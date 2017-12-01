Украинскую ГТС «сплавляют» как ЧМП?!

Сильно ранили экономику Украины после выхода из СССР – аферой мошеннических отнятий судов Черноморского морского пароходства (ЧМП), крупнейшей в мире торговой флотилии. С тех пор наши моряки вынуждены идти в наймы на иностранные суда, что схоже с игрой в кости: возможны и заработки по «мировым» расценкам, и «подставы» с арестами и форс-мажорными ЧП, включая пленение «пиратами». Теперь, подобно «уводу» флота, начат захват газотранспортной системы (ГТС). Этот унаследованный Украиной комплекс магистральных трубопроводов и газохранилищ стратегически важен и если его «сплавят», 9/10 жителей ощутят немалый ущерб: ростом цен – потребители газа, недоимками субсидий, пенсий и стипендий – те, кому их должны платить...

Без шума и гама подкралась амба «анбандлинга»

8 ноября администрация крупнейшего госпредприятия (монополиста) ПАО НАК «Нафтогаз Украины» заключила с итальянской компанией Rothschild S. p. A. договор «подряда» на... управленческие услуги. Этим мудрецам (легко одолевшим подобие «конкурса» из пары участников) платящие доверяют «оценить риски и дать рекомендации по уменьшению негативного воздействия» грандиозной новации, маскируемой словом-наперстком «unbundling». За получение до 31 декабря 2020 года таких «услуг» уплатят 98 млн. грн (с НДС). Хотя суть покупаемых «консультаций» и план новации (творимой по указаниям западных «кормчих» нынешнего руководства КМУ Украины) итак известны: раздел управления украинской ГТС между тремя компаниями. «Обосновано» это – жаждой выполнить (не обязательные в независимой Украине) условия «3-го энергопакета» директив Еврокомиссии (правительства) Евросоюза.

А знатоки из Rothschild S. p. A. укажут нюансы: кому и какие части ГТС дать, как «надо» менять права собственности на неё, какого «квалифицированного партнера» из инофирм назначить «оператором». Это вмешательство в суверенное право украинцев распоряжаться национальной ГТС трудно отличить от «шпионажа» (ст. 114 УК Украины»), но его не пресекают, а оплачивают из дополнительных трат «Нафтогаза» (не ущемив «руководящих» чинов). И это – не анекдот про алчных ростовщиков или чиновников-чукчей...

Чудно, но этой затее ныне управляющих «Нафтогазом» пытались (неудачно) помешать их кураторы из Министерства энергетики Украины. Одернув «нафтогазовских», министерские указали, что лишь правительство (КМУ) вправе объявлять «конкурс» по отбору консультантов (найденных в Rothschild S. p. A.), а засевшим в госкомпании негоже «перетягивать на себя функции Кабинета министров». Зато глава КМУ В. Гройсман отмолчался: почему-то не стал в этом случае мешать «перетягивать» ответственность. Может, и так замеченный в сдаче Украины под «внешнее управление» смекнул, что безопаснее перепоручить чреватое карами дельце – молодым «нафтогазовцам»? Тогда искать ответственных за вовлечение Rothschild S. p. A. в управление энергетикой Украины – не легче, чем выиграть в фокусе с наперстками. Ведь «нафтогазовские» заранее оповестили: не они принимают подобные решения.

Еще 24 мая с. г. коммерческий директор НАК «Нафтогаз Украины» Ю. Витренко (сын ушедшей из политики главы ПСПУ) выдал корреспонденту «Бизнес-Цензора» пару секретиков. Во-первых, заверил, что в смене порядка управления ГТС от руководства «Нафтогаза» на данном этапе практически ничего не зависит, «это – вопрос правительства». Во-вторых, взялся раскрыть суть «анбандлинга»:

«Согласно утвержденному Кабмином плану... анбандлинг заключается в создании нового оператора ГТС. Он уже создан («Магистральные газопроводы Украины» (МГУ) – ред.), но – с вопросами, потому что мы не видели регистрации выпуска акций. Над этой компанией мы не имели контроля и не будем иметь. Анбандлинг состоится, когда активы и «Укртрансгаза», и «Нафтогаза» перейдут в МГУ».

