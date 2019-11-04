Почему картофель стал «золотым»?

На импорт надейся, а сам трудись

В нынешнем сезоне вряд ли кто из жителей не сетовал на дороговизну овощей, особенно картофеля. Ведь к началу созревания молодой картошки ее цена доходила до 50 гривен за килограмм. Сначала все думали, что это временное явление и, как только начнется массовый сбор картошки, цены снизятся. Оно частично так и произошло, но не сразу и не на столько, как бывало в прошлые сезоны. Цены снижались по мере поставок по импорту картофеля. Да, именно импорт сыграл важную роль в стабилизации рыночных цен на этот продукт. Да, импорт стал важным фактором насыщения отечественного рынка. К сожалению, Украина в последние годы почему-то все больше и больше становится импортером продовольствия, хотя по правилам – наоборот, она должна играть важную роль именно в экспорте продуктов растениеводства. Наша страна обладает самым важным богатством – высокоплодородными черноземными почвами, опытными тружениками сельского хозяйства. Но что-то сложилось не так, и мы все больше зависим от импорта. А наши руководители, вместо того чтобы искать причины неудач, все жалуются на капризы погоды. Она, мол, частыми засухами очень влияет на нормальное развитие растений в центральной части Украины, а на западе, наоборот, земледельцы нередко страдают от излишних дождей.

В народе говорят: не ищите причины, чтобы оправдать свои просчеты, а ищите способы, чтобы преодолеть трудности. В нынешнем году картошка побила все прежние ценовые рекорды. И в этом снова обвиняют погоду. В центральной части Украины длительное отсутствие дождей в немалой степени сказалось на развитии посевов картофеля и урожайности клубней. А в прошлом сезоне лук был в большом дефиците и тоже винили погоду. Не слишком ли сильно мы стали зависимы от капризов погоды? Пора более критически посмотреть на аграрную политику в стране и найти истинную причину наших неудач. Очевидно основная причина кроется в самой организации сельскохозяйственного производства. В настоящее время отрасль находится в руках фермеров и крупных холдингов, которые сами себе планируют, что и сколько сеять. И делают упор в первую очередь на те культуры, которые приносят гарантированные доходы. Это – зерновые культуры, подсолнечник и рапс. А овощи для них мелочь. Вот почему в настоящее время более 95% картофеля выращивают сельские жители на своих огородах. Часть выращенной картошки они оставляют для своих нужд, остальное продают. Сама же продажа в основном происходит через посредников, которые являются весомым звеном в регулировании цен, вернее, в повышении стоимости.

А теперь посмотрим на то, почему в настоящее время погода стала основной причиной того, что у нас появляется дефицит различных продуктов растениеводства, каким был, например, лук в прошлом сезоне, а картофель – сегодня. Засуха? Да, летом был длительный период без дождей. Так бывает часто, особенно на юге. Вот почему чтобы снизить зависимость земледельцев от капризов погоды, в стране было развито орошаемое земледелие, что избавило аграриев от капризов погоды. Орошение давало возможность получать гарантированные урожаи в любой год. К сожалению, большая часть оросительных систем в настоящее время не действует. А там, где ее сохранили, урожаи собирают независимо от погодных условий, но стоимость поливной воды очень высокая, что значительно влияет на уровень рентабельности выращиваемых культур. Следовательно, себестоимость продукции и ее реализационная стоимость повышается, но ее оплачиваем мы, потребители. В прошлые годы одесситы и многие жители области не знали проблем с овощами и картофелем, особенно ранним, благодаря тому, что в окружающих районах, и прежде всего в Овидиопольском и Беляевском районах, были специализированные овощные хозяйства с поливным земледелием, которые зимой и летом поставляли продукцию. Но теперь фермерам этим заниматься экономически не выгодно. Вся надежда на Западную Украину, откуда больше всего поступало к нам картошки, но в это лето от переувлажнения здесь посевы картофеля погибли. Вот почему все зависит от импорта, размеры которого с каждым годом увеличиваются. Причем растут не только объемы поставок, но и ассортимент. Включая зелень.

Сезон 2018-2019 года запомнится нам тем, что в Украину завезли 87 тысяч тонн лука – в 26 раз больше, чем сезоном ранее. Кроме того, импортировали 66 тысяч тонн помидоров, 18,3 тысячи тонн товарного картофеля, 14,7 тысячи тонн огурцов, 11,8 тысячи тонн перца, а также завозили капусту, морковь и другие овощи, салаты и зелень. На закупку овощей израсходована валюта, которую Украина выпрашивает у Международного валютного фонда, выполняя его непопулярные требования. А ведь у нас есть все условия для производства в достаточном количестве овощей и картофеля, чтобы не только удовлетворить потребности своего населения, но и экспортировать эту продукцию.

