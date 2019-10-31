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  • Дата: Сегодня, 20:00
Сегодня, 20:00

Чжэцзян собирает друзей

Категория: Новости / Аналитика


Чжэцзян собирает друзей

 

В Китае прошел Чжэцзянский международный форум медиа-сотрудничества и коммуникации с дружественными городами

Чжэцзян является одним из наиболее бурно развивающихся экономических и культурных центров Китайской народной республики, благодаря сильной экономике он сегодня достиг высокого социального развития, которое предполагает соответствующий уровень развития средств массовой информации.

«Чтобы познакомиться с диапазоном деятельности китайского государства в медийной сфере, мы и прибыли в Ханчжоу, столицу провинции Чжэцзян, в частности в её медиацентр ZRTG.

Чжэцзян собирает друзей

 

Эта гигантская медиакорпорация была основана 8 ноября 2001 года в результате слияния радиостанции Чжэцзян, телеканала Чжэцзян и ряда других смежных структур. Как официальные средства массовой информации под непосредственным руководством правительства провинции Чжэцзян, ZRTG насчитывает 7800 сотрудников и управляется как Административным комитетом провинции, так и Редакционным комитетом. Сегодня ZRTG управляет 20 телевизионными и радиоканалами, включая один канал спутникового телевидения (ZJSTV) и 10 местных телеканалов.

 

Чжэцзян собирает друзей

 Программное вещание фокусируется на городской жизни, бизнесе, образовании и технологиях, кино и развлечениях, отдыхе, новостях и текущих событиях, интересах детей и шопинге. Есть и международный канал –ZRTG предоставляющий медиаконтент для зарубежной аудитории. В ZRTG есть восемь радиоканалов, распространяющих контент о новостях, текущих событиях, экономике, музыке, городской жизни и путешествиях. Каждый день ZRTG производит до 450 часов программного вещания. ZRTG уже несколько лет подряд входит в число 500 лучших китайских брендов. Это лучший медиабренд в провинции и пятый в стране. ZRTG имеет 14 дочерних компаний, в сферу деятельности которых входит производство фильмов и телевизионных программ, передача по сети, маркетинг оборудования, строительство и гостиничный комплекс, в котором мы имели удовольствие останавливаться. ZRTG все больше инвестирует в технологии и оборудование для достижения более высокого уровня цифровизации, например было создано 27 студий цифрового вещания различных размеров и функций», -
отметил редактор газеты «СЛОВО» Игорь Назаренко.

Чжэцзян собирает друзей

 Более 120 специалистов-медиапредставителей из 67 стран Азии, Европы, Америки и Африки приняли участие в первом форуме по сотрудничеству и общению со СМИ в Чжэцзяне, который состоялся 11 октября 2019 года в Ханчжоу, провинция Чжэцзян, Китай. Честь представлять Украину на этом масштабном форуме было выпала в этот раз общественно - политической газете "СЛОВО". Форум был поддержан Информационным офисом Народного правительства провинции Чжэцзян, организаторами которого выступили Zhejiang Daily Press Group и Zhejiang Radio & TV Group, и проведенный международным каналом Zhejiang TV Station.

Чжэцзян собирает друзей

 

Основной темой однодневного форума был «Обмен опытом, сотрудничество и коммуникация, отражающие стремление людей к более устойчивому и углубленному сотрудничеству мировых СМИ в условиях резко меняющегося глобального медиа-ландшафта.

Участники обсудили возможности по взаимной кооперации, способствующей всестороннему развитию СМИ.

Они поделились идеями о том, что медиа-организации должны содействовать взаимовыгодному сотрудничеству и предпринимать долгосрочные конкретные действия, способствующие устойчивому развитию.

Чжэцзян собирает друзей

 

Старший дипломат Южной Африки Герт Гроблер призвал медийные организации стремиться не только к краткосрочному, но и  долгосрочному сотрудничеству и непредвзятости, чтобы справиться с серьезными проблемами, возникающими в мире.

Сабри Билал Ахмед, журналист из Пакистана, отметил успехи Китая в технологиях, инфраструктуре, инновациях, экологическом развитии и информационных технологиях.