Забавно, но его шеф, глава правления «Нафтогаза» А. Коболев ранее (05.04.2017) дал противоположную трактовку совершения бандитизма «анбандлинга»:

«Есть группа людей, которая считает, что при разделении Нафтогаза нужно передать акции Укртрансгаза оператору ГТС... если будут переданы акции, никакой европейский партнер в нашу ГТС не придет. Именно поэтому позиция, занятая правительством, европейскими партнерами Украины и официально утвержденная Кабинетом министров в плане анбандлинга, заключается в необходимости выделения активов...»

Заявив, что невозможно выполнять «две взаимоисключающие модели реформы», А. Коболев уверял: сценарий «анбандлинга» очерчен в «финальном» плане и его поддержали «Минэнерго, Кабинет министров, секретариат Энергетического сообщества, наши кредиторы и остальные западные партнеры Украины». Заодно знаток посетовал: «потенциальные участники консорциума по управлению ГТС Украины» хотят полностью контролировать ее работу, но не выбран способ смены собственности – через концессию или лизинг.

Ту речь А. Коболева вызвало подписание представителями «Нафтогаза» и дочерней компании «Укртрансгаз» (УТГ) со Snam (Италия) и Eustream (Словакия) меморандума о взаимопонимании в совместной оценке возможностей соучастия в использовании и развитии ГТС Украины. Одобряя это, вице-президент Еврокомиссии (ЕК) по вопросам энергетического союза Марош Шефчович тогда заявил: присоединиться к подписантам намерены и другие энерго-компании. Кому же теперь понадобились медвежьи анбандлинг-услуги Rothschild S. p. A.?

Фаворит – PGNiG: придет – новый порядок наведет

Дурача дезинформируя бизнесменов, ждущих попадания в обещанный «консорциум», А. Коболев дал сомнительную «ориентировку», заявив: «Украина должна выйти с конкретным предложением по привлечению европейского партнера к управлению своей ГТС уже в начале 2018 года». Но те словеса бывшего клерка интер-сети PricewaterhouseCoooers – шум-завеса «дерибанящих» ГТС. Факты подсказывают, что фирма «искомая» на роль оператора украинской ГТС уже подобрана: это – PGNiG Technologie Spółka Akcyjna (PGNiG). Она значится в Польше государственной (Państwowe) компанией, но ее акции (приносящие дивиденды) раскупили частные лица – далеко не «простые поляки»…

Бывшего топ-менеджера PGNiG Павла Юзефа Станчака лоббисты из «Нафтогаза» пытались 20 августа с. г. (под шумок подготовки к Дню независимости) назначить президентом дочернего ПАО «Укртрансгаз» (УТГ), которому вверен имущественный комплекс ГТС. Но ту уловку пресекла СБУ, не оформив Станчаку разрешительные документы для работ на столь важном посту. Правда, инцидент не афишировали: украинцев итак злит экспансия польских кандидатов на ключевые посты в управлении инфраструктурой Украины. В итоге Станчака внедрили иначе: решением собрания акционеров УТГ назначили – вице-президентом (и членом правления ПАО), что позволяет стать там «серым кардиналом» и даже «временно исполняющим обязанности» президента. А сладили удавшееся назначение – 6 ноября, когда украинцев отвлекали ожиданием акций к 100-летию Октябрьского переворота, «бунтом» Саакашвили и... серией нежданных резонансных заявлений польских политиков (о культе ОУН-УПА и споре за Львов).

Чей человек П. Ю. Станчак – можно спорить: мало информации о нем в СМИ и Интернете. Но понять, почему в УТГ заслан сей «варяг», позволяет его послужной список:

– в 2003-2004 гг работал в PGNiG и руководил созданием «независимого оператора» ГТС Польши компании Gaz-System S.A.;

– до 2008 г. – технический директор-член правления Gaz-System;

– с 2008 г. вернулся в PGNiG (на пост технического директора-члена правления)...

Менеджеры обеих этих «госкомпаний» (чьи акции охотно держат и иностранцы) сейчас активно исполняют стратегию «вытеснения» из Европы поставок газа из РФ по существующим трубопроводам в направлении «восток-запад». Вместо них PGNiG развивает поставки сжиженного газа (СПГ/LNG), доставляемого в Польшу судами-газовозами. И этой политике газового «клина» мешает нынешний режим работы белорусской и украинской ГТС: доставка ими больших масс газа – намного экономней, чем через СПГ-терминалы.

