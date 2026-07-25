В Вене заявили, что Украина должна выполнять те же условия, что и остальные страны-кандидаты. При этом переговорный процесс продолжается: Евросоюз уже открыл для Киева второй из шести тематических кластеров.

Австрия выступила против ускоренного приема Украины в Европейский Союз. Министр по европейским делам Клаудия Бауэр заявила, что вступление по требованию отдельной страны невозможно, а общие правила должны оставаться одинаковыми для всех кандидатов.

По словам Бауэр, при принятии решения необходимо учитывать способность самого Евросоюза принять нового крупного участника. Украина с населением около 39 миллионов человек и развитым аграрным сектором существенно изменит внутренний баланс ЕС.

Австрийский министр также предостерегла от появления двух разных категорий кандидатов. По ее мнению, Украина, как и другие государства, должна выполнить установленные требования и доказать готовность к членству результатами реформ.

Позиция Вены не означает, что Евросоюз остановил переговоры или отказал Украине во вступлении. Речь идет именно о возражениях против сокращенной процедуры и заранее установленной даты членства.

14 июля ЕС открыл для Украины переговорный кластер 6 «Внешние отношения». Он охватывает торговую политику, гуманитарную помощь, международные обязательства, а также общую внешнюю политику, безопасность, оборону и санкции.

Месяцем ранее стороны открыли первый кластер «Основы», который касается верховенства права, демократических институтов, государственного управления и других базовых критериев. Таким образом, Украина продолжает официальный переговорный процесс, однако скорость продвижения зависит от выполнения условий и единогласных решений стран ЕС.

Президент Владимир Зеленский ранее призывал европейских партнеров определить конкретный срок вступления Украины и называл 2027 год ориентиром. Ряд европейских правительств считает такой график нереалистичным, хотя продолжает поддерживать европейскую перспективу страны.