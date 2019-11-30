В школах может появиться курс «Основы семьи», который считают дискриминационным

В украинские школы могут вернуть факультативный курс "Основы семьи", в котором детей учат выбирать себе пару, а аборт называют умышленным убийством. Об этом сообщается на странице “Гендер в деталях” в Facebook.



“Курс “Основы семьи” начали преподавать с сентября этого года в некоторых школах. Это факультативный урок, на котором старшеклассников и старшеклассниц якобы учат, как выбрать будущих мужей и жен, обустроить счастливую семейную жизнь, планировать и воспитывать детей”,

– говорится в сообщении.Уточняется, что 27 ноября министерство образования и науки попросило приостановить разрешение на использование в школах данного курса до того момента, пока Научно-методической совет по вопросам образования не примет решение.Также в публикации приводятся цитаты, как утверждается, из учебника по данному факультативному курсу.