газа, американский газ будет физически на 100% российским, который поставляется через польско-российский газопровод «Ямал-Европа», – спрогнозировал Королюк.

Весьма похоже, что хитроумные иностранцы (как «более развитые») нацелены обобрать украинских потребителей – в наглую: добившись прекращения прямых поставок газа от РАО «Газпром» по существующим газопроводам советской постройки, втюхивают газ, поставляемый через Польшу, зато – втридорога… А для «освящения» этой аферы комбинаторы использовали подписание Данилюком и Перри «Меморандума» с малозначимым юрлицом. При этом даже простых смертных, а не детективов НАБУ, посещает вопрос: на каком основании занявший пост Секретаря СНБО влез в компетенцию правительства, Министерства энергетики и иных законных «игроков» в украинской энергетике?

Как ломали «оптимальную» схему газоснабжения Украины

С 1960-х годов в Украине (на зависть большинству европейцев) для нужд населения и промышленности стали расширять применение такого удобного вида топлива, как «природный газ» (пропан-бутан), добываемый как в Украине, так и в России. А когда газодобыча увеличилась, делиться этим «голубым топливом» стали с жителями соседних стран-членов Совета Экономической Взаимопомощи (СЭВ), устроив для этого сеть «транзитных» газопроводов и подземных газохранилищ (ПГХ). После раздела СССР значительная часть этого хозяйства отошла к Украине (по праву территориальной принадлежности) и это позволяло снабжать ее население газом за умеренную плату даже в условиях чрезмерного занижения обменного курса гривны и падения платежеспособности домохозяйств и промпредприятий. За границей это заметили и уже в 1990-х стали публично заявлять недовольство таким «нерыночным» преимуществом, что позволяло производить конкурентоспособную продукцию газопотребляющих и/или энергоемких производств (металлургия, строиндустрия, производство минеральных удобрений и др.).

Вдобавок, ряд украинских бизнесменов и госбюджет Украины смогли богатеть за счет участия в перепродажах и/или транзите по существующей ГТС российского газа – на запад (прежним и новым потребителям). Когда мировые цены на газ выросли, столь удобный и крупный источник получения доходов всерьез заинтересовал вездесущих «решал» финансового олигархата Запада и те задумались, как «исправить» ситуацию на газовом рынке Украины.

Это требовало, в первую очередь, «трансформировать» политику украинских властей, что надежнее всего удается при назначении на ключевые посты – кадров из «своих». Одним из их важных успехов на этом пути стало водружение в Президенты Украины – В. Ющенко (прежде доказавшего свою лояльность соучастием в разорении АКБ «Украина» и проведением политики жесткого «секвестра» социальных трат госбюджета в бытность премьер-министром). А сразу после утверждения (инаугурации) в должности главы государства В. Ющенко совершил визит в Москву и там сделал историческое заявление: предложил расторгнуть (выторгованный в 2004 году правительством В. Януковича) долгосрочный договор о закупках Украиной российского газа по низкой цене (50$ за 1000 м³).

В руководстве РФ этой инициативе (по измене «национальным интересам» украинцев) очень тогда удивились и охотно согласились. В итоге, менее чем через год возник острый спор об установлении новой более высокой цены на газ от РАО «Газпром», а потом эти споры стали частью межгосударственных отношений: газпромовцы требовали «уменьшить отставание» своих отпускных цен от «общеевропейских», на Западе с этим соглашались (сбывая украинцам всё больше своей «энергосберегающей» техники), а украинские власти – поартачившись, соглашались с очередными «поднятиями уровня цен».

Последний крупный виток такого «выравнивания» цен на газ поразил нас в 2015 – 2017 годах (благодаря кадровому «десанту» после «Майдана»-2014). При этом антинародность такой политики проявляется не только в чрезмерной прогрессии цен, но ряде «логистических» новаций.

Во-первых, «евроинтеграторы» запретили продавать населению по реальным, а не более высоким «евро-ценам» газ украинской добычи, изымая львиную часть сверхприбыли от таких сделок – в пользу частных фирм и лиц (с оффшорными банковскими счетами в дальнем зарубежье).

Во-вторых, пресекаются официальные закупки российского газа – напрямую от РАО «Газпром» и других поставщиков с юрисдикцией в РФ. Это вынуждает оперировать лишь «евро-ценами».

В-третьих, «евроинтеграторы», судебными спорами и многолетними воплями о «газовой войне» с РАО «Газпром», побудили ту богатую компанию раскошелиться на сооружение новых газопроводов в обход Украины (первыми этим занялись европейские бизнесмены, затеяв строительство газопровода «Набукко», намеревавшиеся через территорию Турцию подключиться к месторождениям в Ираке, Иране и… Азербайджане).

В итоге, украинцев готовят капитулировать согласиться с несуразицей: будто «правильно» покупать газ не у исходного российского поставщика, а у последнего из юрилиц-посредников в цепочке перепродаж этого ресурса. Такой «маразм» – достижение иностранных финансистов, чьи агенты ныне оккупируют руководство ныне главной в Украине «газо-решающей» компании «Нафтогаз Украины». Но кроме изъятия денег у украинских потребителей сейчас эта структура понадобилась (как «стоп-кран») в важном споре политиков Западной Европы о решении, судьбоносном для ЕС.

«Стоп-транзит» евробюрократам от слуг Британской Империи

Изучив персональный состав и биографии нынешних членов Наблюдательного совета и Правления «Нафтогаза», легко проверить: там ныне «правят бал» ставленники британских деловых кругов. Их волнует (отмеченное в отчете «Нафтогаза» за 2018 год) прекращение поставок газа на Остров из Нидерландов из-за истощения там месторождений и увлекают выгоды «освоения» украинских газовых месторождений, а также… ПГХ, где хранить газ дешевле, чем при «компрессии» на LNG-терминалах, а перепродавать его выгоднее – на пике «евро-цен». А взяв под контроль украинскую ГТС, ушлые торговцы смогут исправить «логистику» газоснабжения так, чтобы драть с потребителей в ЕС и Украине – по максимальной цене.

Но мешают комбинаторам сейчас поставки по существующим и строящимся трубопроводам российского газа. Прервать его транзит (хотя бы в период пика спроса в зимний сезон) – не мечта идиотов, а прагматичный расчет. Вероятность такого «агрессивного» маневра на рынке газоснабжения европейцев усилена политической причиной по имени «Brexit».

Уже второй год тянется тяжба между политиками Великобритании и руководством ЕС и его ведущих стран-членов о том, на каких условиях оформить «выход» этого Острова из соглашения о едином рынке. От британцев требуют восстановить таможенную границу с Ирландией и другими членами ЕС, а также выплатить в бюджет ЕС крупную сумму «отступных» (недоимку «членских взносов» британцев за последний год евробюрократы простили). Но лидеры бизнеса Британии намерены добиться своего: даже «выйдя» из ЕС, сохранить часть выгод существующего режима взаимной торговли.

Дополнительным доводом «правильности» их плана по «Brexit» уместно предъявить демонстрацию контроля над транзитом газа в ЕС: евробюрократы станут гораздо сговорчивее, если в январе 2020-го к резиденциям Еврокомиссии, правительств Германии и прочих придут сердитые толпы, требуя «вернуть газ» уступками братскому народу Британии. Успех такого трюка со «стоп-краном» от «Нафтогаза» сулит окупаемость всех хлопот и трат на его подготовку – на сотни процентов, что для финансократов – аргумент, который важней жалоб и упреков публики из «старших европейцев», не говоря уж про «маленьких украинцев».