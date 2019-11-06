США, Германия и НАТО не согласны с комментарием Макрона о "смерти мозга" Альянса

США и Германия подтвердили важность стратегического партнерства в рамках НАТО и отвергли точку зрения президента Франции Эммануэля Макрона, который заявил, что у Альянса наступает "смерть мозга". Об этом сообщает УНН со ссылкой на Голос Америки.

Я считаю, что НАТО остается важным, возможно, в историческом ключе, одним из главных стратегических партнерств в истории человечества,

- сказал госсекретарь США Майк Помпео.

Я не считаю, что у НАТО наступила смерть мозга,

- отметил со своей стороны министр иностранных дел Германии Хайко Маас.

Перед этим министр обороны Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэрн сказала, что Германия планирует выйти на целевые показатели по расходам на оборону к 2031 году.

Канцлер Германии Ангела Меркель отбросила слова президента Франции Эммануэля Макрона о том, что НАТО находится в коме. Такой выпад лишний, сказала Меркель после встречи с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом в Берлине, передает УНН со ссылкой на DW.

Французский президент выбрал жесткие слова. Я так кооперацию с НАТО не вижу,

- пояснила Меркель и добавила, что с немецкой точки зрения трансатлантическое партнерство является незаменимым.

В то же время глава немецкого правительству не отрицала того, что у альянса есть проблемы, и подчеркнула, что сближение с НАТО является необходимым.

Столтенберг в свою очередь предостерег от того, чтобы вбивать клин между США и Европой.

По его словам, попытка дистанцировать Европу от Северной Америки может ослабить Альянс и разделить Европу, сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу НАТО.

НАТО сильное. США, Северная Америка и Европа сейчас вместе делают больше, чем мы делали за прошедшее десятилетие. Мы обеспечили самую мощную поддержку нашей коллективной обороны со времен конца "холодной войны". Европейские союзники активизируются, повышая готовность своих сил, вкладывая больше средств в оборону,

- отметил Генсек НАТО.

По словам Столтенберга, за эти годы США не только увеличили свое военное присутствие в Европе, но и продолжают инвестировать в инфраструктуру.

Реальность такова, что вместе мы делаем больше, так как мы усилили нашу коллективную безопасность, отвечая на вызовы непредсказуемого и нестабильного мира. Я считаю, что нам не следует забывать, что любая попытка дистанцировать Европу от Северной Америки несет в себе риски не только в ослаблении Альянса и трансатлантических связей, но и может привести к разделению Европы,

- отметил Столтенберг.

Генсек также добавил, что союзникам следует быть вместе. Он также поприветствовал современное европейское единство и усилия по укреплению европейской обороны.

Единство Европы не может заменить трансатлантическое единство. Нам нужно стоять вместе. Нам нужно работать вместе, и именно это мы делаем в НАТО ежедневно,

- сказал Йенс Столтенберг.

Напомним, в интервью британскому изданию The Economist Макрон сказал, что из-за нехватки руководящей роли США НАТО "находится в коме". Он считает, что "то, что мы переживаем, является смертью мозга НАТО".

По его словам, президент США Дональд Трамп "не разделяет наши идеи европейского проекта". Президент Франции высказал мнение, что поведение руководства США указывает на признаки того, что эта страна "поворачивается к нам спиной". Примером подобного поведения Макрон назвал решение Трампа вывести американские войска с севера Сирии. Также Макрон отметил, что европейские участники альянса "должны переосмыслить то, чем является НАТО в свете обязательств Соединенных Штатов".