Ценовой взрыв картофеля

О том, что в Украине есть все условия, чтобы в достатке производить все овощи и фрукты, свидетельствует то, что мы не так давно эту продукцию производили сами в необходимом количестве. Например, мы в среднем производим 18 миллионов тонн картофеля. Но нам столько не требуется для питания, на что расходуется 6 миллионов тонн, столько же остается на посев будущего урожая и на корм скоту. Обратите внимание на то, что 6 миллионов тонн клубней пропадает во время хранения. Дело в том, как отмечалось раньше, картошку в основном выращивают дедушки и бабушки. А где они ее хранят? В погребах и подвалах, где нет нормальных условий, отсутствует вентиляция и невозможно регулировать температурный режим. Вот почему треть клубней портится. А вот в Польше картофель хранят в специализированных овощехранилищах с принудительным вентилированием, поэтому в таких условиях картофель хорошо сохраняется, даже если его собрали в сырую погоду. А ведь у нас в каждом крупном городе были такие овощехранилища. Были они и в Одессе, но городские власти посчитали, что мы можем завозить картошку и хранилища нам не нужны. Вот почему теперь вся надежда на привозную картошку, стоимость которой зависит от количества завоза и спроса. А это зачастую выгодно нечистоплотным поставщикам. Они следят за рынком и решают, увеличивать привоз или подождать, пока цены поднимутся еще выше.

В это лето сложилась иная ситуация. Когда пришел сезон реализации молодого картофеля, цены резко повысились, и этот рост продолжался бы и дальше, если бы к нам не завезли более дешевый картофель из Белоруссии и Польши, где его цена на 40% ниже, чем у нас. Эксперты уверены, если бы мы тогда не импортировали картофель, то его стоимость держалась на уровне 25-30 гривен за кило. В Польше цена на картофель значительно ниже, чем в Украине, и зависит от размера клубней и сорта.

У нас в настоящее время трудно определить, что является основным фактором ценового скачка на картофель. Конечно, основная причина – неурожай собственного картофеля. Но возникает вопрос, прочему в одном городе наблюдается резкое колебание стоимости картофеля? Особенно это заметно на прилавках супермаркетов, небольших магазинов и рынков. Например, на «Привозе» цена килограмма картошки колеблется от 13 до 20 гривен. В супермаркете «Сельпо» тоже такая цена. А вот на улице Солнечная, где работает мини-рынок, цены всегда разнятся с другими торгующими заведениями. Здесь всегда многолюдно, и не только потому, что на этом рынке всегда свежие и разнообразные продукты, умеренные цены. Рядом с рынком расположен супермаркет «Гурман». Я поинтересовался ценой картошки в этих торговых точках. Оказалось, в магазине кило картошки с непривлекательным товарным видом стоит 20,35 гривны, а на мини-рынке картошку завезли из Винницы, приличная на вид, а цена – 17 грн за кило.

Между прочим, Винницкая область – основной поставщик картошки в наши южные области. И от того, сколько вырастят ее там, зависит, можем ли мы рассчитывать на снижение цен. Я поинтересовался у винницких производителей картофеля, какой у них нынче урожай. Оказывается, летняя засуха сказалась и на растениеводах этого региона. Однако не в такой степени, как в центральной части Украины. Рекламные ролики и Интернет полны предложениями о продаже картофеля. Да и оптовые цены довольно приемлемые – 5-8 гривен за кило. Беда только в том, что закупают ее посредники, которые следят за ценами в нашем регионе и предлагают товар значительно дороже.

Горожане, напуганные высокой ценой на картофель, стараются закупить его впрок, опасаясь, что зимой цены повысятся в разы. Эти опасения не напрасны. Ажиотажные закупки на зиму, в свою очередь, взвинчивают цены. А вы уверены, что приобретённая сейчас картошка сохранится надолго? Если клубни с повышенной влажностью, а вы их оставите на балконе, то к середине зимы она пропадет.

Сейчас фермеры тоже анализируя рынок картофеля, придерживают его в надежде получить более выгодные барыши от поздней продажи. Другие надеются, что зимой цена картошки еще больше повысится. Но не следует забывать, что у нас есть импорт. И от того, насколько умело и правильно правительство отреагирует на закупку картофеля, во многом зависит, будет ли зимой картофель по доступной цене или отдадим рынок на откуп алчным торгашам.