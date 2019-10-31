Чжэцзян собирает друзей

В Китае прошел Чжэцзянский международный форум медиа-сотрудничества и коммуникации с дружественными городами

Чжэцзян является одним из наиболее бурно развивающихся экономических и культурных центров Китайской народной республики, благодаря сильной экономике он сегодня достиг высокого социального развития, которое предполагает соответствующий уровень развития средств массовой информации.

«Чтобы познакомиться с диапазоном деятельности китайского государства в медийной сфере, мы и прибыли в Ханчжоу, столицу провинции Чжэцзян, в частности в её медиацентр ZRTG.

Эта гигантская медиакорпорация была основана 8 ноября 2001 года в результате слияния радиостанции Чжэцзян, телеканала Чжэцзян и ряда других смежных структур. Как официальные средства массовой информации под непосредственным руководством правительства провинции Чжэцзян, ZRTG насчитывает 7800 сотрудников и управляется как Административным комитетом провинции, так и Редакционным комитетом. Сегодня ZRTG управляет 20 телевизионными и радиоканалами, включая один канал спутникового телевидения (ZJSTV) и 10 местных телеканалов.

Программное вещание фокусируется на городской жизни, бизнесе, образовании и технологиях, кино и развлечениях, отдыхе, новостях и текущих событиях, интересах детей и шопинге. Есть и международный канал –ZRTG предоставляющий медиаконтент для зарубежной аудитории. В ZRTG есть восемь радиоканалов, распространяющих контент о новостях, текущих событиях, экономике, музыке, городской жизни и путешествиях. Каждый день ZRTG производит до 450 часов программного вещания. ZRTG уже несколько лет подряд входит в число 500 лучших китайских брендов. Это лучший медиабренд в провинции и пятый в стране. ZRTG имеет 14 дочерних компаний, в сферу деятельности которых входит производство фильмов и телевизионных программ, передача по сети, маркетинг оборудования, строительство и гостиничный комплекс, в котором мы имели удовольствие останавливаться. ZRTG все больше инвестирует в технологии и оборудование для достижения более высокого уровня цифровизации, например было создано 27 студий цифрового вещания различных размеров и функций», -

отметил редактор газеты «СЛОВО» Игорь Назаренко.

Более 120 специалистов-медиапредставителей из 67 стран Азии, Европы, Америки и Африки приняли участие в первом форуме по сотрудничеству и общению со СМИ в Чжэцзяне, который состоялся 11 октября 2019 года в Ханчжоу, провинция Чжэцзян, Китай. Честь представлять Украину на этом масштабном форуме было выпала в этот раз общественно - политической газете "СЛОВО". Форум был поддержан Информационным офисом Народного правительства провинции Чжэцзян, организаторами которого выступили Zhejiang Daily Press Group и Zhejiang Radio & TV Group, и проведенный международным каналом Zhejiang TV Station.

Основной темой однодневного форума был «Обмен опытом, сотрудничество и коммуникация, отражающие стремление людей к более устойчивому и углубленному сотрудничеству мировых СМИ в условиях резко меняющегося глобального медиа-ландшафта.

Участники обсудили возможности по взаимной кооперации, способствующей всестороннему развитию СМИ.

Они поделились идеями о том, что медиа-организации должны содействовать взаимовыгодному сотрудничеству и предпринимать долгосрочные конкретные действия, способствующие устойчивому развитию.

Старший дипломат Южной Африки Герт Гроблер призвал медийные организации стремиться не только к краткосрочному, но и долгосрочному сотрудничеству и непредвзятости, чтобы справиться с серьезными проблемами, возникающими в мире.

Сабри Билал Ахмед, журналист из Пакистана, отметил успехи Китая в технологиях, инфраструктуре, инновациях, экологическом развитии и информационных технологиях.

«Китай щедро делится своими успехами с другими странами. «Инициатива «Один пояс, один путь» - это один из тех шагов, которые отражают взаимовыгодное сотрудничество и заботу о партнёрах», - сказал Сабри Билал Ахмед - «Представляя правду, средства массовой информации могут помочь устранить недоверие и подозрения в умах сомневающихся. Именно поэтому всестороннее сотрудничество между СМИ стран-участниц инициативы теперь стало необходимым», -

продолжил он.

«Хотелось бы отдельно отметить не только высочайший технический уровень ZJSTV, но и высокий художественный уровень производимой продукции, если первое дело техники, то второе результат работы души. Мы были свидетелями того, и вы можете судить об этом сами, что работники корпорации ZRTG любят свою работу и выполняют ее с душой», -

подчеркнул в своем интервью редактор газеты «СЛОВО» Игорь Назаренко.