Но переход на СПГ лоббируют политики ныне правящей партии Prawo i Sprawiedliwość (PiS). Их лидеры поддержаны аристократией Великобритании, не печалятся о судьбе украинских обывателей и не скованы в выборе путей приспособить украинскую ГТС к идее «вклинивания» СПГ. Поэтому, завладев газопроводами Украины, PGNiG сможет действовать разнообразно:

– занять для хранения перепродаваемого газа дорогостоящие подземные газохранилища (ПХГ) в Западной Украине;

– применять в режиме «реверса» (обратного движения) участки украинской ГТС, примыкающие к польской ГТС и к СПГ-терминалам в морских портах Украины (пока лишь в Южном);

– пытаться повышать плату за доставку в Украину и Молдову «трубного» газа из России;

– выкопать и сбыть, как «вторсырье» те трубопроводы, насосные станции и другие части ГТС, которые не смогут использовать в назначениях, перечисленных выше.

Последний способ многим кажется – «вредительским», но это не помешало в Украине с 1990-х активно уничтожить так десятки тысяч заводов, цехов, складов и иного имущества, выведенного из эксплуатации по основному назначению... А тяга политиков транжирить госсредства в авантюрах доказана опытом предыдущего грандиозного украино-польского проекта – трубопровода «Одесса-Броды». В середине 1990-х его соорудили за счет украинской казны (в ущерб голодавшим «бюджетникам»), но в эксплуатацию – так и не ввели: раздумали польские «партнеры» закупать нефть по той трубе, а применять ее в реверсе (при реэкспорте нефти из РФ) украинцам запрещали – мол, пусть лучше не достанется никому...

А теперь «партнеры» из РGNiG начали занимать украинские газохранилища. 30 октября с. г. руководство УТГ скупо сообщило в пресс-релизе о резонансном изменении: подписано соглашение УТГ с PGNiG об использовании последней (на льготных условиях?) украинские ПХГ. При этом менеджеры УТГ (чьим руководителем вскоре стал П. Станчак) уточнили:

«Соглашение дает PGNiG дополнительные возможности для развития торговли природным газом на украинском рынке.

Но текст того соглашения скрыт от украинских экспертов и даже ту новость об успехе экспансии РGNiG в Украине не стали публиковать на сайте УТГ...

Бизнес под игом «примата политики»

Украинским потребителям газа (в отличие от подкупаемых чиновников) вторжение РGNiG на украинский рынок газоснабжения не сулит добра. Ведь эта компания добывает газ в микро-количествах (реализуемых в самой Польше в местах добычи), а перепродает импортируемый газ – дороже, чем поставляет в Польшу РАО «Газпром». И снижать свои цены менеджеры РGNiG не намерены и не могут: политики велели им не просто зарабатывать прибыль (а тем более «удовлетворять капризы потребителей»), но и вытеснять с рынков Европы поставки газа от «Газпрома», вклинивая свои СПГ-потоки. Для этого в Польше построен и пущен в работу СПГ-терминал на побережье Балтики возле Свиноустье. Опыт его «использования» – поучителен и показывает, чем вреден украинцам менеджмент под пятой П. Станчака.

В 2005 г. кандидат в президенты Польши Л. Качиньский обещал избирателям и спонсорам создать в стране собственный СПГ-терминал и, став главой государства, дал ход этому проекту. Место выбрали – ближе к Атлантике возле порта Свиноустье. Открыли 1-ю очередь терминала – 12 октября 2015 г. (с отставанием на 15 месяцев от плана), а 11 декабря приняли первый танкер из Катара. При проектной мощности 5,5 млрд. м³/год терминал в 2016 году использовали лишь на 19%. Потратили на сооружение (в т. ч. гидротехнические работы) около 1 млрд. евро, а текущие траты эксплуатации составляют около $50 млн. в год.

Но окупаемость терминала – пока не имеет перспектив (хотя для экономии затрат конструкцию терминала упростили до одной установки регазификации устаревшего типа SCV). Главная проблема – просчеты в коммерции. СПГ и так стоит дороже, чем газ, поставляемый по трубопроводу Ямал-Европа, но менеджеры РGNiG зачем-то заключили контракт закупок с Qatargas (из эмирата Катар) на жестких условиях: среднегодовая цена – около $550 (за 1000 м3/год) без права менять объем закупок. Поэтому в период просрочки пуска терминала заказанное «голубое золото» торговцы РGNiG перепродавали (с дисконтом) – на других рынках (убытки по тем сделкам – коммерческий секрет). А дальше – хуже: из-за падения в мире в 2014 году цен на нефть и газ разница между ценой, контрактованной с катарцами, и той, по которой поставляется из РФ, достигла 3 раз! Сбывать такой СПГ – проблематично, но политики обещают прекратить в 2019 году импорт газа из РФ, хотя он выручает от банкротства путем перепродажи потребителям в Польше – по усредненной цене газов из обоих источников…