Чжэцзян собирает друзей

 

«Китай щедро делится своими успехами с другими странами. «Инициатива «Один пояс, один путь» - это один из тех шагов, которые отражают взаимовыгодное сотрудничество и заботу о партнёрах», - сказал Сабри Билал Ахмед - «Представляя правду, средства массовой информации могут помочь устранить недоверие и подозрения в умах сомневающихся. Именно поэтому всестороннее сотрудничество между СМИ стран-участниц инициативы теперь стало необходимым», -
продолжил он.

Чжэцзян собирает друзей

 

         

«Хотелось бы отдельно отметить не только высочайший технический уровень ZJSTV, но и высокий художественный уровень производимой продукции, если первое дело техники, то второе результат работы души. Мы были свидетелями того, и вы можете судить об этом сами, что работники корпорации ZRTG любят свою работу и выполняют ее с душой», -
подчеркнул в своем интервью редактор газеты «СЛОВО» Игорь Назаренко.

Чжэцзян собирает друзей

 

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Чжэцзян собирает друзей
Чжэцзян собирает друзей
Чжэцзян собирает друзей
Чжэцзян собирает друзей
Чжэцзян собирает друзей
Чжэцзян собирает друзей
Чжэцзян собирает друзей
Чжэцзян собирает друзей
Чжэцзян собирает друзей
Чжэцзян собирает друзей
Чжэцзян собирает друзей
Чжэцзян собирает друзей
Чжэцзян собирает друзей
Чжэцзян собирает друзей
Чжэцзян собирает друзей
Чжэцзян собирает друзей
Чжэцзян собирает друзей
Чжэцзян собирает друзей
Чжэцзян собирает друзей
Чжэцзян собирает друзей
Чжэцзян собирает друзей
Чжэцзян собирает друзей
Чжэцзян собирает друзей
Чжэцзян собирает друзей
Чжэцзян собирает друзей
Чжэцзян собирает друзей
Чжэцзян собирает друзей
Чжэцзян собирает друзей
Чжэцзян собирает друзей
Чжэцзян собирает друзей
Чжэцзян собирает друзей
Чжэцзян собирает друзей
Чжэцзян собирает друзей
Чжэцзян собирает друзей
Чжэцзян собирает друзей
Чжэцзян собирает друзей
Чжэцзян собирает друзей
Чжэцзян собирает друзей
Чжэцзян собирает друзей
Чжэцзян собирает друзей
Чжэцзян собирает друзей
Чжэцзян собирает друзей
Чжэцзян собирает друзейЧжэцзян собирает друзей
Чжэцзян собирает друзей
Чжэцзян собирает друзей
Чжэцзян собирает друзей
Чжэцзян собирает друзей
Чжэцзян собирает друзей
Чжэцзян собирает друзей
Чжэцзян собирает друзей
Чжэцзян собирает друзей
Чжэцзян собирает друзей
Чжэцзян собирает друзей
Чжэцзян собирает друзей
Чжэцзян собирает друзей
Чжэцзян собирает друзей
Чжэцзян собирает друзей
Чжэцзян собирает друзей
Чжэцзян собирает друзей
Чжэцзян собирает друзей
Чжэцзян собирает друзей
Чжэцзян собирает друзей
Чжэцзян собирает друзей
Чжэцзян собирает друзей
Чжэцзян собирает друзей
Чжэцзян собирает друзей
Чжэцзян собирает друзей
Чжэцзян собирает друзей
Чжэцзян собирает друзей
Чжэцзян собирает друзей
Чжэцзян собирает друзей
Чжэцзян собирает друзей
Чжэцзян собирает друзей
Чжэцзян собирает друзей
Чжэцзян собирает друзей
Чжэцзян собирает друзей
Чжэцзян собирает друзей
Чжэцзян собирает друзей
Чжэцзян собирает друзей
Чжэцзян собирает друзей
Чжэцзян собирает друзей
Чжэцзян собирает друзей
Чжэцзян собирает друзей
Чжэцзян собирает друзей
Чжэцзян собирает друзей
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