Чжэцзян собирает друзей

В Китае прошел Чжэцзянский международный форум медиа-сотрудничества и коммуникации с дружественными городами
Чжэцзян является одним из наиболее бурно развивающихся экономических и культурных центров Китайской народной республики, благодаря сильной экономике он сегодня достиг высокого социального развития, которое предполагает соответствующий уровень развития средств массовой информации.
«Чтобы познакомиться с диапазоном деятельности китайского государства в медийной сфере, мы и прибыли в Ханчжоу, столицу провинции Чжэцзян, в частности в её медиацентр ZRTG.
Эта гигантская медиакорпорация была основана 8 ноября 2001 года в результате слияния радиостанции Чжэцзян, телеканала Чжэцзян и ряда других смежных структур. Как официальные средства массовой информации под непосредственным руководством правительства провинции Чжэцзян, ZRTG насчитывает 7800 сотрудников и управляется как Административным комитетом провинции, так и Редакционным комитетом. Сегодня ZRTG управляет 20 телевизионными и радиоканалами, включая один канал спутникового телевидения (ZJSTV) и 10 местных телеканалов.
Более 120 специалистов-медиапредставителей из 67 стран Азии, Европы, Америки и Африки приняли участие в первом форуме по сотрудничеству и общению со СМИ в Чжэцзяне, который состоялся 11 октября 2019 года в Ханчжоу, провинция Чжэцзян, Китай. Честь представлять Украину на этом масштабном форуме было выпала в этот раз общественно - политической газете "СЛОВО". Форум был поддержан Информационным офисом Народного правительства провинции Чжэцзян, организаторами которого выступили Zhejiang Daily Press Group и Zhejiang Radio & TV Group, и проведенный международным каналом Zhejiang TV Station.
Основной темой однодневного форума был «Обмен опытом, сотрудничество и коммуникация, отражающие стремление людей к более устойчивому и углубленному сотрудничеству мировых СМИ в условиях резко меняющегося глобального медиа-ландшафта.
Участники обсудили возможности по взаимной кооперации, способствующей всестороннему развитию СМИ.
Они поделились идеями о том, что медиа-организации должны содействовать взаимовыгодному сотрудничеству и предпринимать долгосрочные конкретные действия, способствующие устойчивому развитию.
Старший дипломат Южной Африки Герт Гроблер призвал медийные организации стремиться не только к краткосрочному, но и долгосрочному сотрудничеству и непредвзятости, чтобы справиться с серьезными проблемами, возникающими в мире.
Сабри Билал Ахмед, журналист из Пакистана, отметил успехи Китая в технологиях, инфраструктуре, инновациях, экологическом развитии и информационных технологиях.