Что делать? Один из выходов: брать российский газ у соседей, а катарский – сбывать кому-то еще. Обе эти уловки РGNiG удобно совершать в… Украине! Для исполнения аферы им нужно добавить трубопроводов, соединяющих польскую ГТС – с украинской. И это начали делать в 2015 г. (перед пуском терминала в Свиноустье). Правда, возник ряд проблем, к решению которых РGNiG пыталась привлечь даже «вражье» РАО «Газпром»…

Тем не менее, запуск СПГ-термина в Свиноустье однопартийцы погибшего Л. Качиньского объявили «достижением независимости от РФ» и на этой волне в 2016 г. вернулись к власти. А затем велели менеджерам РGNiG… увеличить объем разорительных закупок газа у Qatargas (чьи акции обогащают кое-кого из важных европейцев).

О банкротстве СПГ-бизнеса поляков знают их партнеры из украинской «Солидарности» (П. Порошенко) и засевшие в «Нафтогазе», но согласны лоббировать экспансию РGNiG в Украине ради неких партийно-клановых интересиков. А финансово-экономический ущерб украинцам от такого «сотрудничества» – лоббисты маскируют словесами про нужность «цивилизованного» бизнеса. Так, А. Коболев выдал в интервью такой пассаж:

«Я в принципе не верю, что Нафтогаз можно полностью избавить от политического влияния. Вырвать большую государственную компанию из политики полностью – просто невозможно. И – вопрос: надо ли?... Самый простой пример – норвежская Statoil (принадлежит государству – Ред.). Насколько эта компания далека от политики?... В политике собственности Statoil четко прописано, зачем компания сохраняется в собственности государства: это, в том числе, развитие локального контента (включение местных компаний в круг поставщиков – Ред.)».

А. Коболев – выпускник КИМО (как П. Порошенко) и сведущ, но не в пример главе норвежской Statoil, помогает не отечественным газодобывающим компаниям, а пришлой РGNiG. Это попахивает статьей 111 УК Украины («государственная измена») Чей же он агент? Случайно ли его отец стал кавалером тайного общества «Союз меча и орала» «Святого Станислава» (названо в честь чтимого в Польше епископа С. Щепановского, убитого в 1079г. королем)?!

Суть умысла: возмещать убытки РGNiG – в Украине

Хлестко отчитал недавно в телеэфире сторонников «майдановских» реформ польский политолог и журналист Анджей Михневски:

«Мы 3 года в Евросоюзе давим на Россию санкциями, чтобы вам, украинцам, помочь как-то легче продвинуться к Европе. Мы считаем миллиарды, которые потратили, вводя санкции… ради того, чтобы вам помочь. И, наконец, получилось так, что украинцы дерутся друг с другом, мы за это платим, а русские… смеются. Давайте сделаем так, чтобы начали ссориться между собой русские, украинцы потом начали за это платить, а мы, как европейцы, наконец-то посмеемся».

В откровении Анджея честно указано: европейские «партнеры» хотят меньше платить, а в идеале – чтобы платили не они. Того же хотят – и в газоснабжении, накопив обиду: несправедливо, что жители Львова, Киева и прочие платят меньше, чем варшавяне, краковяне, опольцы…

Ведь после прокладки в Польшу и соседние страны газопроводов из СССР применялось правило: странам более удаленным от источников газа (на Ямале и в иных регионах России) – продавать дороже, чем тем, кто ближе «сидит на трубе». Из-за меньшей географической удаленности Белоруссии и Украины их жители после развала СССР получили ценовое преимущество, облегчавшее местным газопотребляющим заводам (синтеза карбамида, металлургии и др.) конкуренцию с – западными. Низость цен для бытовых потребителей в экс-республиках СССР досадовала и обывателям Польши, Германии, Чехии: когда с них взимали плату эквивалентную от 100$ (за 1000 м³), в Украине взимали – до 30$ (что помогало местным выживать при зарплатах – ниже «европейских» и добавляло ценовых выгод украинским фабрикантам).

