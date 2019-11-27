Зеленый чай мощнее антибиотиков

Зеленый чай укрепляет иммунитет и помогает при инфекционных заболеваниях.

Об этом сообщает портал «Вести».

Издавна известно, что зеленый чай благоприятно действует на организм человека. Но только недавно ученые из Университета Суррея, проведя исследование, узнали что зеленый чай содержит природный антиоксидант эпигаллокатехин. Именно он способствует укреплению иммунитета, а также помогает при инфекционных заболеваниях.

По информации ученых, в отличие от антибиотиков, зеленый чай не отравляет организм. К тому же действует быстрее и лучше, чем аптечные антибактериальные средства.

Согласно выводам ученых, не всем антибиотикам под силу побороть инфекцию под названием Pseudomonas aeruginosa. Она обладает особенной устойчивостью к большинству препаратам. К тому же вызывает инфекцию вместе с различными осложнениями, часто провоцируя повторные заболевания. Однако, как отмечают ученые, если подключить к курсу лечения антибиотиками обильное питье именно зеленого чая, то можно увидеть положительный и быстрый эффект – выздоровление придет намного быстрее.

По словам медиков, антибиотики вместе с зеленым чаем имеют намного лучше эффект.

Отметим, что бактерия Pseudomonas aeruginosa особенно опасна людям с ослабленным иммунитетом, детям и пожилым гражданам.

Кроме того, ученые доказали влияние зеленого чая на раковые клетки: напиток замедляет их рост и способствует разрушению злокачественных клеток.