Включение Польши в Евросоюз (в 2004 г.) стимулировало сопротивление указанной выше ценовой «несправедливости»: с одной стороны украинские товары в ЕС обложили по более высокой ставке налогов (в бюджеты стран импортеров), с другой – украинских политиков стали побуждать выровнять местные цены на газоснабжение путем... их роста. Для этого предлагали разную помощь, в т. ч. допуск к управлению местной ГТС – менеджеров из ЕС. Нужда пресечь в Украине «не цивилизованную» дешевизну газоснабжения выросла при внедрении в новых странах ЕС (по воле ведущих держав) потребления сжиженного газа (СПГ/LNG). Навязав украинцам этот вид газа, западные бизнесмены намерены не только «выровнять» у нас цены, но и повысить доходы поставщиков сего «голубого золота». Правда, их «цивилизованную» политику порой рушат скупцы «без комплексов».

Так, в голландском Антверпене по заказу Дж. Сороса агенты из Paradise Papers расследовали обстоятельства досадного для них факта: СПГ туда стали ввозить не из Катара, а из... России. Для антверпенцев СПГ закупают у компании «Сибур» на терминале нового порта Усть-Луга и доставляют четырьмя газовозами компании Navigator Holdings, зарегистрированной в оффшоре на Маршалловых островах и принадлежащей бизнесменам... США. Известные деловой хваткой американцы при этом «наваривают», а россияне – как минимум, остаются «при своих».

Отказ самостоятельных американских бизнесменов от бойкота купли газа в РФ вызван трезвым расчетом: из ближнего источника возить намного выгодней, чем из далеких Катара и США, а норвежский СПГ – не конкурентен высокой отпускной ценой. Потерпевшими в такой бизнес-схеме прагматиков остаются и Qatargas (не чужая кое-кому), и европейские потребители газа: покупать российский СПГ от «Сибура» – дороже, чем по газовой трубе от «Газпрома». Для евро-стратегов это подобно «самострелу»: вытесняя «Газпром», зря ущемили зависимых сограждан. И схожее свинство недоразумение грозит проникнуть на СПГ-терминал в Свиноустье. Ведь при ограниченности тоннажа газовозов нарастить ими объемы доставки можно лишь сократив маршрут. А тут даже школьник легко укажет на карте: терминал Усть-Луги – «под носом», а Sabine Pass – в далекой Луизиане...

Антинаучную логистику газоснабжения РGNiG, навязанную польским потребителям политиками, спасают от явного банкротства... перепродажи российского «трубного» газа по ценам, «усредняемым» с СПГ. При этом потребители газа все равно платят больше прежнего. И ряд этих обираемых клиентов теперь норовят пополнить украинцами, что облегчится установлением контроля РGNiG над ГТС Украины...

Пока что украинцы компенсируют РGNiG убытки от СПГ-продаж – локально: к оплате газа причастили в Польше пару миллионов вынужденных «остербайтеров», прибывающих из-за планового уничтожения рабочих мест в Украине. Но это не спасет РGNiG при расширении закупок СПГ! И Украина его сбытчикам очень нужна. Основной мотив – чисто коммерческий, а не месть за всплеск культа С. Бандеры и иных «врагов Польши». Но ушлые политики, набивая цену, не прочь пенять нам о «справедливости и праве взысканий» за былые и новые обиды. Поэтому экспансия РGNiG в Украине поощрит рост претензий по ряду эпизодов польско-украинских коллизий: мастер-класс этого преподали в начале ноября с. г. польские дипломаты...

P.S. Дорого обходятся народу Украины уступки правящими «лицами» – субъектности.

Огласки и внимания знатоков УК достоин феноменальный эпизод «майданной» истории. В январе 2005 г., дав присягу «на верность», новоявленный президент В. А. Ющенко сразу поехал в Москву и к вящей радости удивленных «кремлевцев» (сдержавших смех и насмешки в СМИ) сам предложил... расторгнуть заключенный 8 августа 2014 г. контракт на 5 лет о поставках в Украину газа по выгодной цене (50$ за 1000 м³). Пояснять эту измену интересам «маленьких украинцев» он не стал, а допросить его – было не кому. Но известно: тот дебил участник разорения госбанка «Украина» занял пост главы Украины – услугами тогдашнего Президента Польши А. Квасневского с партнерами. Последним же не составляло труда убедить клиента из Хорунжевки, что газ для «маленьких украинцев» выгоднее закупать – втридорога, либо замещать дровами, жмыхами, сеном, кизяком. А мотив «уравнять» наши цены – с их европейскими – у них был...